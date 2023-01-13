Командование в США ищет новые способы вербовки молодёжи, которая не хочет поступать на военную службу

Несмотря на то, что в прошлом году не удалось достичь плана по комплектации армии и флота военнослужащими, в этом году армия США повысила требования по численности: высшее руководство поставило перед собой цель набрать 65 000 "новых" солдат на полную ставку, одновременно пытаясь придумать новые стратегии для увеличения численности и привлечения молодёжи. Сама молодёжь проявляет всё меньшую заинтересованность в военной службе.
Одним из таких способов пополнения рядов новобранцев станет награда для успешных коллег-вербовщиков (рекрутеров). Речь идёт о военнослужащих, которым удастся склонить к военной службе новых желающих. Армейские чиновники и вербовщики, говорят, что пока не нашли идеальных способов борьбы с рекрутским спадом, который наблюдался в службе в прошлом году, когда она набрала 15 000 солдат действительной службы, не дотянув до цели в 60 000 новобранцев.
Армия США также делает упор на потоковую рекламу, чтобы охватить более молодую аудиторию. В прошлом году служба потратила не менее 100 миллионов долларов на рекламу, половина из которых пошла на цифровую популяризацию службы в армии через видеоплатформы, а также на потоковое аудио, такое как Spotify. В том же году около 25 миллионов долларов было потрачено на онлайн-поиск, например на рекламу в поисковиках.
Вопросы набора являются кульминацией проблем, в том числе в значительной степени неподконтрольных армии, в основном из-за ожирения и низкой успеваемости среди молодых американцев, что лишает их права служить. Один высокопоставленный военный командир (его имя пресса США не называет) сказал, что некоторые проблемы просто связаны с тем, что Америка находится в псевдомирном времени, когда война не побуждает к призыву к оружию.
Армейские вербовщики пробуют многое: например, быстро расширяют курсы предварительной подготовки для новобранцев, которые имеют небольшой лишний вес или не сдали вступительные экзамены в стиле SAT, чтобы претендовать на военную службу.
Армия также внедрила несколько новых поощрений при приеме на службу, в первую очередь позволяя новобранцам выбирать свое первое место службы в определенных пределах — лучшим в плане стимулирования выбором была Аляска.
Все службы сталкиваются с более широкими демографическими препятствиями, которые, по словам армейских чиновников, значительно усложняют их усилия по набору. Береговая охрана годами боролась с недобором персонала, с 2019 года не достигая поставленных целей в среднем на 20%. У Национальной гвардии еще большие проблемы.
Усилия сервисов по маркетингу для молодого поколения усложняются растущими ограничениями на использование ими ключевой платформы. У TikTok от 50 до 80 миллионов активных пользователей в США, что фактически делает его доминирующим источником новостей и развлечений для юношей. Тем не менее, президент Джо Байден запретил использовать популярное китайское приложение на правительственных телефонах из-за растущих проблем с кибербезопасностью. Официальные лица армии США публично заявили, что они найдут другие пути для привлечения тех же потенциальных новобранцев.