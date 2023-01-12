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На Харьковском направлении ликвидированы пять украинских ДРГ - Минобороны

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На Харьковском направлении ликвидированы пять украинских ДРГ - Минобороны

Российские войска продолжают наступление на основных направлениях, полностью взят Соледар, берется в полукольцо Артемовск (Бахмут). Противник несет большие потери.


Основное внимание по-прежнему приковано к Соледару, где штурмовые группы ЧВК "Вагнер" завершили зачистку города и ведут зачистку шахт. Как заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, ни о каком гуманитарном коридоре для вывода солдат ВСУ, о чем заявляют в Киеве, речи не идет. Кто хотел - сдался, кто не хотел - уничтожен. В новой сводке Минобороны про Соледар сообщают, что успешные наступательные действия российских войск продолжаются, противник несет потери как в личном составе, так и технике.

По другим направлениям: На Купянском (Харьковском) активизировались украинские ДРГ, наши уничтожили пять разведывательных групп ВСУ в районах Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое. Нанесены удары артиллерией и авиацией в районах Кисловка, Берестовое и Новоселовское. На Красно-Лиманском потери ВСУ гораздо больше, в результате наступательных действий российских войск и работы артиллерии уничтожено более ста украинских военных, не считая раненых. Есть у ВСУ потери и в бронетехнике, в основном легкой. Кстати, отметим, что в последних сводках редко мелькают уничтоженные украинские танки, возникает такое ощущение, что их специально берегут на случай российского наступления.

На Южно-Донецком направлении в районах Новомихайловка, Пречистовка и Новоселка уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: три РСЗО "Град", американская гаубица М777 и САУ М109 "Паладин", две САУ 2С1 "Гвоздика". В районе Лозовое уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Снова отличились наши летчики истребительной авиации, сбив украинский штурмовик Су-25 в районе Никаноровка ДНР. Средствами ПВО сбиты пять украинских беспилотников.

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4 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:24
    0
    Назревает зимний обмен ударами. Скоро определятся основные направления...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:32
    0
    Берегут танки, значит что-то замышляют в Пентагоне.
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 15:41
      0
      Кстати, отметим, что в последних сводках редко мелькают уничтоженные украинские танки, возникает такое ощущение, что их специально берегут на случай российского наступления.

      Может что-то замышляют, а может не так уж много этих танков осталось, не зря они постоянно ноют дайте нам танки, дайте нам танки. Те что есть отвели в глубь в качестве мобильного резерва, в случае крупного прорыва наших войск.
  3. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:00
    0
    Практически каждый день уничтожают AN/TPQ-50.
    Такое впечатление что их новые на коленке собирают каждый день.