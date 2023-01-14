Грецию ожидает «своё Косово» – на севере, в Эпире

В тени у «косоваров»

«...мы должны вести себя не так, как Греция. Греция много мошенничала. Она взяла деньги из Европы, пережила период роскоши, а затем закончила очень плохо» (имеется в виду острейший финансовый кризис в Греции в 2008–2012 гг. – Прим. ВО).

«...Наша воля состоит в том, чтобы поставить наши двусторонние отношения на путь еще большего сближения. Мы по-прежнему поддерживаем стремление Албании в Евросоюз».

Империалисты с Запада и «сталинисты» в Тиране

На севере Греции – другое Косово

На фоне конфронтации Косово с Сербией остаётся «малозамеченным» резкое обострение отношений Греции с Албанией. Едва ли не чреватое военным конфликтом. Характерно в этой связи, что в Тиране ныне сосредоточились именно на греческом направлении.При этом албанцы предпочитают оставаться в основном «сочувствующими» соплеменникам в Косово. В такой ситуации вполне можно предположить, что власти Албании считают необходимым сохранение статус-кво c Сербией в связи с раскруткой конфликта с Афинами.Говоря проще, в Тиране снова дают понять косоварам: нам не до вас. В канун конференции в Тиране «ЕС – Западные Балканы» (первая декада декабря 2022 года), албанский премьер Эди Рама в буквальном смысле разразился оскорблениями в адрес Греции. Фактически провоцируя как минимум разрыв дипотношений.Тем временем в ряде албанских СМИ появились публикации насчёт «несправедливой» албано-греческой границы, притеснений албанцев в приграничных районах Эпира (северо-запад Греции), албанское название которого – Чамерия. В свою очередь в Греции периодически «напоминают» о притеснениях греческого меньшинства на юге Албании.Сам Эди Рама обвинил Афины в том, чтоГреческий премьер Кириакос Мицотакис не решился ответить в том же ключе:Многие эксперты объясняют такую позицию Афин обострением турецко-греческих отношений из-за нефтегазоносного Эгейского шельфа и некоторых прибрежных островов. То есть Афины не рискуют конфликтовать сразу на два фронта.Между тем в октябре 2022 года безрезультатным оказался в Праге новый раунд переговоров о морской албано-греческой границе. Напомним, что к южной Албании вплотную примыкают острова Корфу, Эрикосса и Видал: это северный район греческих Ионических островов.В сталинистский период в Албании (1947–1990 гг.), особенно с начала 60-х, Афины предпочитали не спорить с Тираной об этих границах, прохождения которых Албания – в основном в свою пользу – добилась еще в середине 1960-х. Поскольку её конфронтация с послесталинским СССР и с титовской Югославией вполне устраивала Запад, Афинам «посоветовали» уступить и не возобновлять морской спор с Тираной.В конце 1990-х Тирана согласилась на переговоры об уточнении этой границы, и в 2009 году соответствующее соглашение было подписано. Но Эди Рама уже который год утверждает, что по тому соглашению Греция незаконно получила 225 кв. км албанской акватории.Конституционный суд Албании тогда же поддержал эту позицию. И, когда Э. Рама стал премьером – с 2013 года – территориальные споры обострились. А в октябре 2021 года обеими сторонами было объявлено, что тот же вопрос передан в Международный суд (в Гааге). Но окончательного решения нет поныне.Это дополняется не только взаимными обвинениями, хотя всё более частыми, насчет притеснений албанского и греческого этноменьшинств. Греция в ноябре 2018 года потребовала территориально-национальной автономии для южноалбанских греков, численность которых около 80 тыс. челвек.Ту же идею на официальном уровне периодически выдвигает «постсталинская» Тирана насчёт Чамерии, где проживают свыше 160 тыс. этнических албанцев. Причем в этих районах Албании и Греции издавна существуют нелегальные сепаратистские группировки: скажем, в Эпире с 2001 года действует «Армия освобождения Чамерии».Напомним, что почти вся Чамерия входила в состав Албании в 1912–1918 гг. Как и в 1941–1943 гг. – в период оккупации Италией Албании и западной Греции, включая все Ионические острова, вплоть до Корфу и Кефалонии.Словом, албано-греческое приграничье уже медленно, но верно превращается в аналог межэтнического конфликта в Косово. Соответственно, конфронтационные отношения Белграда с Приштиной повторятся, если уже не повторяются в отношениях Тираны с Афинами.