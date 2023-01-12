Правительство Венгрии объяснило отказ в транзите оружия для Украины через свою территорию

Власти Венгрии не собираются давать разрешение на перевозку оружия для Украины по своей территории, поскольку тому есть определенные причины. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.
По утверждению представителя венгерского правительства, Будапешт заботится не только о своей безопасности. Транзит оружия не рассматривается как возможный из-за проживания в Закарпатской области Украины многочисленной венгерской общины.
Глава правительственной канцелярии отметил, что Венгрия находится в особой геополитической ситуации. Ее географическое положение таково, что ввозить оружие на Украину она может исключительно через Закарпатье. Но там проживают более сотни тысяч венгров, и рисковать их безопасностью в Будапеште не собираются.
Кроме того, Гуйяш подчеркнул, что все страны, включая и Германию, хотят избежать «мировой войны». Так он прокомментировал информацию о готовящихся поставках Украине тяжелой военной техники.
Венгерские власти с самого начала специальной военной операции дистанцировались от большинства стран НАТО и Евросоюза и заняли куда более нейтральную позицию по вопросу конфликта на Украине. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда критиковал антироссийские экономические санкции Евросоюза, а президент Венгрии Каталин Новак недавно призвала страны НАТО думать о «выживании Европы» и не ввязываться в конфликт между Украиной и Россией.
У Венгрии есть много претензий к киевскому режиму относительно положения этнических венгров в Закарпатской области. Кстати, многие из украинских венгров обладают гражданством Венгрии, поэтому заботиться об их безопасности – обязанность действующих венгерских властей.