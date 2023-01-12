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Замминистра обороны Украины: Россия нарастила число формирований, ситуация на Донецком фронте для ВСУ особенно сложная

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Замминистра обороны Украины: Россия нарастила число формирований, ситуация на Донецком фронте для ВСУ особенно сложная

Заместитель министра обороны Анна Маляр открыто заявляет о том, что ситуация на Донецком фронте для вооружённых сил Украины перешла в состояние «особой сложности». Объясняет это г-жа Маляр тем, что Россия «нарастила число формирований». Замглавы украинского военного ведомства говорит, что ссылается она на данные украинской разведки.


Из её заявления:

На прошлой неделе на Украине (Украиной Маляр называет и территории российского Донбасса – прим. «ВО») насчитывалось 250 формирований противника, а по состоянию на 10 января – уже 280.

Анна Маляр при этом не говорит о том, что именно она подразумевает под понятием «формирование»?

Маляр:

Российские войска используют людской ресурс для того, чтобы достигнуть успехов на поле боя.

По заявлению заместителя министра обороны Украины, «наибольшие усилия» российские войска прикладывают на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

При этом в Минобороны Украины всё реже упоминают город Соледар. Если на днях в ведомстве заявляли, что город находится под контролем ВСУ, потом заявления перешли в разряд «российские войска полного контроля над Соледаром не установили», то теперь предпочитают название города не упоминать вообще. Иначе вскроется не только реальное положение дел на фронте, но и количество понесённых ВСУ потерь. А это тысячи украинских военных, в том числе и бойцов элитных подразделений, подготовленных натовскими военными инструкторами.
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8 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:44
    +3
    Да у них этот конвейер лжи отработан уже на Мариуполе и Лисичанске. Сначала успорять что не сдадут никогда и это город славы укрооружия. Потом говорят что у ВС РФ невероятные потери и городишка-то так себе маленький и совсем никому не нужный и значения никакого не имеющий. А в итоге просто забывают что был такой город и новый рубеж начинают восхвалять...
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 15:46
    +7
    Ехала бы эта маляр работать по специальности в Польшу.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:15
      +1
      Конкуренцию видать не выдержала среди соотечественников в Польше,вот и приходиться теперь пургу нести с экранов ТВ.
    2. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 16:56
      0
      мне кажется что по специальности она уже старовата, или я про специальность что-то не так понял? wink
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:12
      0
      Цитата: Silver99
      Ехала бы эта маляр работать по специальности в Польшу.

      Цены на них в Польше упали в тр раза, а здесь место хлебное, цены не падают, да и "хабар" к рукам прирастает.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:49
    +2
    Новые понятия обстановки:
    -особой сложности
    - чрезвычайной сложности
    - просто попа
    - finita la commedia
  4. Комментарий был удален.
  5. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:54
    +1
    Чума, надо выражаться как говорят Янки-хозяева
    Мы считаем, что они пытаются установить новую нормальность


    wassat
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:27
      0
      Копченый остин просто жжет!!! ...............................