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Российский сенатор назвал фактор, способный подтолкнуть НАТО к поставке танков Украине

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Российский сенатор назвал фактор, способный подтолкнуть НАТО к поставке танков Украине

Недавно экс-глава Госдепа Кондолиза Райс и основатель IT-компании Microsoft Билл Гейтс в статье, опубликованной в американской газете The Washington Post, призывали Запад начать поставлять Украине те виды вооружений, которые ранее ей не отправлялись. В данном материале высказывалась мысль, что Украина держится лишь благодаря военной поддержке США и НАТО, но даже с ней может проиграть.


Об этом упомянул член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале, утверждая, что желания Райс и Гейтса скоро могут исполниться.

Российский сенатор назвал веский фактор, способный вскоре подтолкнуть НАТО к поставке танков и другого тяжелого западного вооружения Украине. Политик считает, что к данному решению страны Запада может подтолкнуть сдача украинскими войсками Соледара.

По его мнению, теперь наиболее агрессивно настроенные к России силы в США и государствах НАТО будут активно проталкивать данное решение, добиваясь консенсуса по этому вопросу в западных рядах.

При этом сенатор подчеркнул, что поставки странами НАТО для ВСУ танков и дальнобойных артиллерийских средств приведут к еще большему обострению ситуации на Украине.

Ранее руководство Североатлантического альянса неоднократно заявляло о стремлении избежать прямого вооруженного столкновения с Россией. Поэтому НАТО напрямую не участвует в украинском конфликте, а лишь оказывает Киеву военную, финансовую и другие виды помощи.
Использованы фотографии:
НАТО
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17 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:43
    -1
    Тут уже не только про Соледар речь можно вести но и про Артемовск с Северском...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:47
      0
      Цитата: голос_разуma
      Тут уже не только про Соледар речь можно вести но и про Артемовск с Северском..

      Это уже удар под дых для НАТО. А столько было надежд на незалежное пушечное мясо.
      1. Abbot
        Abbot Сегодня, 14:52
        +8
        Недавно экс-глава Госдепа Кондолиза Райс и основатель IT-компании Microsoft Билл Гейтс в статье...

        Какой ещё Билл Гейтс?! Роберт Гейтс (Robert Michael Gates), бывший директор ЦРУ и министр обороны США. Это они так с источниками работают, бездельники...
        1. Abbot
          Abbot Сегодня, 15:16
          +1
          Российский сенатор назвал вескую причину, способную вскоре подтолкнуть НАТО к поставке танков и другого тяжелого западного вооружения Украине. Политик считает, что к данному решению страны Запада может подтолкнуть сдача украинскими войсками Соледара.

          По его мнению, теперь наиболее агрессивно настроенные к России силы в США и государствах НАТО будут активно проталкивать данное решение, добиваясь консенсуса по этому вопросу в западных рядах.

          Замечу, что поставки оружия и ассортимент явно увеличился после "поражений" нашей армии, как об этом трубили все западные СМИ. И не только западные. Перемоги ВСУ подстегивают колеблющихся поставлять больше, а не поражения. Согласен с Пушковым, что "будут активно проталкивать", поэтому статья в TWP и появилась. Агрессивной риторики, выламывания рук и шантажа будет больше. Но желающих сыграть в это американское казино станет меньше, отказников станет больше. Надо продолжать давить. Враг будет разбит, победа будет за нами!
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 14:48
      +3
      До Артемовска и Северского ещё надо подождать.
  2. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 14:48
    0
    поставки странами НАТО для ВСУ танков и дальнобойных артиллерийских средств приведут к еще большему обострению ситуации на Украине.
    На украине "острее" уже не будет - война. А вот вляпается кое-кто из иропы по самое не балуйся и не факт, что коллеги по разбою отмажут. Каждому своя шкурка ближе.
  3. Johnson Smithson
    Johnson Smithson Сегодня, 14:51
    +3
    Недавно экс-глава Госдепа Кондолиза Райс и основатель IT-компании Microsoft Билл Гейтс в статье, опубликованной в американской газете The Washington Post

    Не Билл Гейтс, там Роберт Гейтс, бывший министр обороны )
  4. solar
    solar Сегодня, 14:55
    0
    призывали Запад начать поставлять Украине те виды вооружений, которые ранее ей не отправлялись

    речь идет об усилении возможностей Украины к наступлению
  5. vladcub
    vladcub Сегодня, 14:56
    0
    По мнению экспертов ВСУ, скажем оптиместичные прогнозы, для наступления им надо:300"Лео","Брэдли " и 50 батарей Пэтриот.
    Я не спец, но полагаю :50"Пэтриот" особой погоды не сделают, но заметно сократят активности наших ракет.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 15:16
      0
      50 батарей Патриотов?! Да вся Украина столько не стоит.
      1. стар
        стар Сегодня, 16:26
        0
        50 батарей Патриотов?! Да вся Украина столько не стоит.

        Если учесть, что цена одной батареи может доходить до 1 млрд $., то цена 50 батарей в 2 с лишним раза больше всего оборонного бюджета Польши.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:09
    +1
    Российский сенатор назвал причину, способную подтолкнуть НАТО к поставке танков Украине
    . Ты виноват уж тем, что хочется мне (ИМ) кушать, сказал (СКАЗАЛИ) так и в лес ягнёнка поволок!!! "
    И чего тут может быть непонятного???
  7. Червоный Байкер
    Червоный Байкер Сегодня, 15:11
    +2
    Страшно становится , когда узнаешь, что государством управляют в том числе и такие "умные" сенаторы.
    Соледар, как повод для танков? ?
    Наш сенатор, и американские "прайсы" и "гейтсы" вообще в курсе, что Соледар, это просто большое село с нас. В 10тыс.
    Что интересно они поставят Украине когда возьмут Харьков, Днепропетровск, Николаев?
  8. Keer
    Keer Сегодня, 15:13
    +2
    Причина единственная. Ещё прошлой весной опасались поставлять любое тяжёлое вооружение. Боялись военной реакции РФ. А, именно, ударов по линиям снабжения. Постепенно убедившись, что, кроме сотрясающей воздух болтовни о красных центрах и и линиях принятия, других реакций не дождёшься, решили, что можно поставлять всё, что угодно.
  9. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 15:23
    +2
    Тем временем. Кремль продолжает поставлять на Запад, уголь, нефть, газ, уран, аммиак, зерно... и так далее
    1. Abbot
      Abbot Сегодня, 15:31
      0
      Цитата: Гардамир
      Тем временем. Кремль продолжает поставлять на Запад, уголь, нефть, газ, уран, аммиак, зерно... и так далее

      Вчера у Соловьёва хорошо об этом сказал Михеев.
  10. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 17:15
    0
    Главный фактор,который подтолкнул запад к поставкам тяжёлого вооружения это соплежуйство и шкурная зависимость от запада властей РФ,не выполненные угрозы и бесконечно переносимые красные линии.