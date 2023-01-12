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На западе Германии идут столкновения между полицией и экоактивистами

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На западе Германии идут столкновения между полицией и экоактивистами

В деревне Лютцерат, расположенной на западе Германии, возобновились столкновения между экоактивистами и правоохранителями.


Причиной для протестов экоактивистов стало решение местных властей, согласно жители населенного пункта обязаны освободить свои дома и дать возможность энергетической компании RWE осуществить демонтаж строений и начать работы по добыче угля.

Немецкие власти переселили местных жителей в другие места, однако освободившиеся строения заняли экоактивисты, протестующие против расширения угольного карьера Гарцвайлер.

Прибывшая в Лютцерат полиция вступила в столкновения с самовольно заселившимися в покинутые жителями дома экоактивистами. Протестующие возвели баррикады и забрасывают правоохранителей дымовыми шашками и петардами.

Для расширения карьера деревню необходимо снести, именно это и стало причиной протестов экоактивистов. Власти переселили местных жителей перед сносом, но в дома заселились активисты, которые выступают против разработки месторождения. Сообщается, что некоторые экоактивисты приклеивают себя к ведущей в деревню дороге, а также располагаются на прилегающих к ней конструкциям.

В столкновениях с немецкой полицией принимают участие около 600-800 экоактивистов, также, по данным ряда СМИ, к протестующим может приехать прославившаяся после своего эмоционального выступления с трибуны ООН Грета Тунберг.

Представители энергетической компании утверждают, что расширение угольного карьера стало необходимым для обеспечения снабжения топливом электростанций в период зимнего энергетического кризиса в странах Евросоюза. Ранее в ФРГ принималось решение о полном отказе от угольной энергетики, но времена изменились...
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18 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:49
    0
    А "зелёная" АннаЛена Бербок будет?Да будет,на стороне полицейских дубьём махать.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:56
      0
      Да ладно, если у неё какое то стремление к зелени и осталось, то это с природой, Эко средой, никак не связано.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:09
      +2
      Это явно активисты-соросята, единственная цель которых не сохранение экологии Германии, а ликвидация промышленности ФРГ и покупка всех энергоресурсов для ФРГ у США.
      1. Кырс
        Кырс Сегодня, 13:28
        0
        И карьер купят ы и разрабатывать начнут и никаких активистов не будет))
      2. APASUS
        APASUS Сегодня, 13:31
        0
        Цитата: кредо
        Это явно активисты-соросята, единственная цель которых не сохранение экологии Германии, а ликвидация промышленности ФРГ и покупка всех энергоресурсов для ФРГ у США.

        Это новая борьба за власть в Германии ,к экологии не имеет отношения . Помнится "зеленые Германии"были против поставок вооружения кому либо вообще ,за зеленую энергетику ,а сейчас первые стоят за открытие угольного разреза !
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:50
    -1
    Ну вот, Германия сначала на уголек переходит а потом начнет хворост по лесам собирать. Прям пастораль с красной шапочкой золушкой и вот этим вот всем.. И злые турецкие мигранты в роли серых волков (им это политически близко). Эдак недалеко до войн с францией за рурский угольный бассейн...
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:51
    0
    В этом конфликте я на стороне экоактивистов, загадили уже всю планету, есть же экологически чистый природный газ, почему бы Шольцу не купить его у России ? smile
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 13:03
      +1
      А смысл? Тогда будут травить за российский газ. Обложили германцев, да ещё колбасу ливерную запустили с зеленой дурой в придачу. Потом и денег отожмут "для поляков", которые поленья за матрасное вооружение отдадут. Матрасы те ещё твари, но уменье подличать вызывает осуждение смешанное с восхищением.
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:52
    +3
    . Для расширения карьера деревню необходимо снести, именно это и стало причиной протестов

    Интереснейшее кино, (причем онлайн) как америкосы просто издеваются над Европой.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:00
      0
      Вы представляете что такое шахтные выработки ? Это не просто пыль и грязь от разработок, это на века подземные выработки и просадки грунта, никаких домов там не будет.
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 13:06
        +1
        Цитата: Silver99
        Вы представляете что такое шахтные выработки ? Это не просто пыль и грязь от разработок, это на века подземные выработки и просадки грунта, никаких домов там не будет.

        Насколько я понимаю, карьерным способом предполагается добывать бурый уголь.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:54
    +1
    Причиной для протестов экоактивистов стало решение местных властей, согласно жители населенного пункта обязаны освободить свои дома и дать возможность энергетической компании RWE осуществить демонтаж строений и начать работы по добыче угля.
    . Обана, уголек добыть захотели!!!
    Это бж ж ж не спроста.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:58
    +1
    Госдеп и цру решили укатать Германию в асфальт. ЕС пришла пора заказывать себе саван и покупать участок на кладбище. Украину принять в ЕС не забудьте, но поторопитесь. laughing
  7. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:59
    0
    Странные эти экоактивисты, то им СП первый и второй не нужны были,теперь вот , уголь..Че,хотят -то?
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 13:19
      +2
      Цитата: kor1vet1974
      Странные эти экоактивисты,

      Это тот же Гринпис-- организация обслуживающая интересы американских корпораций. А американский крупный бизнес (корпорации) с помощью государства США, просто уничтожают конкурентов по всей планете. А те предприятия, которые ещё существуют или им принадлежат, или пока недосягаемы.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:06
    -1
    Походу, "ливерной колбасе" дословно перевели фильм "Джентльмены удачи": "Всё! Кина не будет! Электричество кончилось!"
  9. Загребун
    Загребун Сегодня, 13:14
    +3
    Объявил себя экоактивистом, будь любезен свалить в лес. Костры нежечь, ветви не ломать, животинок не трогать. А то ишь моду взяли, повякать на тему экологии, а потом по теплым домам, жрать колбасу под одеялом.
  10. Seal
    Seal Сегодня, 13:33
    0
    Пусть обращаются к Казахстану или Монголии. У них излишки кизяка. Могут поставлять его в качестве топлива в Германию.