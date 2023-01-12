Секретарь СНБО Украины Данилов: Ближайшие два-три месяца будут решающими, Россия пойдёт ва-банк

24 февраля будет один из периодов, когда им бы хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении каких-либо успехов

Российская армия наращивает давление на ВСУ и может перейти к активным действиям, Западу необходимо поторопиться с поставками вооружений, особенно танков . С таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.Ближайшие два-три месяца станут решающими, Россия готова идти ва-банк, подготовка к "определенным событиям" ведется уже давно. По словам Данилова, в России очень любят праздновать различные даты, поэтому хотят достичь определенных успехов к "годовщине вторжения", чтобы "отчитаться". Растягивать войну в Кремле не хотят, так как "в России непростая ситуация".- заявил секретарь СНБО.Все это говорилось в контексте возможной передачи Киеву танков, которые уже пообещал президент Польши Дуда, даже не спросив разрешения на их реэкспорт у Германии. После этого заявления в Киеве начались активные обсуждения, свои мнения о применении танков высказали все, включая дворника, который метет Банковую. Не остался в стороне и секретарь СНБО Данилов, с большим воодушевлением воспринявший эту новость Согласно его заявлению, Западу необходимо поторопиться с передачей танков, поскольку российская армия готовит наступление. Говоря о том, что могут возникнуть трудности с эксплуатацией западных танков, Данилов самонадеянно заявил, что украинские военные освоят их за "считанные недели".