Макрон отказался принести извинения Алжиру за период нахождения страны под игом Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон, в интервью политическому новостному журналу Le Point, отказался принести извинения Алжиру за период нахождения страны под игом Франции. По мнению французского лидера, в этом нет необходимости.
Мне не нужно извиняться перед Алжиром, ведь это не главное, поскольку этот жест разорвёт наши отношения. Ложный ответ столь же силён, как и отказ, так как в данном случае это уже не будет считаться искренним признанием
– витиевато отметил глава французского государства.
Напротив, как заявил он, нужно вернуться к французской истории с тем, чтобы дать ей надлежащую оценку, ведь все эти извинения бессмысленны, поскольку уже ничего нельзя исправить.
В то же время президент страны призвал своего алжирского коллегу Абдельмаджида Тебуне дать новый импульс двусторонним отношениям и с этой целью пригласил его посетить Париж в этом году. Этот визит послужит дальнейшему укреплению дружбы между странами, которая была начата во время его поездки в Алжир в августе прошлого года.
Также Макрон напомнил и о том, что миллионы сограждан неразрывно связывает общая история. Вот как он высказывался по этому поводу:
Это алжирцы, живущие во Франции с двойным гражданством, французы, чьи родители были выходцами из Алжира, алжирцы, которые проходили службу во французской армии, репатрианты и их семьи, а также французские солдаты, сражавшиеся в Алжире. Разное восприятие истории оказывает влияние на политическую жизнь
В завершении своего интервью Эммануэль Макрон призвал Алжир и Марокко снизить напряжённость в отношениях.
Отметим, что Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко в августе 2021-го года после взаимных обвинений сторон во враждебных действиях.
Но если, по мнению Макрона, не нужно ворошить прошлое и приносить извинения, так как "это разорвёт отношения", то почему же Россию те же французские власти призывают "покаяться" чуть ли не во всём, включая так называемый "голодомор"?..