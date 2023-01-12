Президент Украины Зеленский стал чаще поднимать тему «формулы мира» на фоне непростой ситуации на фронте

В последнее время президент Украины Владимир Зеленский регулярно проводит телефонные беседы и личные встречи с представителями иностранных государств. Он любил контактировать с западными политиками и прежде, но сейчас это особенно заметно.
Главные темы переговоров все те же – Киев просит больше оружия, больше денег, помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры, настаивает на скорейшей интеграции в Евросоюз и НАТО. Но, что интересно, Зеленский стал куда чаще поднимать тему «формулы мира», в своем, разумеется, представлении.
Хотя официально Украина отказывается от любых переговоров, пока Россия не отведет войска со всех территорий, входивших в состав страны в 1991 году, в действительности киевский режим с российскими властями все же контактирует. Как минимум, проводятся переговоры по вопросу обмена военнопленными.
Что касается пресловутой «формулы мира», то Зеленский все еще настаивает на соблюдении выдвинутых им ранее 10 пунктов. Они абсолютно невыполнимы, о чем не раз говорилось, ибо включают требование вывода войск России со всех территорий, которые Киев считает своими, идею создания «специального трибунала по военным преступлениям», компенсацию Россией «убытков» Украине. Понятно, что Россия обсуждать такие требования не будет.
Нельзя исключать, что киевский режим лишь играет в готовность к переговорам, пытаясь использовать свои заявления о «формуле мира» в целях информационной войны против России. Но вполне вероятно и то, что в Киеве задумываются все же о перспективах разрешения конфликта, особенно на фоне нарастающих российских успехов на фронте и риска сокращения западной финансовой и военной помощи. Выходом может стать и создание линии разграничения по типу Корейского полуострова. Кстати, КНДР и Республика Корея семьдесят лет живут без мирного договора, и это обоим государствам особо не препятствует развиваться по выбранному каждому из них пути.