На прошлой неделе на Украине (Украиной Маляр называет и территории российского Донбасса – прим. «ВО») насчитывалось 250 формирований противника, а по состоянию на 10 января – уже 280.

Российские войска используют людской ресурс для того, чтобы достигнуть успехов на поле боя.

Заместитель министра обороны Анна Маляр открыто заявляет о том, что ситуация на Донецком фронте для вооружённых сил Украины перешла в состояние «особой сложности». Объясняет это г-жа Маляр тем, что Россия «нарастила число формирований». Замглавы украинского военного ведомства говорит, что ссылается она на данные украинской разведки.Из её заявления:Анна Маляр при этом не говорит о том, что именно она подразумевает под понятием «формирование»?Маляр:По заявлению заместителя министра обороны Украины, «наибольшие усилия» российские войска прикладывают на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.При этом в Минобороны Украины всё реже упоминают город Соледар. Если на днях в ведомстве заявляли, что город находится под контролем ВСУ, потом заявления перешли в разряд «российские войска полного контроля над Соледаром не установили», то теперь предпочитают название города не упоминать вообще. Иначе вскроется не только реальное положение дел на фронте, но и количество понесённых ВСУ потерь. А это тысячи украинских военных, в том числе и бойцов элитных подразделений, подготовленных натовскими военными инструкторами.