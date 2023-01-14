День военно-оркестровой службы Вооружённых сил России

О том, что музыка напрямую влияет на эмоциональный фон человека, сказано уже достаточно много. Например, определенные ритмы способны мобилизовать нашу внутренние силы и поднять волевой дух.
Именно поэтому, музыка используется в самых разных сферах человеческой жизни, включая военную.
Сегодня, 14 января, свой профессиональный праздник отмечает военно-оркестровая служба ВС РФ.
Стоит отметить, что данный праздник в нашей амии является одним из самых молодых. Ведь на законодательном уровне он был утвержден в 2021 году.
В наше время вышеупомянутая служба занимается обучением военных музыкантов и дирижёров, участвует парадах, смотрах и прочих торжественных мероприятиях, связанных с российской армией, а также вносит свою лепту в воспитательный процесс личного состава. Впрочем, так было не всегда.
Например, согласно историческим справкам, на рубеже X-XI веков музыкальные инструменты в большей степени применялись для подачи сигналов и команд в княжеских дружинах во время сражения.
Если говорить именно о «военной музыке», то первые подвижки в данном направлении произошли в годы правления Ивана IV. При этом дозорная и сигнальная службы продолжали оставаться в обязанностях военных музыкантов.
Появление первых военных хоров и школ, в которых обучали музыкантов, как и многие новшества в российской армии, пришлось на времена правления Петра I.
Финальным же аккордом, если можно так выразиться, в формировании военно-оркестровой службы у нас в стране считается введение в действие «Положения» и «Штата бюро военных духовых оркестров Красной Армии и Флота при Агитпросветотделе Пура» 14 января 1921 года, что и легло в основу сегодняшнего праздника.