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Макрон отказался принести извинения Алжиру за период нахождения страны под игом Франции

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Макрон отказался принести извинения Алжиру за период нахождения страны под игом Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон, в интервью политическому новостному журналу Le Point, отказался принести извинения Алжиру за период нахождения страны под игом Франции. По мнению французского лидера, в этом нет необходимости.


Мне не нужно извиняться перед Алжиром, ведь это не главное, поскольку этот жест разорвёт наши отношения. Ложный ответ столь же силён, как и отказ, так как в данном случае это уже не будет считаться искренним признанием

– витиевато отметил глава французского государства.

Напротив, как заявил он, нужно вернуться к французской истории с тем, чтобы дать ей надлежащую оценку, ведь все эти извинения бессмысленны, поскольку уже ничего нельзя исправить.

В то же время президент страны призвал своего алжирского коллегу Абдельмаджида Тебуне дать новый импульс двусторонним отношениям и с этой целью пригласил его посетить Париж в этом году. Этот визит послужит дальнейшему укреплению дружбы между странами, которая была начата во время его поездки в Алжир в августе прошлого года.

Также Макрон напомнил и о том, что миллионы сограждан неразрывно связывает общая история. Вот как он высказывался по этому поводу:

Это алжирцы, живущие во Франции с двойным гражданством, французы, чьи родители были выходцами из Алжира, алжирцы, которые проходили службу во французской армии, репатрианты и их семьи, а также французские солдаты, сражавшиеся в Алжире. Разное восприятие истории оказывает влияние на политическую жизнь

В завершении своего интервью Эммануэль Макрон призвал Алжир и Марокко снизить напряжённость в отношениях.

Отметим, что Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко в августе 2021-го года после взаимных обвинений сторон во враждебных действиях.

Но если, по мнению Макрона, не нужно ворошить прошлое и приносить извинения, так как "это разорвёт отношения", то почему же Россию те же французские власти призывают "покаяться" чуть ли не во всём, включая так называемый "голодомор"?..
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Использованы фотографии:
Соцсети/Макрон
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22 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:47
    0
    Алжирцам надо перенести атомный полигон Франции в пустыне Сахара ,на Елисейские поля.Пляжик в Париже отгрохать,песка в Сахаре много.
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 12:50
      +4
      Алжирцы и так дают во Франции. Тут ещё разобраться кто ж кого оккупировал. Боком вылезли колониальные владения
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 13:52
        0
        Цитата: ВАШ
        Алжирцы и так дают во Франции. Тут ещё разобраться кто ж кого оккупировал. Боком вылезли колониальные владения

        Там во Франции ещё свой "Algerian Lives Matter" не намечается, не?
        В то же время президент страны призвал своего алжирского коллегу Абдельмаджида Тебуне дать новый импульс двусторонним отношениям и с этой целью пригласил его посетить Париж в этом году.
        Макрон не затем ли зовёт Абдельмаджида, чтобы ботинки ему поцеловать?

        А чо? Уж шестерить за Шерханом - так во всём. Французские "флики" почему до сих пор у алжирцев прощения за колониальный период на коленях не просят?
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:53
      +2
      "не надо ворошить историю", пусть он это своим друзьям с Польши расскажет, они не просто ворошат, а нагло нагибают немчуру. Всю войну исправно получали от них зарплату трудясь на заводах рейха и за охрану лагерей и тут решили, что им не доплатили ((((
    3. кредо
      кредо Сегодня, 13:00
      +1
      ...Ложный ответ столь же силён, как и отказ, так как в данном случае это уже не будет считаться искренним признанием...

      Всё проще Эммануэль, всё проще - "Ложное признание не является раскаянием." sad
    4. Венд
      Венд Сегодня, 13:48
      0
      Надо не с извинений начинать, а выплатить денежную компенсацию, а потом уже извиняться. Жизнь алжирцев имеет значение
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:48
    +1
    Макрон отказался принести извинения Алжиру за период нахождения страны под игом Франции
    . Как бы не он начинал, что ж ему теперь, каяться за всех?
    Логика, простая, как 3 копейки...
    1. 28-й регион
      28-й регион Сегодня, 12:54
      +2
      Вопрос задал журналист журнал Le Point. Принадлежит кому-то там из радикальной партии. Т.е. вопрос провокационный, политическая борьба. Никто у Макрона из официальных алжирских лиц таких извинений не требовал.
    2. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 12:57
      +1
      Цитата: rocket757
      Как бы не он начинал, что ж ему теперь, каяться за всех?

      Чего же Россия тогда выплатила долги за весь СССР?
      Тоже можно было сделать постное лицо...
      Макрон СЕГОДНЯ отвечает за Францию...
      Если бы у России был настоящий правитель, шваль не плевала бы в её сторону. Ни польская, ни британская, ни, тем более, французская.
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:51
    +2
    Мне не нужно извиняться перед Алжиром, ведь это не главное, поскольку этот жест разорвёт наши отношения.

    А вот поляки требуют от немцев извинения за ВМВ, да еще требуют 1,3 триллиона евро, а почему бы Алжиру не потребовать от Макрона, хотя бы один триллион евро, за оккупацию Алжира.
  4. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 12:53
    +2
    Макрон отказался принести извинения Алжиру за период нахождения страны под игом Франции

    Утырок!
    Не зря Гурулёв предлагал послать Макрону «подарок» в ответ на поставки укронацистам вооружения...
    * * *
    В западном мире не принято извиняться. Американцы перед японцами не извинились за сброшенные атомные бомбы, а самураи целуют их в задницу и прыгают на Курилы.
  5. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 12:53
    0
    Извинения в такой ситуации означают признание вины и автоматически "ставят" страну на деньги - репарации.
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:55
    +5
    то почему же Россию те же французские власти призывают "покаяться" чуть ли не во всём, включая так называемый "голодомор"?..
     А не фик было каяться, в 90-е..И мемориал в Катыни открывать, в 2000-е...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:59
      +1
      Цитата: kor1vet1974
      .И мемориал в Катыни открывать, в 2000-е.

      Пора закрывать (бульдозером).
      1. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 13:03
        0
        Не закроют, уже покаялись и сами знаете кто , цветы с венками возложил..
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:24
      +1
      Цитата: kor1vet1974
      .И мемориал в Катыни открывать, в 2000-е...

      И это пора убрать:
    3. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 13:49
      0
      А не фик было каяться

      Каялись те, кто хотел продав и передав Россию красиво жить. Они и теперь ещё во власти, не теряют надежды вернуть обратно, они поэтому чествуют ЕБН, ставят памятники моннергейму, солжецу, продолжают снабжать их газом, нефтью и остальным, стараясь понравится..
  7. spirit
    spirit Сегодня, 13:14
    0
    Макрон правильно послал их.Эти Африканские нытики по всему миру лучше бы больше работали а не ныли что их там все ущемляли.
    На месте Макрона я поступил бы ещё тоньше.Припомнив Арабское завоевание Испании, и предложил бы им сначала извиниться перед Испанцами wink
  8. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 13:15
    -1
    Похоже еа попытку создания "БЛМ" во французском варианте. При всех своих недостатках, Макрон правильно отказался приносить извинения. "Ящик Пандоры" уже открыт, последствия могут быть нехорошие.
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:35
    0
    Макрон отказался принести извинения Алжиру за период нахождения страны под игом Франции
    У него язык не поворачивается. Может его отрезать, за ненадобностью.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:41
    0
    Макарон даже из элементарного извинения ,может сделать геморрой для двух стран .Зачем он вообще поднял этот диспут ?
  11. speed4fun
    speed4fun Сегодня, 13:52
    0
    Вот в чем проблема... эта либеральная политическая элита, которая правит Европой, я живу в Испании, и происходит то же самое... они забыли значение таких слов, как терроризм и фашизм, для них фашисты и террористы всегда другие. Значение этих слов я знаю из своих занятий политологией. Этот г-н Макрон (педик трахает старух) один из самых отвратительных либералов в Европе тоже забыл настоящий смысл этих слов.