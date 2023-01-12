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Секретарь СНБО Украины Данилов: Ближайшие два-три месяца будут решающими, Россия пойдёт ва-банк

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Секретарь СНБО Украины Данилов: Ближайшие два-три месяца будут решающими, Россия пойдёт ва-банк

Российская армия наращивает давление на ВСУ и может перейти к активным действиям, Западу необходимо поторопиться с поставками вооружений, особенно танков. С таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.


Ближайшие два-три месяца станут решающими, Россия готова идти ва-банк, подготовка к "определенным событиям" ведется уже давно. По словам Данилова, в России очень любят праздновать различные даты, поэтому хотят достичь определенных успехов к "годовщине вторжения", чтобы "отчитаться". Растягивать войну в Кремле не хотят, так как "в России непростая ситуация".

24 февраля будет один из периодов, когда им бы хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении каких-либо успехов

- заявил секретарь СНБО.

Все это говорилось в контексте возможной передачи Киеву танков, которые уже пообещал президент Польши Дуда, даже не спросив разрешения на их реэкспорт у Германии. После этого заявления в Киеве начались активные обсуждения, свои мнения о применении танков высказали все, включая дворника, который метет Банковую. Не остался в стороне и секретарь СНБО Данилов, с большим воодушевлением воспринявший эту новость.

Согласно его заявлению, Западу необходимо поторопиться с передачей танков, поскольку российская армия готовит наступление. Говоря о том, что могут возникнуть трудности с эксплуатацией западных танков, Данилов самонадеянно заявил, что украинские военные освоят их за "считанные недели".
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22 комментария
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  1. air wolf
    air wolf Сегодня, 12:44
    -10
    Если мы до весны не освободим Донбасс нам будет всем туго и возможна смута в России!
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:55
      +1
      Цитата: air wolf
      Если мы до весны не освободим Донбасс нам будет всем туго и возможна смута в России!

      Не надо паники ведь мы не в Титанике,
      Возьмите пряники у старой Джаники. love
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:44
    +4
    Как будет действовать Россия в ближайшие два -три месяца знает только ГШ ВС РФ и руководство России , а не луганский уголовник Данилов.
    1. Хронос
      Хронос Сегодня, 12:58
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Как будет действовать Россия в ближайшие два -три месяца знает только ГШ ВС РФ и руководство России , а не луганский уголовник Данилов.

      Новое назначение Герасимова говорит о том, что действительно готовится наступление.
      1. Prometey
        Prometey Сегодня, 13:14
        0
        Цитата: Хронос
        Новое назначение Герасимова говорит о том, что действительно готовится наступление.

        Надеюсь, не потому сценарию, что в феврале - марте 2022 - с шашкой вперед?
        1. Хронос
          Хронос Сегодня, 13:33
          -1
          Цитата: Prometey
          Цитата: Хронос
          Новое назначение Герасимова говорит о том, что действительно готовится наступление.

          Надеюсь, не потому сценарию, что в феврале - марте 2022 - с шашкой вперед?

          Не знаю, но хочется верить, что нет.
  3. Новик225
    Новик225 Сегодня, 12:45
    -1
    украинские военные освоят их за "считанные недели".
    Особенно если это будут польские "отпускники"
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:46
    -1
    Секретарь СНБО Украины Данилов: Ближайшие два-три месяца будут решающими, Россия пойдёт ва-банк
    . фэйса растительностью покрылось, никак маскироватся, прятаться собралось.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:26
      -1
      фэйса растительностью покрылось

      это подражание зелику, а ему образ западные пиарщики и стилисты создали - такой "вид" лучше продается...
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:46
    -1
    Не остался в стороне и секретарь СНБО Данилов, с большим воодушевлением воспринявший эту новость.

    Хорохорится "браток", а сам уже щетиной покрылся, создав "плацдарм для площиц". Днями и ночами не спит, знает что придется отвечать по полной, а на зоне его "братки" за своего не примут, назначать Дуськой, за базар с еврейским клоуном.
  6. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 12:46
    -1
    Про танки Киеву - в свое время фюрер в Берлине надеялся на чудо-оружие. Так и сегодня кукла-фюрер надеется на танки. Эти Леопарды надо научиться применять, а для этого нужны месяцы подготовки экипажей. Этого у Зеленского уже нет ...
  7. Новик225
    Новик225 Сегодня, 12:46
    +4
    Цитата: air wolf
    Если мы до весны не освободим Донбасс нам будет всем туго и возможна смута в России!

    не вижу предпосылок. Уровень жизни широких масс особо не упал, а всех активистов-оппозиционеров поразогнали.
  8. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 12:47
    +2
    Российская армия наращивает давление на ВСУ и может перейти к активным действиям, Западу необходимо поторопиться с поставками вооружений, особенно танков. С таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

    Это они так вооружения выпрашивают. Если вы нам не дадите то плакали ваши инвестиции
  9. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 12:48
    0
    Секретарь СНБО Украины Данилов: Ближайшие два-три месяца будут решающими, Россия пойдёт ва-банк

    Догадливый, ...
    России давно нужно было вычистить и выдавить всю нечисть до самой границы с Польшей. А городов на Украине не должно быть вообще. Им больше трёх вредно собираться - партизанский отряд с предателем.
  10. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:54
    -1
    Вопрос уничтожения этого упыря должен стать принципиальным для ВС.
  11. Степняк
    Степняк Сегодня, 12:54
    -1
    "Россия готова идти ва-банк". А само по себе начало СВО это что?
  12. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 12:56
    +2
    "Целую твои мысли, брат!" Давно уже пора начинать воевать как следует, а не пытаться в белых перчатках жемчуг из навоза вылавливать.
  13. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:59
    0
    14 танков с Пшекии не спасут Данилко и остальную гоп-компанию клоуна. Будут стоять в Кубинке как трофеи.
  14. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:00
    -3
    Не, мы реалисты. К 24.02.2023 Харьков, Херсон, Одесса, Николаев, Полтава и т.д. еще не будут освобождены. Поимеем то, что имеем.
  15. Comandor777
    Comandor777 Сегодня, 13:11
    0
    Зачем этому папуасу танки? Всё равно в городах среди мирняка прятаться будут как мыши.
  16. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:50
    0
    Кого кого ,но этого деятеля слушать вообще не стоит. Там чем больше комментариев,тем больше вранья - это такой закон Украины . При том вранье особенного сорта ,они либо просто дорожку с Зелибобой делят ,либо реально живут на другой планете
  17. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 13:51
    0
    В свете последних событий нет у них 2-3 месяца.