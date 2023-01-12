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Генштаб ВСУ назвал целью России «захват всей территории Украины»

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Генштаб ВСУ назвал целью России «захват всей территории Украины»

В настоящее время российские вооруженные силы пытаются установить контроль над всей территорией Донецкой Народной Республики (ДНР), а затем наступит черед части Запорожской области. Но главной целью России якобы является «захват всей территории Украины». Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ в своем заявлении о ситуации на фронте.


Как утверждают в украинском генштабе, вслед за Донбассом ВС РФ попытаются занять левобережную часть Запорожской области. Но от планов «захватить Украину» и «уничтожить государственность» Россия, согласно сообщению генштаба ВСУ, отказываться не намерена.

В качестве аргумента украинские военачальники приводят информацию об анонсированном увеличении численности Вооруженных сил Российской Федерации до 1,5 миллионов человек и о создании 20 новых дивизий. Курс на наращивание военного потенциала России осуществляется Москвой якобы исключительно для противостояния Украине, считают в Киеве.

Между тем, подобные заявления нужны украинским властям для запугивания собственного населения и мотивирования украинских граждан не уклоняться от мобилизации. Также Киев рассчитывает, что Запад испугается планов Кремля по «захвату всей Украины» и будет более щедро помогать как оружием, так и деньгами.

Киевский режим оказался в такой ситуации, когда дальнейшие боевые действия ему жизненно необходимы, поскольку мирное время окончательно обнажит полную политическую и экономическую несостоятельность Украины как государства, только уже на боевые действия сослаться не получится.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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26 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:05
    +18
    Вот это да! на одиннадцатом месяце СВО они нашли специалиста по русской мове! наконец-то поняли что им не скрыться за Днепром (с), реальность стучится в двери прикладом калашникова...
    1. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 15:15
      +14
      Правильно мыслит генштаб Укрорейха; - России нужна вся Украина, вся полностью. Самое то!!!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:18
        +1
        Украина нужна??!!Нам надо Наше.А то,что они имеют в виду,то их территория ограничивается кладбищем
      2. кредо
        кредо Сегодня, 15:30
        +4
        После "упоительных побед" под Харьковом и Херсоном в 2022 году и беспробудного пьянства по этому поводу, в Генштаб ВСУ пришло отрезвляющее утро января 2023 года и понимание того, что целью России является захват всей территории Украины.

        Надо бы подкинуть в МО Украины и Генштаб ВСУ ещё несколько составов горилки, чтобы следующее отрезвляющее утро они встретили на тюремных нарах российского СИЗО. yes
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:17
      +9
      Тоже мне секрет открыли, только полный демонтаж человеконенавистнической Украины можно считать законченной целью СВО, все остальное это отсроченная война.
    3. Венд
      Венд Сегодня, 17:10
      0
      Генштаб ВСУ назвал целью России «захват всей территории Украины»
      Больше скажу, именно такое развитие событий и поддерживают большинство российских граждан.
  2. просто СЕРГЕЙ
    просто СЕРГЕЙ Сегодня, 15:11
    0
    Цитата: голос_разуma
    Вот это да! на одиннадцатом месяце СВО они нашли специалиста по русской мове! наконец-то поняли что им не скрыться за Днепром (с), реальность стучится в двери прикладом калашникова...

    lol
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:11
    +3
    Ну наконец хоть кто-то более-менее четко сформулировал конечную цель СВО. Было бы очень хорошо, если бы в Кремле к ним прислушались.
  4. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 15:12
    +6
    Но от планов «потерять свой Свлорейх» и «уничтожить государственность» Россия, согласно сообщению генштаба ВСУ, отказываться не намерена.

    "Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связывает назначение начальника Генштаба Валерия Герaсимова командующим объединенной группировкой войск (ОГВ) с расширением масштаба задач СВО.
    ... В Минобороны сообщили, что решение о повышении уровня руководства спецоперацией связано с "расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач..."
    Между тем, подобные заявления нужны украинским властям для запугивания собственного населения и мотивирования украинских граждан не уклоняться от мобилизации.

    Я так думаю что многие граждане Украины боятся как раз того, что русские войска ограничатся освобождением четырёх своих регионов и сохранят украинское государство на оставшейся территории. Изначальная ошибка нашей пропаганды, на мой взгляд, это как раз заявления об ограниченных задачах СВО и молчание на тему вхождения в состав России всей украинской территории...
    1. алекс самолетов
      алекс самолетов Сегодня, 15:21
      +1
      Вся территория не нужна.в границах 1939 года-это да.западенщина это раковая опухоль и в составе РФ ей делать нечего.ошибкой Сталина было включение в состав СССР этой нечисти,сколько они попили крови после ВОВ и сколько туда вбухали ресурсов.сколько бандеровца не корми он все равно будет гадить.
      1. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 15:29
        +3
        Цитата: алекс самолетов
        Вся территория не нужна.в границах 1939 года-это да.западенщина это раковая опухоль и в составе РФ ей делать нечего.

        Всякого рода коллаборационисты, сепаратисты и прочие -исты были, есть и будут всегда на любой территории. С ними надо бороться, а не идти на поводу и разбазаривать территории. Поэтому Сталин если в чём и ошибся, так это в том, что не сумел справиться с инакомыслием на этих территориях. А потакание всяческим любителям независимости заканчивается развалом государства.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:13
    0
    Генштаб ВСУ назвал целью России «захват всей территории Украины»
    как получится, так и будет... нечисть, нелюдь уконтропупим, всю без остатка, на этом и закончим.
  6. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:13
    +10
    Не захват а освобождение своей территории.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:16
    +3
    Через 11 месяцев СВО до украинского генштаба начало доходить , что новую "украину" придется огранизовывать на территории Польши, ну это если поляки разрешат на правах резерва́ции для холопов.
  8. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:17
    -2
    главной целью России якобы является «захват всей территории Украины».
    Не правду говорит. Главная цель не захват территории, а зачистка от бандеро-нацистов. Да и не территории Украины, а территории Малороссии и Новороссии., на территории Украины(Галиции) пусть обитают-полякам жизнь "украшают".
  9. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:25
    0
    Это не цель, это то, к чему нас склоняет 404(вместе с США). Любой кусок 404 , который останется самостийным (не под РФ или другими странами), будет отказываться от заключения перемирия и с его территории в РФ будут прилетать Хаймарсы и 155мм GPS снаряды (поставка которых не прекратится).
    Это плохо и для РФ.
  10. NAF-NAF
    NAF-NAF Сегодня, 15:28
    +5
    Если заменить слово "захватить" на "освободить", то цели России сформулированы в целом правильно.
    Слышать же про какую-то там "украинскую государственность" - просто смешно...
  11. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 15:30
    +6
    России не Украина нужна. России нужно что бы Украина навсегда исчезла с политической карты мира и никогда больше там не появлялась. Точка
  12. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 15:36
    0
    Украинскому Генштабу лучше знать чем закончится СВО.
  13. Appraiser
    Appraiser Сегодня, 15:37
    +2
    А зачем нам нужна только часть Украины, к полумерам мы не должны привыкать.... soldier
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 15:41
      -3
      Это сложный вопрос. У нас внутри страны не совсем понятно , что с Идеей и Идеологией....а что мы будем вещать жителям 404й страны с промытыми мозгами? Даже на лояльных территориях. А есть еще не лояльные. А чему у нас в школах учат? Чему мы будем их детей учить? А сможем ли мы ввести строгий режим типа Уйгрского в Китае в не лояльных регионах?
  14. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 15:40
    +3
    Это название дали, окраина России,на самом деле нет такой украины.Есть Россия!
  15. Погоны
    Погоны Сегодня, 15:42
    -3
    Даже интересно, насколько и за счёт чего станут жить лучше те, кто ратует за мифический захват всей Украины.

    Ну, захватили. Дальше-то что? lol
    С враждебным населением что предлагаете делать? С людьми, которые потеряли во время противостояния близких и друзей? А таких будут сотни тысяч, если не пара миллионов. Они-то Россию точно никогда не простят.
    1. Крококот
      Крококот Сегодня, 16:54
      0
      Когда то, Иван Грозный захватил Великий Новгород и как там с нелояльным населением сейчас?
  16. Романенко
    Романенко Сегодня, 16:38
    0
    Цитата: "Генштаб ВСУ назвал целью России «захват всей территории Украины»"
    Искренне рад за ГШ ВСУ, вот здесь прямо в точку, брать надо все и полностью иначе снова гниль фашистская расползется.
  17. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 17:19
    0
    Это не захват, а возврат. Почувствуйте, как говорится, разницу.
    Настало время возврата России русских земель. Украине останется только Галичина, которую Россия потеряла в 14 веке и она уже успела побывать под кем угодно, и с тех пор никогда не была свободна. Потому-то бендеровцы такие озлобленные на весь мир. Это у них в крови