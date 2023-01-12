Военное обозрение
Войти Регистрация

Советник главы ДНР сообщил о ликвидации пяти бригад ВСУ в Соледаре

20
Советник главы ДНР сообщил о ликвидации пяти бригад ВСУ в Соледаре

При освобождении города Соледар в Донецкой Народной Республике подразделениями российской ЧВК "Вагнер" уничтожено около пяти бригад военнослужащих киевского режима.


По оценкам советника врио главы ДНР Яна Гагина, информация о количестве потерь украинской армии в Соледаре является достаточно объективной и даже несколько заниженной - кроме регулярных сил ВСУ в Соледаре также уничтожено значительное количество иностранных наемников.

Советник главы ДНР подчеркнул, что после взятия под контроль Соледара российская армия будет наращивать на этом участке фронта силы, которые предполагается направить на освобождение Артемовска (Бахмута), который, равно как и Соледар, имеет важное стратегическое значение. В Артемовске украинские силы расположили склады для обеспечения снабжения армии боекомплектами. Эти два населенных пункта также являются своеобразными "ключами" на пути к наступлению на Славянск и Краматорск.

Гагин отметил, что Славянск и Краматорск станут весьма сложными объектами для штурма, потому что туда отступили значительные силы украинской армии, которые в настоящее время усиливают имеющуюся там группировку.

Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что его подразделения уже держат под контролем всю территорию Соледара. Он также добавил, что город освобожден силами исключительно вагнеровцев - в штурме населенного пункта не участвовали никакие другие армейские подразделения.подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме отрядов вагнеровцев. Правда, Минобороны РФ ранее публиковало данные о том, что украинские войска в Соледаре были блокированы российскими десантниками.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:27
    +2
    По аналогии, можно предположить, сколько бригад "сварится" в Артемовском котле. Ведь куевский кловун по примеру своего кумира-гитлера, отдает приказы не оступать и стоять до последнего-больше думает о политических мотивах, чем о военной целесообразности. отсюда и бездарные в военном отношении приказы "настпу любой ценой" и наоброт "удерживаться на позициях пока встреча в нато не пройдет" и готовность мобилизованных гнать волнами на фронт. Только это не прокатывало даже в позиционную первую мировую, а уж сейчас и подано не поможет.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 15:55
      +6
      При освобождении города Соледар в Донецкой Народной Республике подразделениями российской ЧВК "Вагнер" уничтожено около пяти бригад военнослужащих киевского режима.
      Молодцы!

      Бригада — это несколько батальонов, иногда 2 или даже 3 полка. В бригаде, обычно, от 1000 до 4 000 человек.
      Если уничтожено около пяти бригад военнослужащих киевского режима, то потери нацистов в ВСУ при освобождении города Соледара силами российской ЧВК "Вагнер" составляют от 4-5 тысяч до свыше 20 тысяч военнослужаших нацистскому режиму Киева.

      Большое спасибо участникам подразделений российской ЧВК "Вагнер" за их боевой труд в защиту нашей общей исторической Родины от нацистов - в защиту России от захватчиков!
      Здоровья, дальнейших успехов и личного счастья каждому из Вас!
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 16:07
        0
        тут главное понять что из себя представляют сейчас Бригады ВСУ
        - это мобилизованные ЭН-й мобилизации
        сведенный в 2 или 3 батальона 3-х ротного состава по макс 100 человек
        ни каких развед рот, противотанковых взводов уже давно нет
        поэтому Бригада ВСУ это 600-1000 человек
        5 Бригад, примерно макс 5000 человек
        я согласен с Подолякой о потерях ВСУ в 5000-6000 чел в Соледаре
        явно НЕ 20-25 тысяч...
      2. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 17:30
        0
        Если уничтожено 20-25к то еще и трехсотых минимум столько же, хотя они своих фашистских недобитков часто бросали.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:29
    -1
    Пять бригад?около 15 килоштыков?Вообще Пригожин говорил о одной-аэромобильной..Ну,если только за полгода бодания под Соледаром
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:35
      +6
      Цитата: dmi.pris1
      Пять бригад?около 15 килоштыков?Вообще Пригожин говорил о одной-аэромобильной..Ну,если только за полгода бодания под Соледаром

      Пять бригад могут составлять и 25 тысяч штыков. Тут всё зависит от того по каким стандартам они формируются - советским или натовским.
      1. Egorovich
        Egorovich Сегодня, 16:02
        +4
        1 бригада ВСУ - 5 с лишнем тысяч укробандеровцев. Погибших более 25000 мразей. Великолепная цифра!!!
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:29
        +3
        Цитата: кредо
        Пять бригад могут составлять и 25 тысяч штыков. Тут всё зависит от того по каким стандартам они формируются

        Не забывайте, что эти бригады не один раз пополняли.
    2. Silver Fox
      Silver Fox Сегодня, 15:43
      +1
      У них не полные бригады скорей всего. скоро узнаем . но там реально наемников много
    3. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 16:06
      +4
      по данным противника на обороне Артемовска и Соледара задействованы следующие подразделения:
  3. megadeth
    megadeth Сегодня, 15:31
    +10
    Спасибо воинству Российскому! Пусть бог Вас хранит ребята! Добейте эту укрофашистскую нечисть! Всем здоровья и вернутся живыми домой!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:36
    +2
    Пять бригад,от 4 - 6 тысяч не многовато ли будет.
  5. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 15:38
    0
    "около пяти бригад", а сколько это в людях?
    Мне эти термины ничего не говорят
    Отчим мне говорил:рота-100 человек, батальон до 400,бригада до, 1,-2 000 человек. Это правильно?
    1. al252ex
      al252ex Сегодня, 16:11
      0
      Я служил в другое время и в другой стране.В нашей бригаде было 4 батальона и арт дивизион.В нашем батальоне было 3 роты наша 5-я рота 96 человек л/с .Кроме рот у нас была миномётная батарея,птб-противтанкисты с сапогами и рота связи.Примерно человек 400-450.Так что в те времена бригада была больше 2 тысяч человек.Но это было в ОДШБр.
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:42
    -3
    Раз за разом повторяется одно и тоже. Мы долго и упорно штурмуем укрепрайон, тратя бесценное время и теряя темпы, после чего укровермахт спокойно отводит оттуда части, когда решает что типа с него хватит.. Да - теряют кучу народу, но соединения-то не разгромлены, просто потрёпаны. Затем их не менее спокойно пополняют людьми и техникой в тылу и возвращают на фронт.. А ВС РФ приступает к очередному штурму очередного укрепрайона.. Мне одному подобная тактика кажется несколько странноватой?
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 16:17
      +7
      Она вам кажется странноватой, потому что вы искаженно описываете действительность. Разгромленная в Соледара бригада это потерянные не только люди, которых, по вашему выражению, спокойненько пополнят мобилизованными. Это потерянное вооружение, погибшие опытные бойцы, это комптенции и воля воевать в конце концов. да нагонят мобилизованного мяса прошедшего десятидневные курсы в Румнии к остаткам такой части. И им первым делом "опытные бойцы" научат-москаль прет неисчилимо, вагнера просто звери, драпали мы из под соледара насолидолив пятки, побрасли усё, и охвицеры нас бросили и предали на мясо. далее, всех вновь наловленных по мобилизации надо одеть. вооружить укомплектовать различной амуницией и вооружением. и хоть это все поставляется НАТОВскими союзниками это еще все надо распределить чтоб досталось непосредственно бойцам не передовой. Это при вороватых -то малоросянских прапорщиках Шматко (собирательный образ промежду прочим). далее ну надавали вы им автоматов так надо еще оснастить какой-никакой техникой научить пользоваться а у вас в бригаде 10 бмп марадеров и 15 бмп брэдли а остальное чешская модернизация советского бтр. И парочка американских хамви. И все это надо чинить ремонтировать. И противника (армия РФ как раз) не спит и не ждет пока вы с этим логистическим бардаком управитесь. И еще при этом периодически свет вырубается и калибры по дислокациям прилетают. В итоге у вас на карте и на довлсьвтии будет много номеров бригад а в реальности будут формирования вроде фольксштурма имеющие крайне низкий боевой потенциал. Каждая разбитая и вновь переформированная бригада это не просто потеря территории и начинай все сначала это во много раз слабейшая часть чем была кадровая...А если все это споровождается потерей территории то свои новые бригады они сначала за Днепром формировать будут а потом во Львове. Петлюровцы так и проиграли.
    2. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 16:54
      +2
      Раз за разом повторяется одно и тоже: кто вам сказал, что укрорейх спокойно отходит? Теряем темпы? Новости из за бугра? Все нормально делается нашими ребятами!
    3. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 17:20
      0
      Цитата: paul3390
      Мы долго и упорно штурмуем укрепрайон,

      Вы? Реально штурмуете? Или всё же за клавой у монитора, с пивом?...
  7. agoran
    agoran Сегодня, 15:42
    +2
    В некоторых источниках приводятся более высокие цифры потерь шумеров.
    В Соледаре еще осталась шахта №7, не известно сколько там находится. Фото с шахты:
  8. Комментарий был удален.
  9. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 17:17
    0
    При освобождении города Соледар в Донецкой Народной Республике........ уничтожено около пяти бригад военнослужащих киевского режима.
    Вот честно хорошо бы что просто уничтожено, а не с припиской и взято в плен.