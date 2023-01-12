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ВС США приобрели две батареи «Железный купол», но не решили вопрос с их интеграцией в Национальную систему ПРО

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ВС США приобрели две батареи «Железный купол», но не решили вопрос с их интеграцией в Национальную систему ПРО

Объединенная база ВВС и Армии США Льюис–Маккорд (JBLM), расположенная к западу от Скалистых гор в штате Вашингтон, вскоре получит приобретенные в прошлом году две системы израильской ПРО «Железный купол». Но в Пентагоне пока не решили, где именно окончательно будут размещены установки и сомневаются в возможности их интеграции в Национальную систему противоракетной обороны.


По данным военно-аналитического издания Breaking Defense, некоторые высокопоставленные чиновники Минобороны США выказывают опасения по поводу кибербезопасности израильских систем. Есть сомнения у военных специалистов и по поводу интеграции данных комплексов в единую систему ПРО армии США.

Издание отмечает, что обе батареи производства израильской компании Rafael были приобретены по требованию Конгресса в качестве «промежуточных» средств защиты от крылатых ракет. После дискуссии о том, какие военные объекты должны их получить, в Пентагоне решили пока отправить установки на базу JBLM. Предполагается, что после развертывания именно здесь данные комплексы пройдут тестовые испытания. В дальнейшем как минимум одна батарея «Железного купола» может быть размещена на военной базе в Индо-Тихоокеанском регионе.

Разработанный в Израиле «Железный купол» предназначен прежде всего для перехвата неуправляемых ракет, но может применяться и для уничтожения крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

При этом командование американской армии довольно скептически относится к возможности использования израильских тактических систем ПРО в Национальной противоракетной обороне. Для обеспечения отражения ракетных ударов американские военные предпочитают развивать собственную интегрированную систему раннего предупреждения и перехвата Enduring Shield («Несокрушимый щит») разработки компании Dynetics. Представитель армейского командования сообщил Breaking Defense, что израильские батареи, вероятнее всего, так и останутся «промежуточными» в общей системе национальной ПРО.

В принципе, у Минобороны США есть вариант, куда девать израильские системы ПРО, которые после приобретения оказались «пятым колесом» в Национальной противоракетной обороне. Можно порадовать своего украинского подопечного Зеленского, который неоднократно, но безуспешно, выпрашивал у Израиля батареи «Железного купола». Такое решение вполне укладывается в общий тренд западной помощи Киеву, когда ВСУ передается прежде всего ненужное или устаревшее вооружение. Правда, нужно будет делать запрос в Израиль, чтобы тот такую поставку санкционировал.
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Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Железный_купол
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16 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:49
    +1
    Израиль никогда не согласится что б США передало Зеле "купола" и не из-за любви к России, а из опасения что образец попадет к Ирану.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:50
    +2
    ВС США приобрели две батареи «Железный купол», но не решили вопрос с их интеграцией в Национальную систему ПРО
    . Вопрос... что и как они хотят построить, каков принцип, функционал того, что они задумали построить.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:18
      0
      Цитата: rocket757
      ВС США приобрели две батареи «Железный купол», но не решили вопрос с их интеграцией в Национальную систему ПРО
      . Вопрос... что и как они хотят построить, каков принцип, функционал того, что они задумали построить.

      У меня ощущение, что не собираются американцы её никуда интегрировать.
      Ну что на территории США могут "прикрыть" две батареи с дальностью 250 километров? Для американской ПРО, нацеленной на 99,9% против наших стратегических ракет, вещь абсолютно бесполезная.

      На вопрос "Зачем эти "Купола" Америке?" ответ, скорее всего, один. У Америки всё всегда выходит втридорога. Здесь сэкономят на деньгах и времени разработки, включат ксерокс состряпают по-быстрому что-то похожее и будут поставлять бармалеям по всему миру - от Украины до Сирии и Тайваня.
      Израилю самому заниматься поставкой не с руки - хоть и лепший друг Америки на Ближнем Востоке, а от Америки далеко, территория маленькая, да и особо на рожон лезть неохота.
      А Америке - по фигу. У неё давно уже крышу сорвало. Наштампуют и будут поставлять кому хотят - хоть тому же Кровавому Клоуну.
      1. Sith
        Sith Сегодня, 13:32
        +1
        А что ощущение ... на матрасов на их материке никто ж пока не нападал
        Все ихние эротические фантазии на тему ПРО ... эротические
        Пока не будет хорошего удара ... не понятно ... насколько и как они работают ... и работают ли вообще
        ПРО 404й , строили и конфигурировали матрасы ... и толку от этого было на 24.02 ... да ... против авиации разросненное и засадное работает ... особенно когда вся разведка НАТО работает на наблюдение объектов
        Но против ракет и гераней... не особо , а самолёты на матрасию явно не полетят ... стратеги выгружают ракеты задолго до входа в зоны ПВО
  3. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 13:09
    +3
    Такое решение вполне укладывается в общий тренд западной помощи Киеву, когда ВСУ передается прежде всего ненужное или устаревшее вооружение. Правда, нужно будет делать запрос в Израиль, чтобы тот такую поставку санкционировал.

    Поляки приняли решение передать Украине десяток Леопардов, Германия стала на дыбы. Не разрешаем. То же с Куполом будет. Для чего он нужен США? Тоже не ясно. Тот в основном заточен на ПРО против ракет типа газовый баллон с крылышками, со скоростью полета 400 - 500 м/с.
    Считать этот комплекс полноценной противоракетной системой?
    Зачем он США? тоже вопрос?
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 13:18
      +1
      По информации что имеется в сети одна батарея может прикрыть 150 кв км. Казалось бы много. Только это получается примерно 12.5 на 12.5 км. Считать полноценным противоракетным комплексом я бы также не спешил. Вроде проходила инфа что евреи создают ракеты с дальностью поражения в 250 км. Только ещё информация имеется что они всеми силами пытаются удешевить систему. Избыточно дорогая, бюджет не выдерживает.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:22
      +1
      Пока пальцем тыкал свой комментарий выше - Ваш появился.
      Цитата: 28-й регион
      То же с Куполом будет. Для чего он нужен США? Тоже не ясно.
      Ровно о том я в своём комментарии и сказал. Пойдут по китайскому пути недавних лет - включат "ксерокс".
      1. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 13:43
        0
        Ксерокс это в ряд ли, но присмотреть для себя ряд каких решений вполне возможно. Очень даже возможно.
    3. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Сегодня, 13:36
      +3
      Цитата: 28-й регион
      Считать этот комплекс полноценной противоракетной системой?

      Считать можно все, что захочется. Но есть факты.
      Система Железный купол с 2007 года прошла глубокие изменения, в 2021 году она была протестирован в рамках ряда сложных сценариев. Комплекс успешно перехватывал и уничтожал цели включая одновременный перехват нескольких БПЛА, крылатых ракет, а также залп ракет. На сегодня системой выполнено более чем 2500 боевых перехватов, чего нет ни у одной другой системы. Государство Израиль она удовлетворяет.
      1. 28-й регион
        28-й регион Сегодня, 13:51
        0
        Разве я спорю что этот комплекс эффективный. Но против чего? Против ракет со скоростью полета 400 - 500 м/с пуля и то быстрее летит. Считаете что может перехватить что-то серьёзное со скоростью хоты бы пару махов? Не думаю. Да и не нужен такой Израилю, противник другой.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:16
    0
    У богатых свои причуды..... , свое некуда девать, так еще и со стороны тащат.... Поиграются, протестируют и со временем сбагрят на окраину куда-нибудь на западенщину под своим присмотром, типа для защиты "гуманитарной миссии" наты.
  5. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:17
    +2
    У "железного купола" была своя,некая тайна,была пока этот купол израильтяне держали при себе а америка тот ещё курятник,их секреты скоро становятся секретами всех. Так что "железный купол"можно даже не трофеить,не покупать и не выкрадывать,нужно просто купить инфу у ов.
  6. spirit
    spirit Сегодня, 13:34
    0
    В США это система бесполезна.Она хорошо может подойти для прикрытия баз за рубежом.В том же Ираке где постоянно их обстреливают как раз всякими поделками в виде баллонов и Дронов. Система очень узкоспециализированная.Понятно почему ее хотят Свидомые, для перехвата тех же "Мопедов" причем купол сможет отражать как раз массовую атаку таких аппаратов.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:34
    0
    Американцы нашли в израильском программном обеспечении заложенные баги ? Ну не только американцы могут контролировать уже проданное вооружение оказалось
  8. cniza
    cniza Сегодня, 13:36
    0
    Можно порадовать своего украинского подопечного Зеленского, который неоднократно, но безуспешно, выпрашивал у Израиля батареи «Железного купола».


    Угу , так и сделают...
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:44
    0
    Разработанный в Израиле «Железный купол» предназначен прежде всего для перехвата неуправляемых ракет, но может применяться и для уничтожения крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.
    Вещь весьма эффективная, но только.... для Израиля, локальный район. request
    При этом командование американской армии довольно скептически относится к возможности использования израильских тактических систем ПРО в Национальной противоракетной обороне.
    Очень правильные сомнения, разве только для ПРО баз США.