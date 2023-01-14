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День военно-оркестровой службы Вооружённых сил России

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День военно-оркестровой службы Вооружённых сил России

О том, что музыка напрямую влияет на эмоциональный фон человека, сказано уже достаточно много. Например, определенные ритмы способны мобилизовать нашу внутренние силы и поднять волевой дух.


Именно поэтому, музыка используется в самых разных сферах человеческой жизни, включая военную.

Сегодня, 14 января, свой профессиональный праздник отмечает военно-оркестровая служба ВС РФ.

Стоит отметить, что данный праздник в нашей амии является одним из самых молодых. Ведь на законодательном уровне он был утвержден в 2021 году.

В наше время вышеупомянутая служба занимается обучением военных музыкантов и дирижёров, участвует парадах, смотрах и прочих торжественных мероприятиях, связанных с российской армией, а также вносит свою лепту в воспитательный процесс личного состава. Впрочем, так было не всегда.

Например, согласно историческим справкам, на рубеже X-XI веков музыкальные инструменты в большей степени применялись для подачи сигналов и команд в княжеских дружинах во время сражения.

Если говорить именно о «военной музыке», то первые подвижки в данном направлении произошли в годы правления Ивана IV. При этом дозорная и сигнальная службы продолжали оставаться в обязанностях военных музыкантов.

Появление первых военных хоров и школ, в которых обучали музыкантов, как и многие новшества в российской армии, пришлось на времена правления Петра I.

Финальным же аккордом, если можно так выразиться, в формировании военно-оркестровой службы у нас в стране считается введение в действие «Положения» и «Штата бюро военных духовых оркестров Красной Армии и Флота при Агитпросветотделе Пура» 14 января 1921 года, что и легло в основу сегодняшнего праздника.
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6 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 04:30
    +1
    а "День каптёрщика" когда ? "День работника бани" ? "День рабочего подсобного хозяйства" ? итд...
    1. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 04:38
      -1
      Посмотрите на это с немного другой стороны. :)

      В года разлук, в года смятений
      Когда свинцовые дожди
      Лупили так по нашим спинам
      Что снисхождения не жди
      И командиры все охрипли
      Тогда командовал людьми
      Надежды маленький оркестрик
      Под управлением любви
      Надежды маленький оркестрик
      Под управлением любви
    2. Сергей028
      Сергей028 Сегодня, 05:09
      -1
      А когда будет день "латентного имбецила"? Что вы имеете против дня военно-оркестровой службы? Наверно считаете, что они не нужны в современной армии?
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 06:10
        0
        Наверное он так считает... Думает, что марш "Прощание славянки" нам тоже не нужен... Абсолютно не нужен... Жаль.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 05:19
    +1
    Давайте помянем ребят из Оркестра Российской Армии,погибших в Сочи в авиакатастрофе...Эх,когда играет оркестр имени Александрова-аж мурашки по коже..
  3. Semak
    Semak Сегодня, 06:01
    -1
    Кто сказал, что нужно бросить песни на войне?
    После боя, сердце просит музыки вдвойне! ©️
    С праздником! soldier