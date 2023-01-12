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В Пентагоне определились с местом обучения украинских экипажей американских БМП M2 Bradley

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В Пентагоне определились с местом обучения украинских экипажей американских БМП M2 Bradley

Активизация боевых действий на Украине, а также взятие российскими войсками Соледара - одного из самых укрепленных узлов обороны, заставили США нервничать, а Пентагон поторопиться с обучением военнослужащих ВСУ применению американской бронетехники. Согласно распространенному заявлению Министерства обороны США, определена страна, где пройдет подготовка украинских экипажей американской бронетехники.


Украинских военных обучат применению американских боевых машин пехоты M2 Bradley на территории Германии, а не США, как предполагалось ранее. Если будущие расчеты комплексов ПВО Patriot отправятся на учебу в Оклахому, то будущие экипажи БМП Bradley - в немецкий Графенвер в Баварии. Такое решение было принято в Пентагоне и согласовано с немецким Бундесвером.

Кроме того, в США судорожно ищут средства, которые помогли бы Украине в "наступательных операциях", но так нужные Киеву танки Abrams передавать не хотят, заявляя о том, что они "слишком сложные в эксплуатации". Хотя дело совсем не в этом, просто потери этих танков в случае передачи их ВСУ, а они обязательно будут, поставят крест на возможности продать большое количество ОБТ в другие страны. То же самое и немецкими танками Leopard.

Мы будем продолжать рассматривать их потребности на основе их запросов и стараться предоставить им возможности, необходимые не только для защиты своей страны, но и для возвращения территории

- заявили в Пентагоне.

Между тем американцы не намерены раскрывать сроки поставки БМП M2 Bradley на Украину, заявляя, что украинские военные их "сами покажут". Всего США передают Киеву 50 БМП Bradley.
Использованы фотографии:
МИД Украины
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8 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:25
    -2
    Г.н. Путин, в чем проблема уничтожить места обучение и концентрации техники?
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 13:37
      0
      г-н иваниванов. во первых тут в качестве места обучения Германия указана? для вас проблема посмотреть карту и понять что Германия это не украина? Или вы имеет в виду оклахому? вы вообще статью читали или просто так , лишь бы набросить?
      во-вторых у вас Путин что должен лампочки в подъезде перегоревшие вкручивать и воду в сортире смывать? почему бы вам лично не уничтожить эти места и технику? если вы, конечно. считаете что это легко и просто сделать?
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 13:47
        +1
        Тов. голос разума, удары по скоплениям на территории нато - вопрос политический, задавать его надо г-ну Путину, больше никому, как же как вопрос разрушения инфраструктуры(мосты, точки входа). Иначе, такими темпами нам придется проводить еще одну мобилизацию. Выход менее болезненный - напомнить тов. Си о его "твердом как скала" союзе, но это снова к Путину. Вещи очевидные. к чему минусы, непонятно.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:28
    +2
    Да какая разница, Германия, Польша или Шпротия. Просто в Германии есть готовые большие полигоны и в наличие уже Bradley на территории Германии .
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:37
      +2
      У США этих "Бредли" порядка 10 000 штук, так что надо предполагать поставка не ограничится 50 машинами, если они конечно покажут себя с позитивной стороны для ВСУ.
  3. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:36
    +1
    Сначала будут радоваться,как дети а потом заплачут,-"гусля вмэрзла,ихаты нэ хоча".
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:36
    +1
    США повысили градус противостояния.Трофейная Бредля будет установлена на против посольства США в Москве?Кровь экипажа в заброневом пространстве не смывать.
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:44
    0
    Пора уже... по местам принятия...
    Реальность - она такая: что если её вовремя не признать, она тебя убьёт.