Ключевые проблемы СВО и способы их разрешения

«в иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности».

Трагедия, которая была спрогнозирована

«Уже происходят печальные трагические инциденты, и, боюсь, без кардинального изменения подходов они будут происходить регулярно. Простой пример, который я озвучил уже вчера своему товарищу-журналисту. Украинцы особо не бьют по местам расположения военнослужащих Народной милиции ДНР, хотя зачастую хорошо знают их местоположение. Почему? Потому что там обычно находятся единовременно не более пятидесяти-шестидесяти человек, и те распределены по нескольким зданиям. Не особо целесообразно тратить несколько ракет, чтобы всех гарантированно зацепить. А вот когда начнут загонять российских мобилизованных по паре-тройке сотен в одну локацию, могут быть очень неприятные и печальные варианты. Но разговоры об этом обрывают, считая крамольными».

«Кто-то вполне конкретный, какой-то российский военный, счёл допустимым на 11-м месяце войны, после нескольких месяцев ракетных ударов по артскладам и располагам, которые уже повлекли за собой множество жертв и снарядный голод, согнать в кучу мобилизованных, обложить их боеприпасами, обставить техникой, сделать идеальную цель»,

10 проблем ВС РФ

«Назначение генерала Лапина на вышестоящую должность, мягко говоря, недоразумение. Дело не в его командных качествах (если они вообще есть), а в том, что именно под его командованием наши войска потерпели тяжёлое поражение под Балаклеей и Изюмом, оставив в результате почти 10 городов и «перегруппировавшись» из Харьковской области. Повышать за такое – это хамская демонстрация собственной неуязвимости со стороны руководства МО РФ»,

Принцип Питера и законы Паркинсона

«Общая тенденция такова, что со временем каждая должность будет замещена работником, недостаточно компетентным для выполнения своих обязанностей [1]».

«В любой иерархической системе каждый индивид имеет тенденцию расти до уровня, на котором он некомпетентен»,

«в каждой иерархической системе большинство мест занимают некомпетентные сотрудники».

«Теперь то и дело возникают учреждения с полным набором начальства, консультантов и служащих и со специально построенным зданием. Опыт показывает, что такие учреждения обречены. Совершенство убьет их. Им некуда пустить корни. Они не могут расти, так как уже выросли. Они и цвести не могут, а плодоносить – тем более. Когда мы встречаем такой случай – например, здание ООН, – мы умудренно и печально качаем головой, прикрываем простыней труп и неслышно выходим на воздух [3]».

Что делать?

Использованная литература:

[1]. Питер Л. Д. Принцип Питера, или Почему дела всегда идут вкривь и вкось. / Авт. предисл. Р. Холл. – Изд.: Попурри, 2003.

[2]. Плетнев Д. А. Эвристические «законы» в практике разработки управленческих решений / Вестник Челябинского государственного университета, 2019.

[3]. Паркинсон С. Н. Законы Паркинсона / С. Н. Паркинсон. – М.: АСТ, 2004.