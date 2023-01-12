На Харьковском направлении ликвидированы пять украинских ДРГ - Минобороны

Российские войска продолжают наступление на основных направлениях, полностью взят Соледар, берется в полукольцо Артемовск (Бахмут). Противник несет большие потери.
Основное внимание по-прежнему приковано к Соледару, где штурмовые группы ЧВК "Вагнер" завершили зачистку города и ведут зачистку шахт. Как заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, ни о каком гуманитарном коридоре для вывода солдат ВСУ, о чем заявляют в Киеве, речи не идет. Кто хотел - сдался, кто не хотел - уничтожен. В новой сводке Минобороны про Соледар сообщают, что успешные наступательные действия российских войск продолжаются, противник несет потери как в личном составе, так и технике.
По другим направлениям: На Купянском (Харьковском) активизировались украинские ДРГ, наши уничтожили пять разведывательных групп ВСУ в районах Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое. Нанесены удары артиллерией и авиацией в районах Кисловка, Берестовое и Новоселовское. На Красно-Лиманском потери ВСУ гораздо больше, в результате наступательных действий российских войск и работы артиллерии уничтожено более ста украинских военных, не считая раненых. Есть у ВСУ потери и в бронетехнике, в основном легкой. Кстати, отметим, что в последних сводках редко мелькают уничтоженные украинские танки, возникает такое ощущение, что их специально берегут на случай российского наступления.
На Южно-Донецком направлении в районах Новомихайловка, Пречистовка и Новоселка уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: три РСЗО "Град", американская гаубица М777 и САУ М109 "Паладин", две САУ 2С1 "Гвоздика". В районе Лозовое уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Снова отличились наши летчики истребительной авиации, сбив украинский штурмовик Су-25 в районе Никаноровка ДНР. Средствами ПВО сбиты пять украинских беспилотников.