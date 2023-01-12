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Население Украины призывают срочно сократить потребление электроэнергии

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Население Украины призывают срочно сократить потребление электроэнергии

В Запорожской области расход энергии превышает предельные значения, установленные украинским государственным регулятором «Укрэнерго». Это уже стало причиной «стабилизационных» отключений, которые пока не коснулись домохозяйств.

Такое сообщение поступило от пресс-службы компании «Запорожьеоблэнерго».

Данная проблема касается не только Запорожской области, но и большинства остальных украинских регионов. Поэтому население Украины призывают срочно сократить потребление электроэнергии. В частности, с такой просьбой обратились к запорожцам, угрожая им в противном случае введением экстренных отключений электричества.

Просим всех запорожцев срочно снизить потребление электроэнергии. В противном случае по команде диспетчерской службы НЭК «Укрэнерго» в Запорожской области могут быть введены экстренные стабилизационные отключения

- обратились к бытовым потребителям запорожские энергетики.

И если в Запорожье могут начать отключать свет потребителям, то в ряде других регионов это уже происходит. В частности, сообщения об экстренных отключениях электроэнергии вчера поступали из Харьковской и Днепропетровской областей.


Ранее руководство энергетического предприятия Yasno предупредило киевлян, что, вероятнее всего, им следует готовиться к отключениям электричества по семь часов подряд. Помимо этого, жителям Киева могут внезапно отключать свет в «негарантированные часы».
Использованы фотографии:
https://t.me/s/ukrenergo
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19 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 13:12
    +6
    "Данная проблема касается не только Запорожской области, но и большинства остальных украинских регионов"...
    Автор статьи назвал наше Запорожье одним из украинских регионов! Ату его! Это враг в рядах ВО! wassat
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 13:18
      0
      Автор статьи назвал наше Запорожье одним из украинских регионов! Ату его! Это враг в рядах ВО!

      За такие слова можно ожидать черный воронок у подъезда и громкий стук в двери.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:24
      -2
      ...Просим всех запорожцев срочно снизить потребление электроэнергии. В противном случае по команде диспетчерской службы НЭК «Укрэнерго» в Запорожской области могут быть введены экстренные стабилизационные отключения...


      Кто же им поверит в отсутствие эл.энергии в стране в то время когда шут-наркоман в то же время активно продает эту самую электроэнергию за бугор. angry
  2. polinet
    polinet Сегодня, 13:13
    0
    Цитата: Кот Александрович
    "Данная проблема касается не только Запорожской области, но и большинства остальных украинских регионов"...
    Автор статьи назвал наше Запорожье одним из украинских регионов! Ату его! Это враг! wassat

    Он погорячился laughing
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:15
    +4
    Электричеством пользоваться поменьше и кушать пореже. И вообще, лучше всем уехать в Куршавель-там хорошо беженцам из украины живется-все видели.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:17
    0
    Украинцы явно зажрались ,ну прямо потребляют энергию сверх меры .Подумать только что творят
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:19
    0
    Хорошая новость, очень хорошая. Так уж вышло, что при современном преобладании городского населения над сельским самым главным фактором комфорта выступает электричество и альтернативы ему почти нет: водоснабжение и канализация - это работа электрических насосов, теплоснабжение - те же насосы или электрообогреватели, современная медицина - лабораторное оборудование и оборудование жизнеобеспечения, связь - тут вообще говорить не о чем. Впервые за последние лет этак сто жители хуторов снова стали жить лучше городских жителей - печка, банька, колодец, свечи или керосинка обеспечивают качество жизни недоступное для горожан. А горожане - это главный электоральный и производственный ресурс у которого в холоде, темноте и при неработающей канализации очень хорошо прочищаются мозги. От иллюзий.
    1. certero
      certero Сегодня, 13:27
      -2
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Хорошая новость, очень хорошая.

      Каким образом эта новость влияет на способность украинских вооруженных сил сражаться?
      Вооружённые силы - это штука которая может сражаться в абсолютно немыслимых для гражданского населения условиях.
      Можно вспомнить штурм Берлина в апреле мая сорок пятого года, когда никаких шансов не было, не говоря уже об электричестве, но противник оказывал жесточайшее сопротивление.
      Пока украинские вооружённые силы показывают высокую мотивацию
    2. HAM
      HAM Сегодня, 13:27
      +1
      Что то пока не видно ни одного с уже "прочищенными мозгами"...
      1. fax66
        fax66 Сегодня, 13:48
        0
        Человек - животное очень быстро адаптирующееся к окружающим условиям. Посмотрите на жителей Донбасса - жили в подвалах, готовили на кострах и т.д. месяцами. Остальные жители Украины спокойно будут жить так, если прижмёт (особенно под дулами автоматов). Мы один народ, как ни крути....
        Самое хреновое, что остатки энергомощностей будут до конца направлять на оборонку и критическую инфраструктуру. Т.е. украинский народ будет жить хреново, но ему будет чем воевать и обеспечивать ВД.
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:20
    +1
    стабилизационные отключения
    Ну, согласитесь! Красиво же?!..
    И совсем не страшно.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:32
      -1
      Цитата: Смею_заметить_
      стабилизационные отключения
      Ну, согласитесь! Красиво же?!..
      И совсем не страшно.

      Когда красиво названо - оно совсем не страшно, а даже приятно. На слух, по крайней мере -
      Резекция, экстирпация, ампутация...
  7. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:23
    -1
    Как будто это население высосало всю энергию из проводов.С такой логикой,так это население украины,главная проблема этой страны.
  8. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 13:23
    +2
    Во время вьетнамской войны был замечен такой парадокс. Как только американские войска попадали в окружение и приходилось в приказном порядке снижать нормы довольствия, реально расход только возрастал. Каждый считал а вдруг мне не хватит. Стали проводить наблюдения по всему миру везде одно и тоже как только власти пытаются что-то ограничить начинается обратный процесс. Вдруг мне не хватит.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:29
      0
      На окраине такой процесс в квадрате, а то и в кубе, за себя и своего соседа.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:24
    -1
    Почему функцианируют диспетчерские до сих пор?
  10. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:27
    +2
    Интересно другое - когда был нанесен последний массированный удар по у.к.р.е. ? Ждем пока очухаются?
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 13:42
      0
      ждем когда починят и установят новые трансформаторы. Как только объективные данные покажут восстановление энергосистемы до определённого уровня тогда по ней опять нанесут удар. на данном этапе надо не держать в отключенном состоянии а давать восстановить и выбивать отремонтированные модули.
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 13:45
      0
      Не до укров сейчас. Суровикин сдает, Герасимов принимает дела. Пока он со всем разберется, пока его арбатские генералы сообразят, что делать надо, а что не надо, "пока чего-нибудь не вышло", что бы случайно кого-нибудь не обидеть, пока с Ромой Абрамовичем договорятся - все время требует.
      А то Суровикин взял, да Соледар отбил, в наступление пошел, энергоструктуру нэзалэжной почти разрушил.
      Абыдна, панимаиш!