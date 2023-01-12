Советник главы ДНР сообщил о ликвидации пяти бригад ВСУ в Соледаре

При освобождении города Соледар в Донецкой Народной Республике подразделениями российской ЧВК "Вагнер" уничтожено около пяти бригад военнослужащих киевского режима.По оценкам советника врио главы ДНР Яна Гагина, информация о количестве потерь украинской армии в Соледаре является достаточно объективной и даже несколько заниженной - кроме регулярных сил ВСУ в Соледаре также уничтожено значительное количество иностранных наемников.Советник главы ДНР подчеркнул, что после взятия под контроль Соледара российская армия будет наращивать на этом участке фронта силы, которые предполагается направить на освобождение Артемовска (Бахмута), который, равно как и Соледар, имеет важное стратегическое значение. В Артемовске украинские силы расположили склады для обеспечения снабжения армии боекомплектами. Эти два населенных пункта также являются своеобразными "ключами" на пути к наступлению на Славянск и Краматорск.Гагин отметил, что Славянск и Краматорск станут весьма сложными объектами для штурма, потому что туда отступили значительные силы украинской армии, которые в настоящее время усиливают имеющуюся там группировку.Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что его подразделения уже держат под контролем всю территорию Соледара. Он также добавил, что город освобожден силами исключительно вагнеровцев - в штурме населенного пункта не участвовали никакие другие армейские подразделения.подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме отрядов вагнеровцев. Правда, Минобороны РФ ранее публиковало данные о том, что украинские войска в Соледаре были блокированы российскими десантниками.