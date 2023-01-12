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Эксперт: США могут использовать ситуацию на Украине в качестве предупреждения для Китая

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Эксперт: США могут использовать ситуацию на Украине в качестве предупреждения для Китая

Многие аналитики предрекали проблемы для киевской власти в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США. В частности, визави правящей партии уже давно грозят, что проведут аудит выделяемой Украине помощи и, вероятно, даже ее сократят.


Однако по мнению эксперта из Института динамического консерватизма Константина Черемных, не все так «радужно», как нам хотелось бы.

С его слов, контроль республиканцев над палатой представителей кардинально ничего не решает. При этом в целом показатель популярности двух партий среди избирателей по-прежнему находится примерно в паритете.

Именно поэтому прямо сейчас между республиканцами и демократами развернулась ожесточенная борьба, в которой может «всплыть» множество нелицеприятных фактов о нынешнем американском истеблишменте.

Между тем, как заявил Черемных, обе политические силы сегодня объединяет одна тема – противостояние с Китаем. Если демократы пытаются раскрутить этот «маховик» через гипотетическое вторжение КНР на Тайвань, то республиканцы снова подняли вопрос происхождение коронавируса.

При этом по мнению эксперта, США в ближайшее время не пойдут на прямую конфронтацию с Китаем.

В то же время, Вашингтон может использовать ситуацию на Украине, чтобы «припугнуть» КНР и показать последствия будущего противостояния.

Мол, смотрите, смогли там, сможем и здесь

- пояснил эксперт.

Таким образом, по мнению Черемных, ближайшие месяцы могут быть весьма опасными для России, так как не исключено, что США попытаются «выжать максимум» из украинского кризиса. По этой причине обещанный представителями республиканской партии аудит может быть отложен на неопределенный срок.

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Использованы фотографии:
pixabay.com
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8 комментариев
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  1. Татьяна
    Татьяна Сегодня, 18:16
    0
    Эксперт: США могут использовать ситуацию на Украине в качестве предупреждения для Китая
    Обязательно так и будет!
    США затруднительно вести войну на 2 фронта - одновременно с Россией и с КНР.
    1. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 19:25
      +1
      Цитата: Татьяна
      Обязательно так и будет!
      США затруднительно вести войну на 2 фронта - одновременно с Россией и с КНР.

      Делать подобные выводы - необдуманно. У США нет столько союзников против Китая в азиатском регионе. Кто эти монстры? Южная Корея, Япония и Австралия? Там и КНДР под шумок может пнуть кого раза два. Ыну Китай милее каких-то американцев.
      * * *
      Слабая консолидация лояльных России сил, вялотекущая стратегия выжидания, экономическое попустительство откровенным врагам...Достаточно сказать, что Россия никак не может освободиться от «долговых обязательств» перед нацистским режимом Украины и европейскими-странами спонсорами этого режима.
      * * *
      Что касается США, то это Россия продолжает летать на американской станции, а Китай развивает космос самостоятельно.
      Тот же Мантуров (министр промышленности и торговли) погряз в торговых сделках. которые приносят ЕМУ ЛИЧНО миллионные доходы. Его успехи в развитии промышленного потенциала видны под микроскопом. Он (наверняка) надеется вернуть в Россию Боинги, потому что ДАЖЕ не удосужился составить договоры и контракты с российскими заводами...
      * * *
      Если Россия не сможет продемонстрировать реальную мощь российского оружия и привлечь союзников к помощи в СВО (пусть даже северокорейце), то положение страны будет мерзкое.
      Почему по ТВ мордатые здоровенные дяди бросаются друг на друга из-за места на стоянке или в ряду, а в жизни...
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:20
    +1
    Вопрос в том, что как раз Китай может использовать окно возможностей для возращения Тайваня. пока штаты ослаблены внутренними противоречиями, а НАТО увязло в противостоянии с Россией.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:36
    +1
    В то же время, Вашингтон может использовать ситуацию на Украине, чтобы «припугнуть» КНР и показать последствия будущего противостояния.

    Всё с точностью до наоборот - Китай смотрит на конфликт и учится как противостоять Америке не допуская ошибок. Китайцы умеют учиться и брать самое лучшее из чужого опыта.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:56
    -1
    Эксперт: США могут использовать ситуацию на Украине в качестве предупреждения для Китая
    .
    Однако по мнению эксперта из Института динамического консерватизма Константина Черемных, не все так «радужно», как нам хотелось бы.
    . Интэрэсно, это кому такой "тонкий" намёк?
    У нас, вроде, больше никто шампанское не пьёт и не провозглашает, что Трамп наш...
    До всех дошло, что наших там нет и не может быть.
  5. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 19:35
    0
    Эксперт: США могут использовать ситуацию на Украине в качестве предупреждения для Китая

    Что за наивные рассуждения по поводу Китая. В настоящее время трудно придумать угрозу Китаю. Был период, когда у нас над головой летали китайские военные самолеты, имитируя штурмовой налет на наш городок, тогда говорили, что если ежедневно уничтожать по миллиону китайцев, то на это уйдет четыре года. Сейчас времена поменялись и Китай пока не враг, но в те времена на стенгазетах писали :"Знай своего врага" и у этого врага была звезда на головном уборе была в два раза больше нашей.
  6. Z_пчелка_Z
    Z_пчелка_Z Сегодня, 19:53
    0
    Эх... Поскорее бы китайцы начали Тайвань освобождать... Нашим точно по легче станет.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:42
    0
    Институт динамического консерватизма...
    Это где такой? Яндекс знает, но мало и "давно это было".
    Если сейчас этот институт мысленно связать с Изборским Клубом, Прохановым, Андреем Анатольевичем...
    Нет! Не верю, что есть такой Институт.
    Автор какого то некромонгера в архивах интернета нашёл.