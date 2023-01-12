В северных регионах Украины активно возводят фортификационные сооружения, опасаясь наступления из Белоруссии

В северных областях Украины ВСУ занимается активным возведением инженерных и фортификационных сооружений, опасаясь российского наступления со стороны Белоруссии.Сообщается о появлении подобных укреплений в Ровенской и Киевской областях. Неподалеку от украинско-белорусской границы, помимо фортификационных сооружений, устанавливаются также минные поля. Эти меры обусловлены опасениями киевского режима, вызванными созданием совместной с Россией армейской группировки и проведением военных учений в непосредственной близости от границы с Украиной.Командование сухопутных войск Украины сообщает о ведущихся работах по укреплению линий обороны на северных рубежах Киева. Украинскую столицу предполагается окружить со всех сторон фортификационными сооружениями.Как сообщает пресс-служба ведомства, основное внимание уделяется оборудованию огневых позиций и укрытий для военнослужащих. Перед позициями войск устанавливаются инженерные сооружения разных типов. Украинское командование планирует создание эшелонированной линии обороны, призванной сдержать предполагаемую атаку с севера.Для рытья окопов в Варашском и Сарненском районах привлекают местных жителей.В Белоруссии проведена проверка боеспособности армии, увеличивается численность расположенной там совместной с Россией группировки войск, а также усиливается противовоздушная оборона, что ожидаемо вызывает опасения у командования ВСУ.