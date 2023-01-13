Военное обозрение
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Командование в США ищет новые способы вербовки молодёжи, которая не хочет поступать на военную службу

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Командование в США ищет новые способы вербовки молодёжи, которая не хочет поступать на военную службу

Несмотря на то, что в прошлом году не удалось достичь плана по комплектации армии и флота военнослужащими, в этом году армия США повысила требования по численности: высшее руководство поставило перед собой цель набрать 65 000 "новых" солдат на полную ставку, одновременно пытаясь придумать новые стратегии для увеличения численности и привлечения молодёжи. Сама молодёжь проявляет всё меньшую заинтересованность в военной службе.


Одним из таких способов пополнения рядов новобранцев станет награда для успешных коллег-вербовщиков (рекрутеров). Речь идёт о военнослужащих, которым удастся склонить к военной службе новых желающих. Армейские чиновники и вербовщики, говорят, что пока не нашли идеальных способов борьбы с рекрутским спадом, который наблюдался в службе в прошлом году, когда она набрала 15 000 солдат действительной службы, не дотянув до цели в 60 000 новобранцев.

Армия США также делает упор на потоковую рекламу, чтобы охватить более молодую аудиторию. В прошлом году служба потратила не менее 100 миллионов долларов на рекламу, половина из которых пошла на цифровую популяризацию службы в армии через видеоплатформы, а также на потоковое аудио, такое как Spotify. В том же году около 25 миллионов долларов было потрачено на онлайн-поиск, например на рекламу в поисковиках.

Вопросы набора являются кульминацией проблем, в том числе в значительной степени неподконтрольных армии, в основном из-за ожирения и низкой успеваемости среди молодых американцев, что лишает их права служить. Один высокопоставленный военный командир (его имя пресса США не называет) сказал, что некоторые проблемы просто связаны с тем, что Америка находится в псевдомирном времени, когда война не побуждает к призыву к оружию.

Армейские вербовщики пробуют многое: например, быстро расширяют курсы предварительной подготовки для новобранцев, которые имеют небольшой лишний вес или не сдали вступительные экзамены в стиле SAT, чтобы претендовать на военную службу.

Армия также внедрила несколько новых поощрений при приеме на службу, в первую очередь позволяя новобранцам выбирать свое первое место службы в определенных пределах — лучшим в плане стимулирования выбором была Аляска.

Все службы сталкиваются с более широкими демографическими препятствиями, которые, по словам армейских чиновников, значительно усложняют их усилия по набору. Береговая охрана годами боролась с недобором персонала, с 2019 года не достигая поставленных целей в среднем на 20%. У Национальной гвардии еще большие проблемы.

Усилия сервисов по маркетингу для молодого поколения усложняются растущими ограничениями на использование ими ключевой платформы. У TikTok от 50 до 80 миллионов активных пользователей в США, что фактически делает его доминирующим источником новостей и развлечений для юношей. Тем не менее, президент Джо Байден запретил использовать популярное китайское приложение на правительственных телефонах из-за растущих проблем с кибербезопасностью. Официальные лица армии США публично заявили, что они найдут другие пути для привлечения тех же потенциальных новобранцев.
Автор:
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19 комментариев
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 07:54
    +1
    Опять придётся, как во времена Вьетнамской войны, формировать "корпус Макнамары" из рекрутов с задержками психического развития.
    1. Artemion3
      Artemion3 Сегодня, 09:16
      0
      Скорее пойдут другим путем: станут вербовать мексиканцев и азиатов служить за гражданство.
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 07:56
    +3
    Проблемы с набором в армию наблюдаются в развитых и более менее богатых государствах. Если ты способен не напрягаясь заработать нормальную зарплату , и главное эта работа есть в твоём регионе ,зачем напрягаться в армии? Так и у нас, основной поток контрактников из бедных регионов.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 08:24
      0
      Цитата: ASAD
      и главное эта работа есть в твоём регионе ,зачем напрягаться в армии?

      Вот именно. Только "грандиозные плюшки" в виде высокого денежного довольствия (в разы выше средней зарплаты по стране), льготной возможности получить высшее образование и достойное пенсионное довольствие могут привлечь людей в американскую армию.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:00
    0
    "Армия также внедрила несколько новых поощрений при приеме на службу, в первую очередь позволяя новобранцам выбирать свое первое место службы в определенных пределах — лучшим в плане стимулирования выбором была Аляска."

    Улыбнуло. Жителям Аляски можно выбрать место службы. laughing Конечно, они или возле дома остануться, либо их на юг отправят - хуже не будет.
    Отдельная песня - поощрение медалью, да хоть бы и деньгами, за привод желающего служить. Это, скорее, антиреклама. Раз есть поощрение, значит у потенциального солдата появится червячок сомнения: а оно точно мне туда надо???
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:00
    +1
    Надо показывать кандидатам в США поля Украины усеянные мясом рекрутов решивших повоевать с Россией... уверен многие посмотрев на эту мясорубку скажут ну его нафиг эту армию... лучше кайфовать на диване чем в гробу покрытым звездно полосатым флагом.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:07
      +1

      Леха с Андроида. (Леха с Андроида)
      Сегодня, 08:00
      НОВЫЙ
      0
      Надо показывать кандидатам в США поля Украины усеянные мясом рекрутов решивших повоевать с Россией... уверен многие посмотрев на эту мясорубку скажут ну его нафиг эту армию... лучше кайфовать на диване чем в гробу покрытым звездно полосатым флагом.
      Это было бы лучшей рекламой! good С наступающим старым Новым Годом!
  5. палестинец
    палестинец Сегодня, 08:13
    +2
    сейчас наберут из латиносов, афро.... привлекут баблом, из нищих районов ломанутся на службу... путь то один.. либо армия либо в банду.. а там как карта ляжет
    1. AAC
      AAC Сегодня, 09:26
      0
      Банды в основном этнические, а в армии белыми управляет нигер, нигерами управляет латинос. Это у них западло. Так бы уже все были в армии. Кроме бабла еще и куча плюшек после армии. Реально можно из грязи в люди выбиться. Но процветающий расизм не позволяет.
  6. Flyter
    Flyter Сегодня, 08:13
    +3
    Капитализм и демократия работает не только по отношению к геополитическим соперникам США, но и внутри самих штатов. Наивно ожидать от сытой молодежи, желания умирать за зеленый доллар, когда этих бумажек и так полным полно.
  7. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 08:14
    +1
    Речь идёт о военнослужащих, которым удастся склонить к военной службе новых желающих.
    А рандомные сундучки с хабаром за донат они еще не придумали? Недоработка. laughing
  8. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 08:17
    +1
    Пожалуй, Пригожин мог бы проехать по штатам с циклом мастер-классов. Денег бы поднял.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 09:24
      0
      Четверть всех зеков планеты сидит именно в США - композиторов на них не хватит.
  9. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 08:37
    0
    Медаль за вербовку- сразу вспомнились распространители гербалайфа из 90-х со значками "хочешь похудеть-спроси меня как"
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:38
    +1
    Может стоит меньше войн развязывать и реже в конфликтах участвовать, т.к. многие просто не хотят попасть на очередную "победоносную" войнушку развязанную Сша? Неужели уже даже латинос не хотят служить? Сегодня из Мексике сколько миллионов мигрантов прибыло вот и пообещайте им гражданство после 5 лет службы в армии. Может так частично дыры прикроете. А еще лучше сократите свою армию предварительно закрыв несколько десятков баз по всему миру. а то деньги на ветер
    служба потратила не менее 100 миллионов долларов на рекламу
    , а толку ни какого.
  11. arhitroll
    arhitroll Сегодня, 08:45
    0
    ради булочки, ради теслы - не хотят умирать да )))
  12. Доктор Бармалей
    Доктор Бармалей Сегодня, 08:57
    +1
    Существует старый проверенный способ "Королевский шиллинг": угощаешь парня пивом, он выпивает, а на дне кружки лежит шиллинг с профилем короля - "Ты теперь в армии, сынок!"
  13. Andron78
    Andron78 Сегодня, 09:17
    0
    Пусть поучатся у наших операторов сотовой связи
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:23
    0
    Да все уже разработано. Гаррисон - "Билл - герой галактики". Много рекламы и пиво с наркотой)