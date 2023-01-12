Генштаб ВСУ назвал целью России «захват всей территории Украины»

В настоящее время российские вооруженные силы пытаются установить контроль над всей территорией Донецкой Народной Республики (ДНР), а затем наступит черед части Запорожской области. Но главной целью России якобы является «захват всей территории Украины». Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ в своем заявлении о ситуации на фронте.
Как утверждают в украинском генштабе, вслед за Донбассом ВС РФ попытаются занять левобережную часть Запорожской области. Но от планов «захватить Украину» и «уничтожить государственность» Россия, согласно сообщению генштаба ВСУ, отказываться не намерена.
В качестве аргумента украинские военачальники приводят информацию об анонсированном увеличении численности Вооруженных сил Российской Федерации до 1,5 миллионов человек и о создании 20 новых дивизий. Курс на наращивание военного потенциала России осуществляется Москвой якобы исключительно для противостояния Украине, считают в Киеве.
Между тем, подобные заявления нужны украинским властям для запугивания собственного населения и мотивирования украинских граждан не уклоняться от мобилизации. Также Киев рассчитывает, что Запад испугается планов Кремля по «захвату всей Украины» и будет более щедро помогать как оружием, так и деньгами.
Киевский режим оказался в такой ситуации, когда дальнейшие боевые действия ему жизненно необходимы, поскольку мирное время окончательно обнажит полную политическую и экономическую несостоятельность Украины как государства, только уже на боевые действия сослаться не получится.