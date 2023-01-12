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В западной прессе назвали приоритетные цели для российских дронов в ходе украинского конфликта

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В западной прессе назвали приоритетные цели для российских дронов в ходе украинского конфликта

С начала проведения СВО были опубликованы многочисленные видеоролики, на которых беспилотники «Ланцеты» поражали украинские боевые машины, такие как системы ПВО, самоходные артустановки, танки и военные грузовики. Но это были, скорее, единичные случаи.


С начала текущего года стали выкладываться видео, на котором демонстрируется применение дронов главным образом по тяжёлой технике НАТО: чешской 122-мм РСЗО RM-70, американской 155-мм гаубице М777, польским 155-мм САУ Krab [хотя под удар попадали и различные украинские боевые машины].

Россия использует на Украине беспилотники-камикадзе «Ланцет» в первую очередь для уничтожения боевых машин производства США и Европы

- отмечается в издании World Defence News, называя приоритетные цели российских дронов в ходе украинского конфликта.

Со своей стороны отметим, что удивляться западной прессе по этому поводу не стоит. По мере истощения в ВСУ советской матчасти и замещения её зарубежными системами процент уничтоженной техники НАТО будет только нарастать.

Как указывается, российские войска применяют две версии дронов, производимых отечественной компанией Zala Group. «Ланцет-1» является «миниатюрной» версией и имеет массу около 5 кг. Он оснащен осколочно-фугасным снарядом весом 1 кг. Продолжительность полёта составляет 30 мин, дальность поражения цели – до 40 км, скорость от 80 до 110 км/ч.

«Ланцет-3» – это увеличенная версия с максимальной взлетной массой 12 кг. Модель отличается увеличенным временем полета (40 мин) и способностью нести боеприпас повышенной мощности весом до 3 кг. Максимальная скорость полёта составляет 110 км/ч.

Автор:
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14 комментариев
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  1. Новик225
    Новик225 Сегодня, 14:25
    +14
    Больше Ланцетов - хороших и разных!
    Краб на видео красиво горит.
    1. Sith
      Sith Сегодня, 14:41
      +2
      Ну чтобы не говорили , а подкрадываться к арте и РЗСО должны небольшие и малозаметные во всех смыслах БЛА
      А убойности ... так ещё 1-2 кг ВВ накинут и будет самое то ...
      Или от Шмель-М БЧ прикрутят
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:43
      +6
      Цитата: Новик225
      Больше Ланцетов - хороших и разных!
      Краб на видео красиво горит.

      В дополнение:
      "Больше Ланцетов - хороших, красивых,
      толстых и тонких, борзых и спесивых,
      мощных и ярких, больших и нарядных,
      с вечной зарядкой и звучной разрядкой". good
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:28
    +5
    В западной прессе назвали приоритетные цели для российских дронов в ходе украинского конфликта
    Приоритетные цели ... всё шо шевелится и стреляет!
    1. Слон
      Слон Сегодня, 14:37
      +3
      А самая приоритетная цель, для более серьезной высокоточки, это главный украинский бандерлог в кругу своих дружбанов!
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:17
        0
        Нацеливаем все шо есть... целей там хватает, разных.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:41
      +1
      Цитата: rocket757
      Приоритетные цели ... всё шо шевелится и стреляет!

      И всё что ползает и летает !
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:18
        0
        Без внимания ничто и никто не останется!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:29
    +3
    Ланцет - 3 М ,слабоват против бронетехники НАТО.Но у нас появились операторы Ланцетов - снайперы.Бздынь от них ,кончается праздничным фейерверков,поляки в Крабах не дадут соврать.
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 14:37
      0
      Нужно, как в море, "крабов" тралить. Массово!!!
  4. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 14:32
    +3
    Крабики заблудились, бывает. Цели разные важны, дроны разные нужны
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:35
    +1
    А шо ви хотели увидеть? Надо же, варвары просто жгут дорогостоящие экспонаты западной военной индустрии.
  6. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 14:49
    0
    Ну, вояки наверняка начнут скоро ставить кустарные противокумулятивные экраны в том числе и на арту. Битва меча и щита никогда не закончится.
  7. Hog
    Hog Сегодня, 15:06
    0
    ИМХО, Ланцету нужна кумулятивно-осколочная БЧ, тогда он и по танкам и по ЛС будет заходить на раз.