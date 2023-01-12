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Глава МИД Сербии: Страна придерживается непоколебимой позиции по отказу от санкций против РФ

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Глава МИД Сербии: Страна придерживается непоколебимой позиции по отказу от санкций против РФ

Глава МИД Сербии Ивица Дачич в преддверии предстоящего визита в страну советника госдепартамента США Дерека Шолле сделал заявление о том, что официальный Белград будет и далее придерживаться непоколебимой позиции по отказу от санкций против РФ.


Накануне Шолле прибыл в Северную Македонию, где провёл встречи за закрытыми дверями с премьер-министром, главой оборонного ведомства и министром иностранных дел республики. После этого он отправился в Косово, где у него также состоялась беседа с "президентом" Вьосой Османи, а также главой косовского кабмина Альбином Курти. Сегодня советника госдепа ожидают в Белграде.

Как уточнил сербский вице-премьер, проблема Косово и Метохии, а также позиция по отказу от санкций относятся к приоритетным вопросам государственного уровня.

И далее в силе решение, принятое в начале спецоперации. Мы считаем ошибочным нарушение территориальной целостности Украины, но, что касается введения санкций в отношении России – это вопрос, затрагивающий государственные интересы Сербии

– заявил Дачич.

Отметим, что президент Сербии Александр Вучич обратил внимание на внешнее давление, оказываемое на Белград с тем, чтобы обеспечить Приштине членство в ООН в контексте визита в страну советника госдепартамента США. Глава сербского государства и ранее выражал обеспокоенность в связи с планами Запада потребовать от сербских властей подписать соглашение с самопровозглашённой республикой Косово, что сразу же должно произойти вслед за поддержкой Белграда санкций в отношении России.
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Использованы фотографии:
Соцсети/Дачич
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5 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:25
    -1
    Чем больше побед на поле боя, тем больше союзников готовы выразить позицию поддержки. а вот когда принято было выть про перемогу после Харькова и Херсона, Вучич какие-то двусмысленные высказывания делал...
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 15:36
    0
    Очень хорошо, Вучич, ты пошел по правильному пути, иначе сербский народ вытащил бы тебя из твоей башни из слоновой кости
  3. Шишь
    Шишь Сегодня, 16:04
    0
    Трындеть - не мешки ворочать, не слышал про сербские дивизии в ВС РФ. А Русские защищали Югославию!!!
  4. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 16:23
    0
    Цитата: Carlos Sala
    Очень хорошо, Вучич, ты пошел по правильному пути, иначе сербский народ вытащил бы тебя из твоей башни из слоновой кости

    Тут всё просто: "выбирающий между позором и войной позор, непременно получит и позор, и войну". Сербия вовремя это вспомнила.
  5. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 17:23
    0
    А какая выгода Сербии от такой позиции? Она со всех сторон окружена странами НАТО. Насколько разумно в таких условиях вставать в пику Западу?