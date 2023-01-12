Антироссийские санкции помешали Индии забрать из Северодвинска отремонтированную на ЦСР «Звёздочка» ДЭПЛ Sindhuratna

(...) Первоначально планировалось, что в октябре 2022 года ДЭПЛ "Синдуратна" доставят на коммерческом полупогружном судне прямо из Северодвинска, где она завершила модернизацию. Однако владельцы судна изменили условия фрахта

Индия не смогла сразу возвратить домой отремонтированную в России дизель-электрическую подводную лодку из-за антироссийских санкций, введенных Западом. Об этом сообщает The Times of India.Как пишет индийское издание, ссылаясь на информированные источники, ДЭПЛ "Синдуратна" прошла капитальный ремонт и модернизацию в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске, однако доставить субмарину обратно в Индию оказалось затруднительно, помешали введенные западными странами санкции. Как оказалось, полупогружное судно, на котором планировалось транспортировать подлодку, не смогло зайти в Северодвинск и забрать "Синдуратну" прямо оттуда.- заявил один из источников.Теперь погрузка индийской подлодки на судно, которое доставит ее в Индию, произойдет в феврале в одном из норвежских портов. В качестве основного рассматривается Тромсё, но решение могут и поменять. Из Норвегии до Индии судно с подлодкой будет добираться 35 дней."Синдуратна" (INS Sindhuratna) – дизель-электрическая подводная лодка советского проекта 877ЭКМ "Палтус" (по классификации НАТО – "Кило"). Заложена по заказу правительства Индии на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде (тогда городе Горьком) 15 мая 1986 года, 15 апреля 1988 года спущена на воду, 14 августа 1988 года вступила в строй в составе ВМФ СССР, а 22 декабря 1988 года передана ВМС Индии и переименована в S59 Sindhuratna. В 2001–2003 годах прошла средний ремонт и модернизацию. В 2014 году на субмарине произошла авария и пожар, унесшие жизни двух офицеров ВМС Индии.