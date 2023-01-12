Эксперт: США могут использовать ситуацию на Украине в качестве предупреждения для Китая

Мол, смотрите, смогли там, сможем и здесь

Многие аналитики предрекали проблемы для киевской власти в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США. В частности, визави правящей партии уже давно грозят, что проведут аудит выделяемой Украине помощи и, вероятно, даже ее сократят.Однако по мнению эксперта из Института динамического консерватизма Константина Черемных, не все так «радужно», как нам хотелось бы.С его слов, контроль республиканцев над палатой представителей кардинально ничего не решает. При этом в целом показатель популярности двух партий среди избирателей по-прежнему находится примерно в паритете.Именно поэтому прямо сейчас между республиканцами и демократами развернулась ожесточенная борьба, в которой может «всплыть» множество нелицеприятных фактов о нынешнем американском истеблишменте.Между тем, как заявил Черемных, обе политические силы сегодня объединяет одна тема – противостояние с Китаем. Если демократы пытаются раскрутить этот «маховик» через гипотетическое вторжение КНР на Тайвань, то республиканцы снова подняли вопрос происхождение коронавируса.При этом по мнению эксперта, США в ближайшее время не пойдут на прямую конфронтацию с Китаем.В то же время, Вашингтон может использовать ситуацию на Украине, чтобы «припугнуть» КНР и показать последствия будущего противостояния.- пояснил эксперт.Таким образом, по мнению Черемных, ближайшие месяцы могут быть весьма опасными для России, так как не исключено, что США попытаются «выжать максимум» из украинского кризиса. По этой причине обещанный представителями республиканской партии аудит может быть отложен на неопределенный срок.