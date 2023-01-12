Просим всех запорожцев срочно снизить потребление электроэнергии. В противном случае по команде диспетчерской службы НЭК «Укрэнерго» в Запорожской области могут быть введены экстренные стабилизационные отключения

В Запорожской области расход энергии превышает предельные значения, установленные украинским государственным регулятором «Укрэнерго». Это уже стало причиной «стабилизационных» отключений, которые пока не коснулись домохозяйств.Такое сообщение поступило от пресс-службы компании «Запорожьеоблэнерго».Данная проблема касается не только Запорожской области, но и большинства остальных украинских регионов. Поэтому население Украины призывают срочно сократить потребление электроэнергии. В частности, с такой просьбой обратились к запорожцам, угрожая им в противном случае введением экстренных отключений электричества.- обратились к бытовым потребителям запорожские энергетики.И если в Запорожье могут начать отключать свет потребителям, то в ряде других регионов это уже происходит. В частности, сообщения об экстренных отключениях электроэнергии вчера поступали из Харьковской и Днепропетровской областей.Ранее руководство энергетического предприятия Yasno предупредило киевлян, что, вероятнее всего, им следует готовиться к отключениям электричества по семь часов подряд. Помимо этого, жителям Киева могут внезапно отключать свет в «негарантированные часы».