Ключевые проблемы СВО и способы их разрешения

«Наверху знают, что делают!» – эту фразу вы, уважаемые читатели, наверняка слышали много раз от различных экспертов на телевидении, которые пытались объяснить те или иные решения политической власти. Этой же фразой, в ироническом контексте, начинается известная книга канадца Лоуренса Джонстона Питера «Принцип Питера, или Почему дела всегда идут вкривь и вкось», который изучал иерархические организации и пришел к выводу, что
«в иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности».
Казалось бы, какое отношение это имеет к специальной военной операции на Украине?
Как оказалось, самое прямое. Дело в том, что корнем всех проблем СВО на данный момент можно назвать две причины – некомпетентность и безнаказанность. Трагедия с множеством жертв, которая произошла в Макеевке, где ВСУ накрыли из РСЗО HIMARS расположение российских бойцов (большую часть которых составляли мобилизованные из Самары), как раз наглядно продемонстрировала некомпетентность и необучаемость военного командования.
Ошибок было допущено достаточно.
Во-первых, большое количество бойцов было размещено в помещении, где отсутствует защищенное подземное укрытие.
Во-вторых, рядом с местом расположения находилась военная техника и боеприпасы, что, безусловно, недопустимо.
Попытка переложить всю ответственность на погибших мобилизованных бойцов, которые, мол, «не выключили телефоны», является намерением снять ответственность с конкретных генералов, которые дали указание разместить бойцов именно там.
В данном материале мы постараемся ответить на вопросы – почему именно некомпетентность и безнаказанность являются ключевыми проблемами СВО и как со всем этим бороться.
Трагедия, которая была спрогнозирована
В первую очередь следует отметить, что трагедия в Макеевке не является случайностью – она есть закономерность и результат некомпетентности военного командования. Более того, трагедия была спрогнозирована еще в середине октября военнослужащим 107-го батальона Народной милиции ДНР, политологом Станиславом Смагиным. В комментарии изданию «Свободная пресса» от 16 октября он заявил следующее:
«Уже происходят печальные трагические инциденты, и, боюсь, без кардинального изменения подходов они будут происходить регулярно. Простой пример, который я озвучил уже вчера своему товарищу-журналисту. Украинцы особо не бьют по местам расположения военнослужащих Народной милиции ДНР, хотя зачастую хорошо знают их местоположение. Почему? Потому что там обычно находятся единовременно не более пятидесяти-шестидесяти человек, и те распределены по нескольким зданиям. Не особо целесообразно тратить несколько ракет, чтобы всех гарантированно зацепить. А вот когда начнут загонять российских мобилизованных по паре-тройке сотен в одну локацию, могут быть очень неприятные и печальные варианты. Но разговоры об этом обрывают, считая крамольными».
Собственно, именно то, о чем говорил Смагин, в итоге и произошло. Он не предсказал, нет, он просто спрогнозировал ситуацию, исходя из оценок ситуации на линии фронта, отсутствия желания у военного командования проводить работу над ошибками и наказывать виновных.
«Кто-то вполне конкретный, какой-то российский военный, счёл допустимым на 11-м месяце войны, после нескольких месяцев ракетных ударов по артскладам и располагам, которые уже повлекли за собой множество жертв и снарядный голод, согнать в кучу мобилизованных, обложить их боеприпасами, обставить техникой, сделать идеальную цель»,
– пишет, например, боец Народной милиции ЛНР Андрей Морозов. Он часто подвергает достаточно жесткой критике военное командование, однако нельзя назвать эту критику необоснованной.
Разумеется, вопреки сообщениям некоторых российских блогеров, которые выразили робкую надежду, что «виновные будут найдены», никто не понес ответственности за это трагическое происшествие.
Почему так происходит?
10 проблем ВС РФ
Еще в конце декабря журналист журнала «Эксперт» Петр Скоробогатый обозначил топ-10 проблем Российской армии. Список выглядел следующим образом:
1. Связь.
2. Разведка, включая устаревшие средства разведки и сами подходы к организации разведывательной деятельности. Нехватка спутникового видения, самолётов ДРЛО.
3. Дефицит БПЛА всех типов, но особенно мелких, ротно-тактического типа.
4. Дефицит высокоточных снарядов для артиллерии.
5. Слабая работа против ПВО противника, невозможность использовать контроль над небом.
6. Устаревший флот, проблемы организации водной блокады.
7. Несовершенство системы обеспечения войск, военных расходок: аптечки, шлемы, разгрузки.
8. Проблема коммуникации по горизонтали и вертикали, нехватка командиров среднего звена.
9. Проблема коммуникации между родами войск (связка целеполагание – арта; контрбатарейная борьба).
10. Организационные проблемы мобилизации.
Безусловно, все эти проблемы имеют место быть, и можно согласиться с автором. Однако были упущены, возможно, главные проблемы, с которыми Россия столкнулась при проведении специальной военной операции – это некомпетентность и отсутствие системы наказания за совершенные конкретными генералами ошибки.
Мы это наглядно увидели на примере генерала Александра Лапина, который был снят с должности командующего объединённой группировкой войск «Центр» после публичной критики – его обвиняли в том, что он бросил без связи, питания и боеприпасов мобилизованных бойцов на фронте в ЛНР, а также в провале под Изюмом и Балаклеей.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, в частности, так же возложил на него вину за сдачу Красного Лимана и возмущался, что по этому поводу не было никаких проверок. А теперь стало известно, что генерал получил новую должность и возглавил Главный штаб Сухопутных войск, т. е. можно сказать – даже пошел на повышение.
«Назначение генерала Лапина на вышестоящую должность, мягко говоря, недоразумение. Дело не в его командных качествах (если они вообще есть), а в том, что именно под его командованием наши войска потерпели тяжёлое поражение под Балаклеей и Изюмом, оставив в результате почти 10 городов и «перегруппировавшись» из Харьковской области. Повышать за такое – это хамская демонстрация собственной неуязвимости со стороны руководства МО РФ»,
– прокомментировал это назначение полковник ФСБ в запасе Игорь Стрелков.
Лапин далеко не единственный кто ответственен за «перегруппировку» из Харьковской области и Красного Лимана, в сети назывались конкретные фамилии конкретных ответственных лиц, однако никто из них не понес никакого наказания.
Почему такое происходит?
Принцип Питера и законы Паркинсона
В начале данного материала я упоминал книгу «Принцип Питера, или Почему дела идут всегда вкривь и вкось», которую написал Лоуренс Питер. Согласно его концепции, человек, который работает в какой бы то ни было иерархической системе, будет расти по карьере до того момента, пока не займёт ту должность, справиться с которой уже будет не в состоянии. Это будет тот уровень, на котором человек «застрянет», пока в конце концов не покинет систему. Следствие Питера гласит:
«Общая тенденция такова, что со временем каждая должность будет замещена работником, недостаточно компетентным для выполнения своих обязанностей [1]».
Принцип Питера очень близок по своей основополагающей идее к закону Паркинсона, разница проявляется в сделанных выводах:
«В любой иерархической системе каждый индивид имеет тенденцию расти до уровня, на котором он некомпетентен»,
или более жестко –
«в каждой иерархической системе большинство мест занимают некомпетентные сотрудники».
Закон объясняется просто и логично: компетентные сотрудники повышаются до тех пор, пока они проявляют свою компетентность. Как только на новом месте они перестают ее проявлять, то они останавливаются в росте, но не понижаются, так как это означало бы признание ошибки руководства. Кроме того, и сами сотрудники редко отказываются от повышения, даже осознавая свою некомпетентность на новом месте [2].
Лоуренс Питер считает, что как только иерархия утвердилась, целью для нее становится ее собственное существование. В лучшем случае это проявится как локальное самодурство, в худшем – эта стратегия ведет к самоуничтожению системы в целом. Причем такому положению дел будет способствовать то, что руководитель, продвигавший сотрудника, не станет признавать ошибку и будет продолжать поддерживать некомпетентного сотрудника.
Сирил Паркинсон остро дискутирует с Л. Питером, считая его методологию и выводы ошибочными, и главное различие, по мнению Паркинсона, в том, как относиться к работникам в организации. У Питера они изначально компетентны, и только сама организация и установленные в ней правила поднимают людей и делают их некомпетентными.
Сам же Паркинсон считает, что люди изначально идут к некомпетентности, особенно те, кто движется по карьерной лестнице вверх [2]. По мнению автора, точка зрения Паркинсона более близка к действительности.
В главе «Жизнь и смерть учреждений» Паркинсон пишет следующее:
«Теперь то и дело возникают учреждения с полным набором начальства, консультантов и служащих и со специально построенным зданием. Опыт показывает, что такие учреждения обречены. Совершенство убьет их. Им некуда пустить корни. Они не могут расти, так как уже выросли. Они и цвести не могут, а плодоносить – тем более. Когда мы встречаем такой случай – например, здание ООН, – мы умудренно и печально качаем головой, прикрываем простыней труп и неслышно выходим на воздух [3]».
Паркинсон описывает три «стадии болезни» любой организации, на третьей стадии эти организации становятся недееспособны.
Мы не видим кадровых изменений в Российской армии как раз по причинам, указанным Питером и Паркинсоном – система не признает своих ошибок и поддерживает некомпетентных людей. В условиях кризисных ситуаций это крайне опасно, учитывая, что некомпетентные руководители попросту не способны решать поставленные перед ними задачи.
Что делать?
Возникают логичные вопросы – что делать в такой ситуации? Каким образом нужно начать решать проблемы СВО?
Поднять боевой дух армии (который, прямо скажем, находится на достаточно низком уровне), можно двумя способами – во-первых, обозначив цели и задачи СВО, идею этого военного конфликта, во-вторых, начав наказывать некомпетентных генералов и обновление системы в целом. Причем без второго пункта однозначно не обойтись, поскольку в военном командовании (на самом разном уровне) достаточно много случайных людей, которые «плывут по течению» и не болеют за общее дело, для которых запятая и отступ в рапорте важнее, чем реальная боеготовность его подразделения.
И стартовать нужно, видимо, как раз со второго пункта.
Мы видим как рядовым солдатам ВС РФ дают вполне серьезные сроки за оскорбления и неповиновение офицерам, но мы не видим как наказывают самих офицеров и генералов. Попытки не выносить мусор из избы и не менять коней на переправе в итоге приведут к усугублению ситуации. Признание ошибок, наказание виновных, отстранение некомпетентных – это то, что должно быть сделано в первую очередь.
Использованная литература:
[1]. Питер Л. Д. Принцип Питера, или Почему дела всегда идут вкривь и вкось. / Авт. предисл. Р. Холл. – Изд.: Попурри, 2003.
[2]. Плетнев Д. А. Эвристические «законы» в практике разработки управленческих решений / Вестник Челябинского государственного университета, 2019.
[3]. Паркинсон С. Н. Законы Паркинсона / С. Н. Паркинсон. – М.: АСТ, 2004.