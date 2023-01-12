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Правительство Венгрии объяснило отказ в транзите оружия для Украины через свою территорию

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Правительство Венгрии объяснило отказ в транзите оружия для Украины через свою территорию

Власти Венгрии не собираются давать разрешение на перевозку оружия для Украины по своей территории, поскольку тому есть определенные причины. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.


По утверждению представителя венгерского правительства, Будапешт заботится не только о своей безопасности. Транзит оружия не рассматривается как возможный из-за проживания в Закарпатской области Украины многочисленной венгерской общины.

Глава правительственной канцелярии отметил, что Венгрия находится в особой геополитической ситуации. Ее географическое положение таково, что ввозить оружие на Украину она может исключительно через Закарпатье. Но там проживают более сотни тысяч венгров, и рисковать их безопасностью в Будапеште не собираются.

Кроме того, Гуйяш подчеркнул, что все страны, включая и Германию, хотят избежать «мировой войны». Так он прокомментировал информацию о готовящихся поставках Украине тяжелой военной техники.

Венгерские власти с самого начала специальной военной операции дистанцировались от большинства стран НАТО и Евросоюза и заняли куда более нейтральную позицию по вопросу конфликта на Украине. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда критиковал антироссийские экономические санкции Евросоюза, а президент Венгрии Каталин Новак недавно призвала страны НАТО думать о «выживании Европы» и не ввязываться в конфликт между Украиной и Россией.

У Венгрии есть много претензий к киевскому режиму относительно положения этнических венгров в Закарпатской области. Кстати, многие из украинских венгров обладают гражданством Венгрии, поэтому заботиться об их безопасности – обязанность действующих венгерских властей.
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7 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:27
    0
    А Венгрия разве давала согласие на транзит ранее???? Автор год в коме провел, или в запое?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:49
      0
      Не важно когда это было сказано, но важно что оно продиктовано заботой о закарпатских венграх.
      И это хороший опыт, чтобы его перенять например нашей стране и полное прекращение транзита любых грузов с территории России через Прибалтику обосновать запретом на получение прибыли от транзита грузов из России ввиду того, что часть этой прибыли идёт на снос памятников советским воинам и ущемления прав русскоязычных граждан.
  2. п-к
    п-к Сегодня, 14:41
    0
    Венгрия не только не разрешала транзит оружия через свою территорию, но и неоднократно блокировала выделение ЕС денежных средств для ВСУ.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:42
    +3
    Потому что Венгрия на некоторые территории бывшей украины с аппетитом поглядывает. И ей выгодна скорейшая капитуляция и раздел свинорейха.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 14:47
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Потому что Венгрия на некоторые территории бывшей украины с аппетитом поглядывает. И ей выгодна скорейшая капитуляция и раздел свинорейха.

      По этому поводу вспомнилась цитата из кинофильма: "Ну, что, брат. Как бабу будем делить?"
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 15:03
      0
      Но ведь и исторически, и юридически, венгры вправе требовать присоединения этих земель. А что касается ,,норм международного права,, то могу Вам сказать, что международное право принимается- сильнейшими для соблюдения- слабейшими. Пример : согласно каким нтрмам меюдународного права, была разделена Германия, в мае 1945 года?
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:59
    0
    Молодцы венгры. Шикарный аргумент нашли. С намеком, на Закарпатье или на возможное присоединение этого реоиона,к Венгрии.