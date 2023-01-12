Макрон отказался принести извинения Алжиру за период нахождения страны под игом Франции

Мне не нужно извиняться перед Алжиром, ведь это не главное, поскольку этот жест разорвёт наши отношения. Ложный ответ столь же силён, как и отказ, так как в данном случае это уже не будет считаться искренним признанием

Это алжирцы, живущие во Франции с двойным гражданством, французы, чьи родители были выходцами из Алжира, алжирцы, которые проходили службу во французской армии, репатрианты и их семьи, а также французские солдаты, сражавшиеся в Алжире. Разное восприятие истории оказывает влияние на политическую жизнь