На западе Германии идут столкновения между полицией и экоактивистами

В деревне Лютцерат, расположенной на западе Германии, возобновились столкновения между экоактивистами и правоохранителями.Причиной для протестов экоактивистов стало решение местных властей, согласно жители населенного пункта обязаны освободить свои дома и дать возможность энергетической компании RWE осуществить демонтаж строений и начать работы по добыче угля.Немецкие власти переселили местных жителей в другие места, однако освободившиеся строения заняли экоактивисты, протестующие против расширения угольного карьера Гарцвайлер.Прибывшая в Лютцерат полиция вступила в столкновения с самовольно заселившимися в покинутые жителями дома экоактивистами. Протестующие возвели баррикады и забрасывают правоохранителей дымовыми шашками и петардами.Для расширения карьера деревню необходимо снести, именно это и стало причиной протестов экоактивистов. Власти переселили местных жителей перед сносом, но в дома заселились активисты, которые выступают против разработки месторождения. Сообщается, что некоторые экоактивисты приклеивают себя к ведущей в деревню дороге, а также располагаются на прилегающих к ней конструкциям.В столкновениях с немецкой полицией принимают участие около 600-800 экоактивистов, также, по данным ряда СМИ, к протестующим может приехать прославившаяся после своего эмоционального выступления с трибуны ООН Грета Тунберг.Представители энергетической компании утверждают, что расширение угольного карьера стало необходимым для обеспечения снабжения топливом электростанций в период зимнего энергетического кризиса в странах Евросоюза. Ранее в ФРГ принималось решение о полном отказе от угольной энергетики, но времена изменились...