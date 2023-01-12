Военное обозрение
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Борис Гребенщиков признался в финансировании армии киевского режима

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Борис Гребенщиков признался в финансировании армии киевского режима

Бывший некогда культовым еще во времена СССР рок-певцом, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков ныне постоянно проживает в Лондоне и продолжает давать концерты в других странах. После майданного переворота в Киеве и начала борьбы Донбасса за независимость от пришедшего к власти на Украине нацистского режима, а позже воссоединения Крыма с Россией, «гуру» русского рока, некогда гордящийся принятием православия и призывающий «держаться корней», в мгновение ока стал ярым русофобом. Уже тогда, восемь лет назад, он заявлял, что Крым и Донбасс — это часть Украины.


Начало российской спецоперации на Украине, похоже, вдохновило «БГ» (так его ранее называли поклонники) на новую волну провокационных антироссийских высказываний. Этим он не особо отличается от других медийных личностей, получивших популярность и заработавших огромные суммы в СССР и России, а ныне срочно эмигрировавших на Запад и дружно соревнующихся в злобных и пошлых высказываниях в адрес нашей страны, руководства РФ и россиян в целом.

Очевидно, что все эти пугачевы, галкины, смольяниновы, хаматовы и гребенщиковы ведут себя так, дабы попасть в струю западной русофобии. Ну и еще лишний раз напомнить о себе очередным скандальчиком в расчете на его монетизацию. Назвать этих псевдороссиян диссидентами или борцами за свободу никак нельзя. Вся грязь, которую они оглашенно выплескивают на свою бывшую Родину, образовалась в них исключительно в меркантильных целях и в угоду культивируемой на Западе русофобии.

Но вот Гребенщиков, похоже, решил превзойти своих «коллег». В одном из недавних интервью престарелый музыкант, к слову, когда-то искренний буддист, назвал россиян, которые поддерживают СВО, «психически больными фашистами». При этом он посетовал, что сейчас именно такие люди, к сожалению, имеют власть в России, а весь мир «стоит в сторонке и нервно курит», пока на Украине развивается конфликт. И это с учетом беспрецедентной финансовой и военной помощи Запада режиму Зеленского.

Далее певец, который уже мало кого интересует на бывшей Родине в роли такового, да и вообще как человек, признался в финансировании украинской армии. По его словам, сборы от концерта в Берлине у Бранденбургских ворот в размере 12 млн евро были якобы направлены на нужды ВСУ:

Россия варварски, чудовищно, непристойно напала на Украину. Одно государство в центре Европы напало на другое.

Очень точное определение для Гребенщикова и таких же, как он перебежчиков-русофобов подобрал известный российский актер Иван Охлобыстин.

Жухлый кумир

— емко охарактеризовал бывшего популярного музыканта Охлобыстин, добавив, что у певца впереди лишь незавидное будущее, после того как он отказался от России в пользу заграницы.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ-канал Гребенщикова
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72 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:51
    +7
    Тухлый мужик!
    Пусть и живет в родном Израиле!
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 15:59
      +15
      Цитата: Бонифаций
      Тухлый мужик!
      Пусть и живет в родном Израиле!

      А сколько ещё таких тухлых живут в Лондонах и Израилях, а зарабатывать продолжают здесь? Причём рангом повыше Гребенщикова? Почему их активы не заморожены? Почему Даня Милохин приезжает тайком выступать на закрытых новогодних корпоративах?
      "Хищное" ФСБ, которым меня здесь когда то пугали ничего кроме оппозиции не видит?
      1. g_ae
        g_ae Сегодня, 16:11
        +16
        А сколько таких тухлых преспокойно живёт в Москве, Питере?! Вон кого из театральных деятелей возьми, на гниде, а минкульт их покрывает. А сколько бились, чтобы хоть как-то придать издателей гомосятины? А Ельцин-центр?
      2. Serg Koma
        Serg Koma Сегодня, 16:36
        +1
        Цитата: Ингвар 72
        "Хищное" ФСБ, которым меня здесь когда то пугали ничего кроме оппозиции не видит?


        Ванюшка на корпоративе в Омске belay
      3. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 16:41
        +2
        Да это все мелочь ...меня больше иной вопрос интересует - а сколько вот таких как условный олигарх А., катающий азовцев на частных самолётах, в самой России осталось!?
        Сколько таких -"и нашим, и вашим", которые в отличие от этой мелочи куда ближе к нашим центрам принятия решений. Может,именно поэтому, постоянные разговоры о переговорах идут, поэтому нацисты, Зе и прочая верхушка на Украине живы?
        Возможно,вот в таких условных персоналиях главная проблема, а не в каких то Макаревичах и Моргенштернах ?
        Но все СМИ, почему то обсуждают и осуждают именно последних.
      4. bk316
        bk316 Сегодня, 16:57
        0
        Хищное" ФСБ, которым меня здесь когда то пугали ничего кроме оппозиции не видит?

        А за что сажать Даню или Галкина?
        За то что ругает власть?
        Ну так лично ты ее ругаешь гораздо больше, гораздо злобнее и гораздо фейковее.

        По мне так надо вас вместе отправить лес валить, вот там и придете к консенсусу. laughing
    2. кредо
      кредо Сегодня, 15:59
      +15
      Когда то был БГ кумиром,
      теперь же стал простым хамлом,
      в прямом сравнении с сортиром
      его сровняли мы с д---мом. negative
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 16:34
        +2
        Цитата: кредо
        Когда то был БГ кумиром,
        теперь же стал простым хамлом,
        в прямом сравнении с сортиром
        его сровняли мы с д---мом. negative

        Все эти БГ, Пугачёвы и прочие Смольяниновы лишь подтверждают заповедь: Не сотвори себе кумира. Я отношусь ко всем этим скоморохам и лицедеям чисто потребительски, чуть получше, чем в старину (если актеришки плохо выступали, то в них кидали костями прямо со стола).
      2. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 16:34
        -1
        Цитата: кредо
        Когда то был БГ кумиром,

        "Золото на голубом" стало стало мочачей на гомоcеке.
      3. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 16:36
        0
        Цитата: кредо
        Когда то был БГ кумиром,
        теперь же стал простым хамлом,
        в прямом сравнении с сортиром
        его сровняли мы с д---мом. negative
        Кумиром он был для неформалов ненавидевших ,, совок,, Пел лютый бред а волосатым недорослям и переросткам глючился глубинный смысл заложенный в блеянии старика Козлодоева. wassat Короче каким был, таким и остался, старость ещё маразма подкинула. negative
      4. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 16:40
        +2
        Цитата: кредо
        Когда то был БГ кумиром,

        А теперь "БГ" - просто "Бородатый Говнюк"
      5. Сандор Клиган
        Сандор Клиган Сегодня, 16:41
        +1
        Цитата: кредо
        Когда то был БГ кумиром,

        у меня тоже
        Цитата: кредо
        теперь же стал простым хамлом

        а для меня он теперь - старик козлодоев
      6. K._2
        K._2 Сегодня, 16:46
        +1
        Надеюсь, на этого подлеца заведут уголовное дело и он никогда не сможет больше приехать в Россию.
    3. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 16:08
      +7
      Пусть и живет в родном Израиле!

      А вот когда закончатся сбережения и публика за бугром потеряет к этим скоморохам интерес снова припрутся в Россию? Нет уж арестовать счета и недвижимость лишить пенсии и всех льгот в России.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 16:38
        +1
        Цитата: частное лицо
        Пусть и живет в родном Израиле!

        А вот когда закончатся сбережения и публика за бугром потеряет к этим скоморохам интерес снова припрутся в Россию? Нет уж арестовать счета и недвижимость лишить пенсии и всех льгот в России.

        И самое главное: лишить гражданства и всех авторских прав.
        В качестве ответных санкций России нужно лишить авторских прав и интеллектуальной собственности всех представителей враждебных государств.
        Да здравствуют интеллектуальные пираты!!! good drinks
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:06
        +1
        Интересно,у власти хватит духу лишить это отребье гос,наград?
    4. Stas157
      Stas157 Сегодня, 16:15
      +1
      . Вся грязь, которую они оглашенно выплескивают на свою бывшую Родину, образовалась в них исключительно в меркантильных целях и в угоду культивируемой на Западе русофобии

      Вот такая вот культурная элита в капиталистической России! Всё продается, всё покупается. Особенно у представителей шоу-бизнеса и разных певцов. Они мечтают продать себя подороже. И ладно бы это носило единичный характер, а то ведь этих "патриотов" вагон и маленькая тележка!

      Все это издержки отсутствия какой бы то ни было идеологии - на пустом месте патриотизм не построишь.
    5. Баберметис
      Баберметис Сегодня, 16:18
      +2
      Цитата: Бонифаций
      Тухлый мужик!
      Пусть и живет в родном Израиле!


      Нам не надо вашего говнища. Нам бы с американскими псевдо евреями по дедушке разобраться. Их куда больше и они поопасней певиц с певцами.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:35
        +3
        Ну если есть такие, кого может развеселить остроумность Дани Милохина, то это тогда полная деградация.....
    6. Маз
      Маз Сегодня, 16:46
      +1
      мразь, чо и гоаорить - лишить гражданства, конфисковать имущество, запретить въезд в Россию
    7. Венд
      Венд Сегодня, 17:08
      0
      А вот это уже интересно, это можно определить, как финансирование терроризма. Пора нашим компетентным структурам завести на Гребенщикова уголовное дело. Тут уже не просто высказывание
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:52
    +7
    Видать не бедствует.... После смерти прах на Родину не привозить, пусть на чужбине ищет при жизни место на кладбище.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 16:02
      +1
      А я читал что он мигрировал в Израиль.
      Выходит что святая земля таких иуд не принимает. yes
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 16:50
      +1
      Цитата: Uprun
      Видать не бедствует.... После смерти прах на Родину не привозить, пусть на чужбине ищет при жизни место на кладбище.

      Пусть рядом с Березовским валяется - без славы и почёта. В бесхозной могиле.
  4. Luminman
    Luminman Сегодня, 15:54
    +7
    При Иосифе Виссарионовиче его бы ждал ледоруб...
    Ах, как жаль, что его с нами нет...
    1. Летунъ
      Летунъ Сегодня, 15:58
      +7
      Цитата: Luminman
      При Иосифе Виссарионовиче его бы ждал ледоруб...
      Ах, как жаль, что его с нами нет...

      При Иосифе Виссарионовича всë было бы по другому...
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 16:43
        0
        Цитата: Летунъ
        Цитата: Luminman
        При Иосифе Виссарионовиче его бы ждал ледоруб....

        При Иосифе Виссарионовича всë было бы по другому...

        При Иосифе Виссарионовиче он бы сильно не дожил lol до ледоруба
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:19
      +1
      Цитата: Luminman
      При Иосифе Виссарионовиче его бы ждал ледоруб...

      Зачем так жестоко - "10 лет, без права переписки".
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 16:47
        +1
        Цитата: tihonmarine
        ...."10 лет, без права переписки".

        hi Приветствую! В работы его. На стройки века! По 12 часов и без выходных
  5. _Engineer_
    _Engineer_ Сегодня, 15:54
    +10
    Где были эти "голубки мира", когда бомбили Югославию, Ирак, Ливию?
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 15:54
    +17
    Сколько же гнилья у нас на эстраде собралось. Чистить, не перечистить.
    1. не тот
      не тот Сегодня, 15:56
      +9
      И не только там,просто они на виду больше других всяких..
    2. Баберметис
      Баберметис Сегодня, 16:20
      +4
      Цитата: Владимир М
      Сколько же гнилья у нас на эстраде собралось. Чистить, не перечистить.


      Они ронимые и чувственные душой. Артисты. Были бы умом здоровы, а так...пропиты и прокурины наркотой.
  7. VicVic
    VicVic Сегодня, 15:55
    +11
    Признался ...
    Как говорят у них, совершил камин-аут. Признался что моральный педераст
  8. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 15:55
    +9
    Кто есть этот Гребенщиков? 80% населения страны сегодня его даже не знает.
    Пусть поёт, пока может. У него голос-то и раньше был не очень, а сейчас даже не представляю кто его может слушать моложе 60 лет.
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 16:06
      +2
      Да пусть,вот только не в России.Под любым предлогом,если нет законодательной базы,отменять и запрещать концерты подобного ...(цензура).Они сами уйдут.В идеале конечно срок лет на 20 при вьезде в Россию.Тут еще какой то Назаров с жинкой с СТСа отметился.Супруга наконец то перестала смотреть Кухню (тупой сериальчик) с его участием.Таким только бойкот,хватит себя унижать.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:56
    -1
    В 90 тех ехал с таким уродом с концерта Гребенщикова,задолбал девушек в купе.Морду не били ,но с армянином от поездной бригады от души оттянулись.Гребенщиковец раза в два больше нас был.Выгнан был на первой станции зимой.Как потом выяснилось за мной охотились.
  10. Alex242
    Alex242 Сегодня, 15:57
    +4
    Гребенщиков, похоже, решил превзойти своих «коллег». В одном из недавних интервью престарелый музыкант, к слову, когда-то искренний буддист, назвал россиян, которые поддерживают СВО, «психически больными фашистами». При этом он посетовал, что сейчас именно такие люди, к сожалению, имеют власть в России, а весь мир «стоит в сторонке и нервно курит», пока на Украине развивается конфликт. И это с учетом беспрецедентной финансовой и военной помощи Запада режиму Зеленского.

    еще одна шкурная личность, ....
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 16:11
      +4
      В вашей характеристике персонажа слово "личность"-лишнее.Просто шкура.Выкормленная на народные деньги в СССР,затем в России.И ,сбежавши за кордон,открывшая свой рот на народ.
  11. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 15:58
    +7
    Жухлый кумир

    Скорее - протухший кумир. Тяжелое время, но одно хорошо - вся эта плесень видна стала и стало понятно кто и чего стоит.
  12. Fisher
    Fisher Сегодня, 16:00
    +5
    Понятно, что сволочь ещё та. Но хотелось узнать, как наша элита, олигархи и иже с ними помогают нашей армии. Есть у кого-нибудь информация?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:11
      +3
      Никак. Всякие Клавы Коки и прочая шваль только и занимается тем что веселятся за рубежом да фотки своих шабашей выкладывают. Людей которые им задают в соц сетях вопросы о помощи армии РФ отправляют в игнор. Ну вот и ходите к таким на концерты. Это выродки а не звезды.
      Настоящие звезды на передовую ездили бойцов своими песнями поддержать.
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 16:49
      +1
      Про Нагиева в сети было, что 200 000 000 на СВО
  13. Шишь
    Шишь Сегодня, 16:01
    +8
    Сейчас я только понимать начал, что без 1937 года, не было бы 1945 года! Московско-Питерские выпердыши как Сибирь опустела без вас!!
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 16:24
      +3
      Хватит в мою Сибирь всякий гумус от себя высылать. Пакуйте на запад.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 16:51
        +1
        Цитата: evgen1221
        Хватит в мою Сибирь всякий гумус от себя высылать. .....

        Да, видимо, там после столиц перевоспитание хорошо идёт
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:21
        0
        Цитата: evgen1221
        Хватит в мою Сибирь всякий гумус от себя высылать.

        Я тоже за то чтобы их в места безлюдные посылал, есть такие места на Новосибирских островах.
  14. Родился_в_России
    Родился_в_России Сегодня, 16:01
    +2
    Защищаем республики и ближайшее русско говорящее население.
  15. hohol95
    hohol95 Сегодня, 16:03
    +4
    "Но вот Гребенщиков, похоже, решил превзойти своих «коллег». В одном из недавних интервью престарелый музыкант, к слову, когда-то искренний буддист, назвал россиян, которые поддерживают СВО, «психически больными фашистами»."
    Так и барон Унгерн был буддистом...
    Буддисты, что кровь никогда не проливали?
    Сиам с Бирмой сколько кровищи пролили воюя друг с другом.
    Две буддистсаие страны.
    Разоряя друг у друга религиозные храмы...
    А этот старый "мухомор" пусть и далее гниёт в британских болотах.
  16. Skif
    Skif Сегодня, 16:04
    +10
    Мудрость приходит с возрастом. А в этом случае возраст пришел один.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 16:56
      0
      Кто в молодости был удодом, тот в старости не поумнеет
  17. air wolf
    air wolf Сегодня, 16:16
    +2
    Ещё один БГСМ герой еврей-бандеровец, прям со смеху можно упасть)) laughing
  18. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:19
    +2
    старый плагиатор, еще и предателем оказался
  19. Галеон
    Галеон Сегодня, 16:19
    +4
    Увы, долгие духовные странствия привели этого человека к духовному же банкротству. В одной своей песне он говорил, что что-то мешает ему быть здесь своим. А теперь он духовно нищий и ренегат. Интересно посмотреть на его примере, как сработает тезис Пушкина о несовместимости гения и злодейства.
    У каждого есть свой набор негатива. БГ обеих своих жен уводил у друзей. А тут его вероломство на родину вывернуло.
    Выручка от берлинского концерта была единоразовой акцией для ВСУ, но лучше от этого БГ не становится. Он этим всех нас и каждого предал.
  20. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:21
    +1
    Цитата: Ингвар 72

    "Хищное" ФСБ, которым меня здесь когда то пугали ничего кроме оппозиции не видит?

    Вас пугали ФСБ? Внимание ФСБ ещё заслужить надобно.)))
    Смотря кого подразумевать под "оппозицией". Если для вас нацисты, террористы и прочие им сочувствующие, которых прихлопывают на тепленьком - те самые оппозиционеры, тогда конечно.
  21. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:23
    +2
    Ну собственно всё диссиденство в россии построено на желании участвующих лиц на эти медяки приятно жить на западе и им глубоко плевать на все эти свободы и прочее. Иначе бы более критично смотрели бы на вещи и вели себя не так оголтело, ибо и на их западе свободы не так уж и много.
  22. al3x
    al3x Сегодня, 16:24
    +3
    12млн евро в Германии с концентрат БГ, да ни в жизнь не поверю. Он в России то 12млн рублей вряд ли когда за раз зарабатывал. Лжец, подлец, на дуде игрец, престарелый идиот.
  23. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:32
    0
    Цитата: al3x
    12млн евро в Германии с концентрат БГ, да ни в жизнь не поверю. Он в России то 12млн рублей вряд ли когда за раз зарабатывал. Лжец, подлец, на дуде игрец, престарелый идиот.

    Ну сбрехнул-то он видимо с неким умыслом. Это скорее из разряда: "Я же ваш, буржуинский!"(с)
  24. Valter1364
    Valter1364 Сегодня, 16:33
    0
    Вот и пусть поёт теперь в Лондоне. Макара пластинки выбросил ещё в 2015 году. Следом в утиль отправился БГ.
  25. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 16:34
    +1
    Да ему пофиг на нас - главное, денежки-то за песенки ему отчисляют: гонорары-то выплачивают исправно. У нас же "правовое государство", пугачёво-галкины тоже преспокойно миллиард за замок получили.
    1. Игорь Малышев
      Игорь Малышев Сегодня, 17:01
      +1
      Включаю НАШЕ Радио - Классик рок - и что? И гребенщиков и макаревич и шевчук - все в топе! Может что в консерватории надо поменять...
  26. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 16:38
    +1
    Неужели не найдётся у нас собственный "Геракл", который смог бы расчистить эстрадные "авгиевы конюшни" ?
  27. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:49
    +3
    А что там у Аквариума то было, единственная вещь, которую до 10 утра в субботу можно слушать , ...огнегривывй лев . Просто после пятницы... laughing
    1. Ватервейс 672
      Ватервейс 672 Сегодня, 17:18
      +1
      На западе он пытался пробиться, но ничего не вышло. В 87 году он там альбом записывал, в хит- параде участвовал, и
      умудрился занять 198 место в хит-параде Billboard 200, т.е. на Западе провалился с треском.
  28. Sith
    Sith Сегодня, 16:49
    +1
    Сделали межпланетную новость про обычного уголовника ...
    Он ж певец ртом , а те по умолчанию талантливы явно не в политике или философии ...
    просто имея не стандартное и слегка шизофреническое состояние ... они делают поп и рок ...
    Арестовать всё , что у него есть у нас ... и объявить в мународку ...
  29. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:49
    +1
    Что и требовалось доказать, это последствия соплежуйской политики как с западными партнерами, так и со своими ушлепками. Все они плевали на резиновые красные линии. Действующий вроде бы из соображений осторожности г-н Путин на самом деле провоцирует на дальнейшую агрессию а культурных в.ы.р..о.д.к.ов на полный беспредел. За такие вещи в лучшем случае нужно в мешок и на родину под замок.
  30. guest
    guest Сегодня, 16:52
    0
    Помню где то заявляли, что признание Украины террористическим государством ничего не изменит. А я говорю изменит так, как подобных деятелей можно будет судить за финансирование терроризма.
  31. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 16:58
    0
    Что сказать. старенький. Свое отпел и свое слово в истории оставил, как бы к нему не отнгосились.
    Уже не нужно лизать и подлизываться , а можно говорить что думает, не оглядываясь ...
    (хотя цитату о финансировании ВСУ почемуто не привели. Вроде про него чтото было уже подобное, оказалось враньем)

    Тем более, что это не классический "спящий" (по сериалу), который вслух "ненавидит Омерику", ворочает милиардами , а тайно держит там сына, деньги, выводит активы страны, да тормозит отечественный авиапром в угоду закупок Боингов...

    А так , почти ниченго от БГ не зависит и не зависило
  32. NG inform
    NG inform Сегодня, 17:00
    0
    Особенно смешён тезис про "в Европе", одновременно с обвинениями в фашизме.
    Типа не в Европе можно, а в Европе - пусть даже людей сжигают и пытают, но это нормально, ребят трогать нельзя.
  33. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 17:06
    0
    Прав Охлобыстин. Одно понятно, не нужно возводить клоунов и шутов в ранг элиты, чтобы не было о чём грустить...
    Одно дело петь песни, а другое прослыть высохшей коровьей лепёшкой.

    Жаль, что молодость прошла,
    Жалко, что вы всё «проспали»!
    С Макаревичем вас «два»,
    Что друг дружку «обманули»...

    Где «Аквариум»? «Песец»!
    И «Машину» ржа уж гложет.
    Вы-то боле не боец
    И Израиль хрен поможет!

    Вам не додали ума
    Или денег не прислали?
    Но узнаете сполна,
    Как вас круто «обманули»

    Некоторые слова в силу правил взяты в кавычки... hi
  34. senima56
    senima56 Сегодня, 17:24
    0
    "Жухлый кумир"- "Совершенно точное определение!" negative negative hi
  35. Million
    Million Сегодня, 17:35
    0
    Перед тем,как начать СВО,надо было бы с ненадежными элементами в России разобраться.
    А то одна рука протиивника бьет,а другая самого себя по морде.