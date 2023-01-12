Военное обозрение
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В 2022 году концерн «Калашников» произвел рекордное за 20 лет количество продукции военного назначения

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В 2022 году концерн «Калашников» произвел рекордное за 20 лет количество продукции военного назначения

Акционерное общество «Концерн «Калашников» отчиталось об итогах работы предприятия в 2022 году. Согласно официального пресс-релиза компании, общий объем оружейного производства по сравнению с 2021 годом вырос на 40% и стал рекордным за последние 20 лет.


В целом дивизион оружейного производства выполнил рекордный план за последние 20 лет — выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года

— сообщили в пресс-службе концерна.

За этот же период оборонное предприятие, известное во всем мире по названию одноименного автомата, исполнило 45 контрактов в рамках гособоронзаказа, 24 договора по линии военно-технического сотрудничества и завершило запланированные работы по организации лицензионного производства по одному контракту. Эти договоры стали самыми крупными в истории существования предприятия.

В прошлом году концерн освоил и наладил выпуск сразу нескольких новых изделий стрелкового оружия, в том числе выпустил первую партию 7,62х54-мм снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) по заказу Минобороны РФ. В пресс-релизе отмечается, что данное изделие превосходит по техническим характеристикам аналогичные образцы стрелкового оружия, ранее принятые на вооружение ВС РФ и других силовых структур России.

По объему производства стрелкового оружия концерн «Калашников» занимает 95% российского рынка. Помимо стрелкового вооружения, предприятия группы компаний «Калашников» выпускают беспилотные летательные аппараты, скоростные транспортно-десантные и штурмовые катера для подразделений специального назначения, высокоточное ракетное вооружение. Производят здесь и продукцию гражданского назначения. Изделия, выпускаемые холдингом, экспортируются более чем в 27 стран мира.

Такие успехи наращивания объемов производства группой компаний «Калашников» можно было бы объяснить тем, что после начала спецоперации российские предприятия ОПК загружены настолько, что многие перешли на трехсменный график работы. Но ведь концерн отчитался об итогах прошлого года. И это означает, что не только Запад усиленно готовил Украину к военному противостоянию с Россией, но и руководство нашей страны задолго до СВО предпринимало меры, чтобы быть готовыми к столкновению с коллективным противником в лице НАТО в прямом смысле слова во всеоружии.
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Использованы фотографии:
МО РФ
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:37
    0
    Ничуть не удивлен.Это все логически.Кстати,концерн "Калашниаов'-не только стрелковое вооружение
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:38
    -3
    Это щелчок по носу некоторым сомневающимся, готовились ли. Готовились и предполагали. Сейчас вот дронов не хватает и некоторых калибров. и со связью плохо. А вот представьте еслиб элементарно стрелковки не хватало ? Что смогли и умели-сделали. остальное наверстываем в процессе. Вообще кабмин Мишустина удивительную эффективность показал после медведевского. Даже с учетом короновирусных проблем и испытаний для экономики.
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 15:10
      +1
      1. По поводу дронов не соглашусь, у нас и не было никогда, никто из проходящих срочную службу в руках пульта от управления дроном не держал. Эта вундервафля просто показала себя супер эффективным девайсом который по ходу СВО внедрили в том числе и на некотором производстве.
      2. Самих калибров хватает, всяких, но нужно больше.
      3. Соглашусь по поводу кабмина Мишустина - согласен, показали себя уверенно, профессионально, Мишустин молодец вообще.
      Стрелкового оружия не хватит ? я скорее поверю что в войсках закончилась водка...
  3. Индус
    Индус Сегодня, 14:52
    -1
    ...экспортируются более чем в 27 стран...

    Более двадцати семи стран, это как?
    В 27,2 или в 27,38 стран? laughing
    Журналисты такие журналисты...
  4. Индус
    Индус Сегодня, 15:03
    -3
    Хотелось бы узнать сколько продукции произвели и реализовали российские концерны аналоги Боинга, Мерседеса, Теслы, Айфона, Майкрософт, Сименс, Бош?

    1. Normann
      Normann Сегодня, 15:22
      +1
      Они выпускают оружие? В том числе стрелковое?
  5. Krugov
    Krugov Сегодня, 15:54
    0
    "...Помимо стрелкового вооружения, предприятия группы компаний «Калашников» выпускают беспилотные летательные аппараты, скоростные транспортно-десантные и штурмовые катера для подразделений специального назначения, высокоточное ракетное вооружение."... Осталось создать ЧВК типа "калашникофф райфл" и проводить натурные испытания
  6. Индус
    Индус Сегодня, 16:08
    0
    Цитата: Normann
    Они выпускают оружие? В том числе стрелковое?

    Вам в жизни только стрелковое оружие нужно?