И далее в силе решение, принятое в начале спецоперации. Мы считаем ошибочным нарушение территориальной целостности Украины, но, что касается введения санкций в отношении России – это вопрос, затрагивающий государственные интересы Сербии

Глава МИД Сербии Ивица Дачич в преддверии предстоящего визита в страну советника госдепартамента США Дерека Шолле сделал заявление о том, что официальный Белград будет и далее придерживаться непоколебимой позиции по отказу от санкций против РФ.Накануне Шолле прибыл в Северную Македонию, где провёл встречи за закрытыми дверями с премьер-министром, главой оборонного ведомства и министром иностранных дел республики. После этого он отправился в Косово, где у него также состоялась беседа с "президентом" Вьосой Османи, а также главой косовского кабмина Альбином Курти. Сегодня советника госдепа ожидают в Белграде.Как уточнил сербский вице-премьер, проблема Косово и Метохии, а также позиция по отказу от санкций относятся к приоритетным вопросам государственного уровня.– заявил Дачич.Отметим, что президент Сербии Александр Вучич обратил внимание на внешнее давление, оказываемое на Белград с тем, чтобы обеспечить Приштине членство в ООН в контексте визита в страну советника госдепартамента США. Глава сербского государства и ранее выражал обеспокоенность в связи с планами Запада потребовать от сербских властей подписать соглашение с самопровозглашённой республикой Косово, что сразу же должно произойти вслед за поддержкой Белграда санкций в отношении России.