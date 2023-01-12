Военное обозрение
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Президент Украины Зеленский стал чаще поднимать тему «формулы мира» на фоне непростой ситуации на фронте

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Президент Украины Зеленский стал чаще поднимать тему «формулы мира» на фоне непростой ситуации на фронте

В последнее время президент Украины Владимир Зеленский регулярно проводит телефонные беседы и личные встречи с представителями иностранных государств. Он любил контактировать с западными политиками и прежде, но сейчас это особенно заметно.


Главные темы переговоров все те же – Киев просит больше оружия, больше денег, помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры, настаивает на скорейшей интеграции в Евросоюз и НАТО. Но, что интересно, Зеленский стал куда чаще поднимать тему «формулы мира», в своем, разумеется, представлении.

Хотя официально Украина отказывается от любых переговоров, пока Россия не отведет войска со всех территорий, входивших в состав страны в 1991 году, в действительности киевский режим с российскими властями все же контактирует. Как минимум, проводятся переговоры по вопросу обмена военнопленными.

Что касается пресловутой «формулы мира», то Зеленский все еще настаивает на соблюдении выдвинутых им ранее 10 пунктов. Они абсолютно невыполнимы, о чем не раз говорилось, ибо включают требование вывода войск России со всех территорий, которые Киев считает своими, идею создания «специального трибунала по военным преступлениям», компенсацию Россией «убытков» Украине. Понятно, что Россия обсуждать такие требования не будет.

Нельзя исключать, что киевский режим лишь играет в готовность к переговорам, пытаясь использовать свои заявления о «формуле мира» в целях информационной войны против России. Но вполне вероятно и то, что в Киеве задумываются все же о перспективах разрешения конфликта, особенно на фоне нарастающих российских успехов на фронте и риска сокращения западной финансовой и военной помощи. Выходом может стать и создание линии разграничения по типу Корейского полуострова. Кстати, КНДР и Республика Корея семьдесят лет живут без мирного договора, и это обоим государствам особо не препятствует развиваться по выбранному каждому из них пути.
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Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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16 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:51
    +7
    Пример Кореи не корректен. Хохлофашизм и укронационализм должны быть уничтожены под корень на территории, с которой они произросли.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:56
      +4
      Президент Украины Зеленский стал чаще поднимать тему «формулы мира» на фоне непростой ситуации на фронте


      Надеюсь что у нас хватит ума не купиться на очередные уловки Запада под видом «формулы мира».Видели мы эту «формулу мира» по примеру Минска-2,за время действия которого Запад накачивал Украину оружием для нападения на ДНР,ЛНР,а затем и Россию. Будет точно так же, только во много раз больше более смертоносного оружия с Запада для войны с Россией. Соглашаться на подобное для нас равносильно самоубийству .Угрозу со стороны Украины для России надо устранить. Проблему, которая с 2014 года по 2022 год выросла до невероятных масштабов и стала прямо угрожать самому существованию России надо решать.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:59
      +6
      Как сказал Эдуард Басурин в интервью каналу "Россия-24" про "президента" Зеленского - "Я не знаю, какой он там еврей. По моему так он - ж.д! Разницу между жидом и евреем все понимают?"
    3. Flyter
      Flyter Сегодня, 16:33
      0
      Только идеология, которая послужит фундаментом для поколений, может стать решающим ударом по укрнационализму. После Второй мировой войны, идеологически сильный СССР искоренить идею укрнационализма не смог. После развала СССР, наши руководители начали играть в демократию, в итоге доигрались не только до враждебно настроенных граждан в странах бывшего СССР, но и в практически "армию" тех, кто покинул Россию после объявления мобилизации. В то, что наконец-то наше руководство займется идеологией, верится с трудом... к сожалению...
  2. Dos
    Dos Сегодня, 14:52
    0
    hi Что он о себе размышляет? Его дело выполнять команды "деда" или того, кто за ним стоит.
  3. solar
    solar Сегодня, 14:53
    +1
    Это игра на упреждение.
    Зеленский показывает, что Украина за мирное разрешение конфликта, упреждая возможные заявления на этот счет.
    Понятно, что сейчас у сторон позиции по мирному решению настолько различаются, что проводить такие переговоры бессмысленно.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:55
    0
    Очень надеюсь, что Лавров С.В, гараздо хитрей и умней, Зелкнского и всяких там, кулеб. Хотя, учитывая размах СВО кастрюльникам нужно обращаться в МО РФ.
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:01
    -1
    у Высоцкого есть такая типа миниатюра про "формулу разоружения" вот очень похоже что зеленский уже не в адеквате....По содержанию и по форме ну точь в точь...
    http://www.kulichki.com/vv/proza/formula-razoruzheniya.html
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:10
    +5
    Формула одна -вхождение территории Украины в составе областей в состав России , после предварительной денацификации и демиталиризации.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:11
    0
    Президент Украины Зеленский стал чаще поднимать тему «формулы мира» на фоне непростой ситуации на фронте
    Да не смешите мои подковы!!!
    оно подумал, подняло, озаботилось, сказало ... лягушеке приказали прыгать и квакать, так оно и будет.
  8. Silver99
    Silver99 Сегодня, 15:15
    +5
    В формуле мира должен быть всего один пункт, полное закрытие проекта Украина, и не важно как будет или будут называться государства на этом месте, главное их будут населять аграрные мирные люди.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:15
    0
    Начать переговоры, остановить наступление этих орд мордора, пока не стреляют максимально накачать оружием и людьми затем без обьявления продолжить. Вот и весь сценарий по мирному типо договору в видении укров и сша.
  10. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:20
    0
    Зеля, сиди там себе орган налимонивай....
  11. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:28
    0
    Что касается пресловутой «формулы мира», то Зеленский все еще настаивает на соблюдении выдвинутых им ранее 10 пунктов. Они абсолютно невыполнимы, о чем не раз говорилось, ибо включают требование вывода войск России со всех территорий,


    Требовать можно все, что хочешь. Но нужно учитывать убыль солдат по 150000чел в год и 300000шт раненных к ним. Но это мелочи, ведь!
  12. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:03
    0
    Что касается пресловутой «формулы мира», то Зеленский все еще настаивает на соблюдении выдвинутых им ранее 10 пунктов.

    Это не Зеленский настаивает а Байден и Госдеп, здесь не Зеленский "вбухал" в войну десятки лярдов долларов, а США и Запад.
  13. Flyter
    Flyter Сегодня, 16:42
    0
    Миллиардеру Зеленскому мир не нужен. Ему нужен зеленый хромакей и видео/фото монтаж на заднем фоне. Сразу после Киева уедет во Львов, от туда ему сделают ставку в Польше и он под предлогом формирования правительства в изгнании, будет клянчить деньги.