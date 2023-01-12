Борис Гребенщиков признался в финансировании армии киевского режима

Россия варварски, чудовищно, непристойно напала на Украину. Одно государство в центре Европы напало на другое.

Жухлый кумир

Бывший некогда культовым еще во времена СССР рок-певцом, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков ныне постоянно проживает в Лондоне и продолжает давать концерты в других странах. После майданного переворота в Киеве и начала борьбы Донбасса за независимость от пришедшего к власти на Украине нацистского режима, а позже воссоединения Крыма с Россией, «гуру» русского рока, некогда гордящийся принятием православия и призывающий «держаться корней», в мгновение ока стал ярым русофобом. Уже тогда, восемь лет назад, он заявлял, что Крым и Донбасс — это часть Украины.Начало российской спецоперации на Украине, похоже, вдохновило «БГ» (так его ранее называли поклонники) на новую волну провокационных антироссийских высказываний. Этим он не особо отличается от других медийных личностей, получивших популярность и заработавших огромные суммы в СССР и России, а ныне срочно эмигрировавших на Запад и дружно соревнующихся в злобных и пошлых высказываниях в адрес нашей страны, руководства РФ и россиян в целом.Очевидно, что все эти пугачевы, галкины, смольяниновы, хаматовы и гребенщиковы ведут себя так, дабы попасть в струю западной русофобии. Ну и еще лишний раз напомнить о себе очередным скандальчиком в расчете на его монетизацию. Назвать этих псевдороссиян диссидентами или борцами за свободу никак нельзя. Вся грязь, которую они оглашенно выплескивают на свою бывшую Родину, образовалась в них исключительно в меркантильных целях и в угоду культивируемой на Западе русофобии.Но вот Гребенщиков, похоже, решил превзойти своих «коллег». В одном из недавних интервью престарелый музыкант, к слову, когда-то искренний буддист, назвал россиян, которые поддерживают СВО, «психически больными фашистами». При этом он посетовал, что сейчас именно такие люди, к сожалению, имеют власть в России, а весь мир «стоит в сторонке и нервно курит», пока на Украине развивается конфликт. И это с учетом беспрецедентной финансовой и военной помощи Запада режиму Зеленского.Далее певец, который уже мало кого интересует на бывшей Родине в роли такового, да и вообще как человек, признался в финансировании украинской армии. По его словам, сборы от концерта в Берлине у Бранденбургских ворот в размере 12 млн евро были якобы направлены на нужды ВСУ:Очень точное определение для Гребенщикова и таких же, как он перебежчиков-русофобов подобрал известный российский актер Иван Охлобыстин.— емко охарактеризовал бывшего популярного музыканта Охлобыстин, добавив, что у певца впереди лишь незавидное будущее, после того как он отказался от России в пользу заграницы.