Военное обозрение
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Ключевые проблемы СВО и способы их разрешения

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Ключевые проблемы СВО и способы их разрешения

«Наверху знают, что делают!» – эту фразу вы, уважаемые читатели, наверняка слышали много раз от различных экспертов на телевидении, которые пытались объяснить те или иные решения политической власти. Этой же фразой, в ироническом контексте, начинается известная книга канадца Лоуренса Джонстона Питера «Принцип Питера, или Почему дела всегда идут вкривь и вкось», который изучал иерархические организации и пришел к выводу, что


«в иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности».

Казалось бы, какое отношение это имеет к специальной военной операции на Украине?

Как оказалось, самое прямое. Дело в том, что корнем всех проблем СВО на данный момент можно назвать две причины – некомпетентность и безнаказанность. Трагедия с множеством жертв, которая произошла в Макеевке, где ВСУ накрыли из РСЗО HIMARS расположение российских бойцов (большую часть которых составляли мобилизованные из Самары), как раз наглядно продемонстрировала некомпетентность и необучаемость военного командования.

Ошибок было допущено достаточно.

Во-первых, большое количество бойцов было размещено в помещении, где отсутствует защищенное подземное укрытие.

Во-вторых, рядом с местом расположения находилась военная техника и боеприпасы, что, безусловно, недопустимо.

Попытка переложить всю ответственность на погибших мобилизованных бойцов, которые, мол, «не выключили телефоны», является намерением снять ответственность с конкретных генералов, которые дали указание разместить бойцов именно там.

В данном материале мы постараемся ответить на вопросы – почему именно некомпетентность и безнаказанность являются ключевыми проблемами СВО и как со всем этим бороться.

Трагедия, которая была спрогнозирована


В первую очередь следует отметить, что трагедия в Макеевке не является случайностью – она есть закономерность и результат некомпетентности военного командования. Более того, трагедия была спрогнозирована еще в середине октября военнослужащим 107-го батальона Народной милиции ДНР, политологом Станиславом Смагиным. В комментарии изданию «Свободная пресса» от 16 октября он заявил следующее:

«Уже происходят печальные трагические инциденты, и, боюсь, без кардинального изменения подходов они будут происходить регулярно. Простой пример, который я озвучил уже вчера своему товарищу-журналисту. Украинцы особо не бьют по местам расположения военнослужащих Народной милиции ДНР, хотя зачастую хорошо знают их местоположение. Почему? Потому что там обычно находятся единовременно не более пятидесяти-шестидесяти человек, и те распределены по нескольким зданиям. Не особо целесообразно тратить несколько ракет, чтобы всех гарантированно зацепить. А вот когда начнут загонять российских мобилизованных по паре-тройке сотен в одну локацию, могут быть очень неприятные и печальные варианты. Но разговоры об этом обрывают, считая крамольными».

Собственно, именно то, о чем говорил Смагин, в итоге и произошло. Он не предсказал, нет, он просто спрогнозировал ситуацию, исходя из оценок ситуации на линии фронта, отсутствия желания у военного командования проводить работу над ошибками и наказывать виновных.

«Кто-то вполне конкретный, какой-то российский военный, счёл допустимым на 11-м месяце войны, после нескольких месяцев ракетных ударов по артскладам и располагам, которые уже повлекли за собой множество жертв и снарядный голод, согнать в кучу мобилизованных, обложить их боеприпасами, обставить техникой, сделать идеальную цель»,

– пишет, например, боец Народной милиции ЛНР Андрей Морозов. Он часто подвергает достаточно жесткой критике военное командование, однако нельзя назвать эту критику необоснованной.

Разумеется, вопреки сообщениям некоторых российских блогеров, которые выразили робкую надежду, что «виновные будут найдены», никто не понес ответственности за это трагическое происшествие.

Почему так происходит?

10 проблем ВС РФ


Еще в конце декабря журналист журнала «Эксперт» Петр Скоробогатый обозначил топ-10 проблем Российской армии. Список выглядел следующим образом:

1. Связь.

2. Разведка, включая устаревшие средства разведки и сами подходы к организации разведывательной деятельности. Нехватка спутникового видения, самолётов ДРЛО.

3. Дефицит БПЛА всех типов, но особенно мелких, ротно-тактического типа.

4. Дефицит высокоточных снарядов для артиллерии.

5. Слабая работа против ПВО противника, невозможность использовать контроль над небом.

6. Устаревший флот, проблемы организации водной блокады.

7. Несовершенство системы обеспечения войск, военных расходок: аптечки, шлемы, разгрузки.

8. Проблема коммуникации по горизонтали и вертикали, нехватка командиров среднего звена.

9. Проблема коммуникации между родами войск (связка целеполагание – арта; контрбатарейная борьба).

10. Организационные проблемы мобилизации.

Безусловно, все эти проблемы имеют место быть, и можно согласиться с автором. Однако были упущены, возможно, главные проблемы, с которыми Россия столкнулась при проведении специальной военной операции – это некомпетентность и отсутствие системы наказания за совершенные конкретными генералами ошибки.

Мы это наглядно увидели на примере генерала Александра Лапина, который был снят с должности командующего объединённой группировкой войск «Центр» после публичной критики – его обвиняли в том, что он бросил без связи, питания и боеприпасов мобилизованных бойцов на фронте в ЛНР, а также в провале под Изюмом и Балаклеей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, в частности, так же возложил на него вину за сдачу Красного Лимана и возмущался, что по этому поводу не было никаких проверок. А теперь стало известно, что генерал получил новую должность и возглавил Главный штаб Сухопутных войск, т. е. можно сказать – даже пошел на повышение.

«Назначение генерала Лапина на вышестоящую должность, мягко говоря, недоразумение. Дело не в его командных качествах (если они вообще есть), а в том, что именно под его командованием наши войска потерпели тяжёлое поражение под Балаклеей и Изюмом, оставив в результате почти 10 городов и «перегруппировавшись» из Харьковской области. Повышать за такое – это хамская демонстрация собственной неуязвимости со стороны руководства МО РФ»,

– прокомментировал это назначение полковник ФСБ в запасе Игорь Стрелков.

Лапин далеко не единственный кто ответственен за «перегруппировку» из Харьковской области и Красного Лимана, в сети назывались конкретные фамилии конкретных ответственных лиц, однако никто из них не понес никакого наказания.

Почему такое происходит?

Принцип Питера и законы Паркинсона


В начале данного материала я упоминал книгу «Принцип Питера, или Почему дела идут всегда вкривь и вкось», которую написал Лоуренс Питер. Согласно его концепции, человек, который работает в какой бы то ни было иерархической системе, будет расти по карьере до того момента, пока не займёт ту должность, справиться с которой уже будет не в состоянии. Это будет тот уровень, на котором человек «застрянет», пока в конце концов не покинет систему. Следствие Питера гласит:

«Общая тенденция такова, что со временем каждая должность будет замещена работником, недостаточно компетентным для выполнения своих обязанностей [1]».

Принцип Питера очень близок по своей основополагающей идее к закону Паркинсона, разница проявляется в сделанных выводах:

«В любой иерархической системе каждый индивид имеет тенденцию расти до уровня, на котором он некомпетентен»,

или более жестко –

«в каждой иерархической системе большинство мест занимают некомпетентные сотрудники».

Закон объясняется просто и логично: компетентные сотрудники повышаются до тех пор, пока они проявляют свою компетентность. Как только на новом месте они перестают ее проявлять, то они останавливаются в росте, но не понижаются, так как это означало бы признание ошибки руководства. Кроме того, и сами сотрудники редко отказываются от повышения, даже осознавая свою некомпетентность на новом месте [2].

Лоуренс Питер считает, что как только иерархия утвердилась, целью для нее становится ее собственное существование. В лучшем случае это проявится как локальное самодурство, в худшем – эта стратегия ведет к самоуничтожению системы в целом. Причем такому положению дел будет способствовать то, что руководитель, продвигавший сотрудника, не станет признавать ошибку и будет продолжать поддерживать некомпетентного сотрудника.

Сирил Паркинсон остро дискутирует с Л. Питером, считая его методологию и выводы ошибочными, и главное различие, по мнению Паркинсона, в том, как относиться к работникам в организации. У Питера они изначально компетентны, и только сама организация и установленные в ней правила поднимают людей и делают их некомпетентными.

Сам же Паркинсон считает, что люди изначально идут к некомпетентности, особенно те, кто движется по карьерной лестнице вверх [2]. По мнению автора, точка зрения Паркинсона более близка к действительности.

В главе «Жизнь и смерть учреждений» Паркинсон пишет следующее:

«Теперь то и дело возникают учреждения с полным набором начальства, консультантов и служащих и со специально построенным зданием. Опыт показывает, что такие учреждения обречены. Совершенство убьет их. Им некуда пустить корни. Они не могут расти, так как уже выросли. Они и цвести не могут, а плодоносить – тем более. Когда мы встречаем такой случай – например, здание ООН, – мы умудренно и печально качаем головой, прикрываем простыней труп и неслышно выходим на воздух [3]».

Паркинсон описывает три «стадии болезни» любой организации, на третьей стадии эти организации становятся недееспособны.

Мы не видим кадровых изменений в Российской армии как раз по причинам, указанным Питером и Паркинсоном – система не признает своих ошибок и поддерживает некомпетентных людей. В условиях кризисных ситуаций это крайне опасно, учитывая, что некомпетентные руководители попросту не способны решать поставленные перед ними задачи.

Что делать?


Возникают логичные вопросы – что делать в такой ситуации? Каким образом нужно начать решать проблемы СВО?

Поднять боевой дух армии (который, прямо скажем, находится на достаточно низком уровне), можно двумя способами – во-первых, обозначив цели и задачи СВО, идею этого военного конфликта, во-вторых, начав наказывать некомпетентных генералов и обновление системы в целом. Причем без второго пункта однозначно не обойтись, поскольку в военном командовании (на самом разном уровне) достаточно много случайных людей, которые «плывут по течению» и не болеют за общее дело, для которых запятая и отступ в рапорте важнее, чем реальная боеготовность его подразделения.

И стартовать нужно, видимо, как раз со второго пункта.

Мы видим как рядовым солдатам ВС РФ дают вполне серьезные сроки за оскорбления и неповиновение офицерам, но мы не видим как наказывают самих офицеров и генералов. Попытки не выносить мусор из избы и не менять коней на переправе в итоге приведут к усугублению ситуации. Признание ошибок, наказание виновных, отстранение некомпетентных – это то, что должно быть сделано в первую очередь.

Использованная литература:
[1]. Питер Л. Д. Принцип Питера, или Почему дела всегда идут вкривь и вкось. / Авт. предисл. Р. Холл. – Изд.: Попурри, 2003.
[2]. Плетнев Д. А. Эвристические «законы» в практике разработки управленческих решений / Вестник Челябинского государственного университета, 2019.
[3]. Паркинсон С. Н. Законы Паркинсона / С. Н. Паркинсон. – М.: АСТ, 2004.
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24 комментария
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:42
    +2
    прокомментировал это назначение полковник ФСБ в запасе Игорь Стрелков.

    Согласен со Стрелковым в этом плане.
    Лапина при всем уважении к нему надо наооборот на понижение ставить пока он делом не докажет свой проффесионализм как компетентный офицер.
    А вообще я бы всем гражданам рекомендовал никогда не верить на слово тому что говорят товарищи облеченные высшей властью... слишком много они наделали глупостей и гадостей нашим гражданам с 90х годов.
    smile Что касается наших генералов... часть из них настоящие боевые генералы способные побеждать врага, часть генералов паркетные годные только для парадов и выставок... часть откровенные лизоблюды и приспособенцы... и когда я слышу как генерал хвастается своей должностью и тем что остальные люди для него второй сорт ниже его статуса сразу понимаешь то такого недоумка близко нельзя подпускать к работе с людьми.
    СВО ярко показало внутренние качества людей... теперь хорошо видно кто подлец, а кто настоящий герой, кто способен воевать, а кто бездарен в военном деле.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 05:07
      0
      Кто же у нас из генералов настоящий герой, способный воевать?
      1. bulat
        bulat Сегодня, 06:14
        0
        Теплинский. Командующий ВДВ.Хоть и непочетная операция, но проведена очень хорошо. Отход из Херсона. Я думаю он себя еще проявит.
    2. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 05:15
      +2
      На фото начало СВО, Харьковское направление, расстрел нашей колоны десантников. Когда по планам чуть ли не парадными колонами шли и без прикрытия. Это к вашему
      Что касается наших генералов...
      Кто-то ответил? Кого-то сняли? Да никого. За то посмотреть столько Героев России среди генералов. Мнение не только моё, но и большинства генерал такую высокую награду может получить только за тщательно спланированную и проведенную операцию. Он в окопах не сидит и личное мужество не показывает и в бой не ведет. Не в укор, а констатация факта, не генеральское это дело. Но где эти операции? Вижу только закидывание снарядами и лобовые атаки.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 06:17
        0
        Цитата: ВАШ
        Кого-то сняли?

        Генерал-полковников Александра Журавлева и Геннадия Жидко
      2. Просто_Кваша
        Просто_Кваша Сегодня, 06:26
        +2
        В самом деле, награды должны быть дифференцированы очень чётко. Как не может, к примеру, рядовой получать полководческие ордена ( Суворова, Кутузова и др.), так и руководитель стратегического уровня по идее не может стать Героем России просто потому, что при выполнении своих обязанностей он не находится в условиях для проявления героизма.
    3. Konnick
      Konnick Сегодня, 05:38
      0
      СВО ярко показало внутренние качества людей... теперь хорошо видно кто подлец, а кто настоящий герой, кто способен воевать, а кто бездарен в военном деле.

      Хорошая фраза для митинга, а конкретнее
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 06:12
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Согласен со Стрелковым в этом плане.

      А что за полковник ФСБ Стрелков?????? Это кто такой? Вы уж определитесь, это или полковник ФСБ И́горь Все́володович Ги́ркин или И́горь Ива́нович Стрелко́в, человек с увлекательной судьбой.
      Цитата: Леха с Андроида.
      Лапина при всем уважении к нему надо наооборот на понижение ставить пока он делом не докажет свой проффесионализм как компетентный офицер.

      А Гиркин каким делом доказал свою компетентность после сдачи Славянска? Сдать ключевой город всей операции перед началом "Северного ветра",,,, Вы реально до сих пор уверены, что его просто так от туда убрали и больше туда не допускают?
      А Лапина не трогайте, он и так хорошо пострадал, за чужие грехи и свою неуживчивость с "сильными мира сего".
      То, что сейчас были вынуждены срочно НАКОНЕЦ ТО построить нормальную вертикаль власти в СВО, это отголосок "терок" с Лапиным, которые и Суровикину оказались не по силам разрешить...
      Очень многое станет известно лет так через десять... И многие сегодняшние герои уже не будут иметь того "святого нимба" над головой
      1. Снегопад
        Снегопад Сегодня, 06:25
        +1
        Цитата: svp67
        Вы уж определитесь, это или полковник ФСБ И́горь Все́володович Ги́ркин или И́горь Ива́нович Стрелко́в

        Стрелков в телеграмме 02.10.2022 писал, что "Кадыров (при поддержке Пригожина) "атаковал" генерала Лапина за сдачу Лимана (хотя вина последнего, лишь в том ,что он не ладит с самим Кадыровым, так как Лапин за оборону Лимана изначально не отвечал - его части были направлены на помощь с другого участка фронта и, к тому-же, направлены слишком поздно)". 10.01.2023 Стрелков в телеграмме пишет "Назначение генерала Лапина на вышестоящую должность, мягко говоря, недоразумение. Дело не в его командных качествах ( если они вообще есть), а в том, что именно под его командованием наши войска потерпели тяжёлое поражение под Балаклеей и Изюмом, оставив, в результате, почти 10 городов и «перегруппировавшись» из Харьковской области. "
        Таким образом Стрелков-Гиркин меняет свое мнение как флюгер. Весьма мутная личность.
      2. kenpachi
        kenpachi Сегодня, 06:36
        0
        А вы Сталина и Джугашвили не путаете?
        Некоторые люди так не любят некоторые псевдонимы, что аж кушать не могут. А некоторые псевдонимы у этих же людей не вызывают совершенно никакой реакции.
        Загадочная ситуация, не находите?
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 05:03
    0
    Никоим образом не хочу выгораживать неизвестных мне офицеров и генералов, но вот у меня в голове не укладывается, что эти самые мобилизованные разгрузили в свою же располагу БК и топливо. У нас видимо есть еще одна проблема - внизу много тех, кто не думает о том, что делает. А ведь платить-то им, а не генералам, тех разве что уволят!
    А генералов не выгоняют будто из-за пиар-ловушки. Случается какая-то дичь, наши "уважаемые партнеры" начинают писать в своих СМИ, что мол сейчас выгонят очередного командующего за эту дичь. После чего наше руководство пугается такому повороту и не выгоняет и не сажает виновника, ведь иначе "партнеры" оказываются правы, а из этого могут последовать многие другие неутешительные выводы...
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 05:11
    +1
    В первую очередь следует отметить, что трагедия в Макеевке не является случайностью – она есть закономерность и результат некомпетентности военного командования.

    Такой незаметный перевод стрелок на командование ВС РФ.

    А кто как не командование НМ и 1-м АК ДНР, а также местное самоупрпвление Макеевки разместило прикрепленный к корпусу 1444 мсп? Если уж обвинять кого-то , то называйте конкретные фамилии. Или это Суровикин лично распорядился разместить полк в ПТУ, а опытные донецкие которые не размещали больше 50 чедовек в одном здании не отсоветывали делать так.

    А уж эта фраза???

    Почему? Потому что там обычно находятся единовременно не более пятидесяти-шестидесяти человек, и те распределены по нескольким зданиям. Не особо целесообразно тратить несколько ракет, чтобы всех гарантированно зацепить.

    Тратить несколько ракет РСЗО на роту нецелесообразно для ВСУ?
  4. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 05:19
    0
    "...... 2. Разведка, включая устаревшие средства разведки и сами подходы к организации разведывательной деятельности. Нехватка спутникового видения, самолётов ДРЛО.

    3. Дефицит БПЛА всех типов, но особенно мелких, ротно-тактического типа...."
    Своих таких БПЛА нет, собственно и у укров их нет, но те же поляки скупили 60 тыс квадров у Китая. Практически все на корню.
    о проблема БПЛА
    https://ok.ru/video/4303807318656
    1. 28-й регион
      28-й регион Сегодня, 05:21
      0
      А вот это видео от укров

      https://ok.ru/video/4303738243712

      Вот куда наши КР должны лететь.
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 05:40
    -2
    Статья правильная.И тут нужно понять,что автор так и не смог раскрыть.Не генералы и командиры виноваты в том что нет целей и главное идеологической состовляющей войны.Вариант один глубокая реформа МО на всех уровнях.Реформа обрсзования ,реформа юридической базы под новые требования.Необходима реформа системы.Вопрос кто на это пойдет и кто реформу будет проводить в жизнь.
  6. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 05:51
    0
    Поднять боевой дух армии (который, прямо скажем, находится на достаточно низком уровне), можно двумя способами – во-первых, обозначив цели и задачи СВО, идею этого военного конфликта, во-вторых, начав наказывать некомпетентных генералов и обновление системы в целом.

    laughing
    Ууу, какие мысли в головах у народа появились, не прошло и года...
    "Цели и задачи", и "обновление системы в целом"....

    Во-первых, про цели и задачи сказано так много и так многими, что лично мне непонятно, как еще кому-то непонятно? Соловьев и Красовский, например, достаточно ясно высказывались. Хотя больше всех нравится Сурков, он "в теме" с самого начала и понятно пишет.

    Во-вторых, про "обновление в целом" обязательно почитаем (жанра "выступление перед аудиторией/Большая Пресс-конференция", наверное, не будет, в 2022 году не было... "но это не точно" request ) программные статьи в газетах авторства Президента РФ перед выборами 2024, 2030 и - если у Валентины Терешковой будет доброе здоровье - то и 2036 годах.
    И помните, как сказал наш Президент еще давным-давно: "Времени на раскачку нет!".
    Кстати, нам еще надо Португалию догнать. "В декабре 1999 года была обнародована теоретическая статья тогдашнего премьер-министра Владимира Путина "Россия на рубеже тысячелетий", и там содержались следующие замечания: необходимо обеспечить преодоление затянувшегося кризиса, создать предпосылки быстрого и устойчивого экономического и социального развития страны. "Подчеркиваю, именно быстрого, поскольку сроки на раскачку стране не отпущены,— указал тогда Владимир Путин и продолжил: — Вот расчеты экспертов. Для того чтобы достичь душевого производства ВВП на уровне современных Португалии и Испании — стран, не относящихся к лидерам мировой экономики, нам понадобится примерно 15 лет при темпах прироста ВВП не менее 8% в год." https://www.kommersant.ru/doc/527620
    На текущий момент (2021 год только есть, но 2022 лучше не смотреть, когда он появится в отчетах МВФ) по данным МВФ Португалия еще впереди, но к 2036 надеюсь - догоним!
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 06:11
      +1
      Во-первых, про цели и задачи сказано так много и так многими, что лично мне непонятно, как еще кому-то непонятно?


      Ну да, конкретика отсутствует, как и логика, одни обтекаемые фразы.
      Новость от 13.01.23

      Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Россия готова к сценарию, который позволит достичь цели спецоперации на Украине мирным путем. Его слова приводит РИА Новости.

      Во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН дипломат отметил, что закончить СВО можно будет только тогда, когда с территории Украины перестанет исходить угроза для России и прекратится дискриминация русскоязычного населения страны.


  7. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 05:54
    0
    – прокомментировал это назначение полковник ФСБ в запасе Игорь Стрелков.


    нет никакого Стрелкова а есть Гиркин который после своего вояжа в СВО окончательно превратился в клоуна.Всё как в бессмертных строках песни про мгновение где бессмертие за Захарченко,Гиви,Моторолой,Мозговым,Корсой и т.д а позор за Гиркиным.
    И ненужно тут рассказывать что дескать поднял он Русскую Весну на Украине .Главное не поднять а главное удержать в течении годов боев.

    Что касается ключевых проблем российской армии то все они проистекают из того что эта самая армия перестала разваливаться лишь с приходом Шойгу в конце 2012 года а развиваться и перевооружаться так совсем после 2014 года.Того самого 2014 года в которой доля современных неядерных вооружений в российской армии не превышала 15%.
    Это означает что 85% наших вооружнений было устаревшим ,часто полностью неисправным, хламом который даже не в состоянии был доехать даже до тех самых учений.

    Поднять боевой дух армии (который, прямо скажем, находится на достаточно низком уровне), можно двумя способами – во-первых, обозначив цели и задачи СВО, идею этого военного конфликта


    цели и задачи СВО обозначены презилентом в первый день СВО а именно демилитаризация и денацификация Украины,её нейтральный статус.Что непонятного ?

    Мы видим как рядовым солдатам ВС РФ дают вполне серьезные сроки за оскорбления и неповиновение офицерам, но мы не видим как наказывают самих офицеров и генералов.


    его наказали серьёзным сроком не за оскорбление и неповиновение а за избиение офицера.При чем это всё было заснято на камеру.Офицеров и генералов тоже наказывают что выражается в переводе на другую должность и место службы а чтобы сорвать погоны нужен эпический провал .
    Эпический провал это когда у тебя и людей и вооружения больше но ты проиграл а когда у тебя недостаток людей и ты проиграл то тут срывать погоны не за что .

    «Кто-то вполне конкретный, какой-то российский военный, счёл допустимым на 11-м месяце войны, после нескольких месяцев ракетных ударов по артскладам и располагам, которые уже повлекли за собой множество жертв и снарядный голод, согнать в кучу мобилизованных, обложить их боеприпасами, обставить техникой, сделать идеальную цель»,


    проблема ведь ни в этом а в том что в ЛДНР полностью провалена работа по ликвидации бандеровского подполья СБУ,"ждунов" и корректировшиков ВСУ.ЛДНР не смогли уберечь своих героев которые погибли в результате террористических атак ВСУ,да что если даже главу республики Захарченко не смогли уберечь.
    И ещё имеет наглость Россию критичковать.Доподлинно известно что местонахождение и координаты российских моблизованных слили ВСУ местные "мирные" граждане республик.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 06:18
      0
      его наказали серьёзным сроком не за оскорбление и неповиновение а за избиение офицера

      Ага, избиение, вторая серия бумажного стаканчика.
  8. tatra
    tatra Сегодня, 05:59
    0
    Как Великая Отечественная была резюме того Государства ,которое создали коммунисты и их сторонники меньше ,чем за 20 лет ,так и СВО врагов СССР ,захвативших РСФСР -стала резюме того Государства ,которое они создали за 30 лет . И нельзя в одном месте всё поменять -собрать там честных ,умных ,хороших профессионалов в работе ,людей с чувством ответственности ,а всё остальное оставить по-прежнему .
  9. Снегопад
    Снегопад Сегодня, 06:08
    +2
    По Балаклейской ситуации. Начинается скапливаться техника и л.с ВСУ в Харькове, Чугуеве и других н.п. Всё это зона ответственности ЗВО, командует Бердников из Белгорода, месяц как принял должность. Далее идёт удар ВСУ по КП 11 корпуса, теряется управление, оборона из мобилизованных и ужасно оснащенных из ЛНР и ДНР + СОБР+небольшое количество сил ВС РФ, их очень мало. Далее идёт рассекающий удар ВСУ на Шевченково, с дальнейшей угрозой Купянску, это всё ещё ответственность ЗВО.
    ГШ требует от Лапина снять свои силы из под Северска и идти на помощь по трассе Старобельск-Сватово-Купянск (роликов с этой переброской куча). Также начинается вывод нашей 20А из Изюма. Далее Лапин принимает командование , срочно выстраивает новую линию обороны своими бригадами спецназа ЦВО и подразделениями ЗВО. Начинает выигрывать время, велет арьергардные бои, срывает амбициозные планы ВСУ.
    Далее Лапин держит оборону, да, постепенно оставляет Лиман в обмен на время. А как по другому? Мобилизация только объявлена , людей взять неоткуда. После этого началась политика.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 06:39
      0
      Далее идёт удар ВСУ по КП 11 корпуса, теряется управление

      Как по учебнику...
      Всегда были первоочередными целями это штабы и узлы связи.
  10. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 06:34
    0
    Всё это замечательно НО это нужно было ещё позавчера, теперь по тиху нам ставят временные, финансовые, военные рамки, и рамки эти все теснее. Уже 5-6 стран начнут поставлять танки, не за горами авиация, нет времени на раскачку всё теперь, год войны а проблемы только недавно начали нормально озвучивать, про решение говорить пока нечего
  11. alberigo
    alberigo Сегодня, 06:40
    0
    Ну если автор ссылается на Стрелкова, то дальше можно не читать. Кроме того, любая иерархическая система грешит подобным. С одним соглаласен, ошибки надо публично признавать и наказывать. Что касается трагедии в Макеевке, то виновны там, все и те кто размещал и мобилизованные. Статейка узко направленная. Почему не разбирается факт низкого морального духа мобилизованных?