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Антироссийские санкции помешали Индии забрать из Северодвинска отремонтированную на ЦСР «Звёздочка» ДЭПЛ Sindhuratna

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Антироссийские санкции помешали Индии забрать из Северодвинска отремонтированную на ЦСР «Звёздочка» ДЭПЛ Sindhuratna

Индия не смогла сразу возвратить домой отремонтированную в России дизель-электрическую подводную лодку из-за антироссийских санкций, введенных Западом. Об этом сообщает The Times of India.


Как пишет индийское издание, ссылаясь на информированные источники, ДЭПЛ "Синдуратна" прошла капитальный ремонт и модернизацию в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске, однако доставить субмарину обратно в Индию оказалось затруднительно, помешали введенные западными странами санкции. Как оказалось, полупогружное судно, на котором планировалось транспортировать подлодку, не смогло зайти в Северодвинск и забрать "Синдуратну" прямо оттуда.

(...) Первоначально планировалось, что в октябре 2022 года ДЭПЛ "Синдуратна" доставят на коммерческом полупогружном судне прямо из Северодвинска, где она завершила модернизацию. Однако владельцы судна изменили условия фрахта

- заявил один из источников.

Теперь погрузка индийской подлодки на судно, которое доставит ее в Индию, произойдет в феврале в одном из норвежских портов. В качестве основного рассматривается Тромсё, но решение могут и поменять. Из Норвегии до Индии судно с подлодкой будет добираться 35 дней.

"Синдуратна" (INS Sindhuratna) – дизель-электрическая подводная лодка советского проекта 877ЭКМ "Палтус" (по классификации НАТО – "Кило"). Заложена по заказу правительства Индии на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде (тогда городе Горьком) 15 мая 1986 года, 15 апреля 1988 года спущена на воду, 14 августа 1988 года вступила в строй в составе ВМФ СССР, а 22 декабря 1988 года передана ВМС Индии и переименована в S59 Sindhuratna. В 2001–2003 годах прошла средний ремонт и модернизацию. В 2014 году на субмарине произошла авария и пожар, унесшие жизни двух офицеров ВМС Индии.
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20 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:00
    0
    А довести до ума, чтобы дошла своим ходом?
    1. Abbot
      Abbot Сегодня, 16:16
      +1
      Теперь погрузка индийской подлодки на судно, которое доставит ее в Индию, произойдет в феврале в одном из норвежских портов. В качестве основного рассматривается Тромсё, но решение могут и поменять. Из Норвегии до Индии судно с подлодкой будет добираться 35 дней.

      Бешеной собаке семь вёрст не крюк (народная пословица)
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:56
        0
        Цитата: Abbot
        Бешеной собаке семь вёрст не крюк (народная пословица)

        Так получается, что и у Индии и у РФ нет потенции "овощь" на санкции положить.
        Доколе? am
        1. bk316
          bk316 Сегодня, 17:00
          0
          Так получается, что и у Индии и у РФ нет потенции "овощь" на санкции положить.
          Доколе?

          В смысле?
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 16:41
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      А довести до ума, чтобы дошла своим ходом?

      Лодка тут не причем: просто индусам холодно на Севере. wassat
    3. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 16:54
      +1
      А довести до ума, чтобы дошла своим ходом?
      Наверное, в договоре этого нет. Вот и будут тащить на верёвочке.
  2. УВБ
    УВБ Сегодня, 16:07
    +3
    Наши своим ходом на дальний восток ходят и через СМП и через Индийский океан. А индусам что, слабо?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:14
      +1
      Лодка дизельная сейчас Северным морским путем пройти можно только в сопровождении атомного ледокола, под паковыми льдами в подводном положении лодке этого класса не пройти. Через Белое и далее Баренцево море самое то оно не замерзает.
      1. Комментарий был удален.
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 16:17
      0
      Наша, до санкций по СМП, две АПЛ, на полупогруженном судне транспортировали с Дальнего Востока на Звездочку в Северодвинск!
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 16:21
        +2
        Так то наверняка летом было и то в сопровождении ледокола, повторяю дизельной лодке не место в этот сезон в этих широтах, мы до Новой Земли и Земли Франца Иосифа доходили на ходовых испытаниях. Там проводку только атомные ледоколы ведут, но это не дешево. Китай присматривается к северному морскому пути, самый наикратчайший путь из Азии в Европу. Кто владеет атомным ледокольным флотом тот владеет Арктикой.
      2. УВБ
        УВБ Сегодня, 16:28
        +1
        2 атомные подводные лодки проекта 971 «Братск» и «Самара» были доставлены на борту судна-дока "Трансшельф" по трассе Северного морского пути ДЛЯ РЕМОНТА с модернизацией,а это две большие разницы
        1. Abbot
          Abbot Сегодня, 16:49
          -1
          Цитата: УВБ
          судна-дока "Трансшельф"

          Меня терзают нехорошие мысли... Почему у нас не строят плавучие доки, контейнеровозы, танкеры и прочий крупнотоннажный флот? Где-то засел Чубайс, не иначе.
          1. Авиатор_
            Авиатор_ Сегодня, 16:56
            +1
            Меня терзают нехорошие мысли... Почему у нас не строят плавучие доки, контейнеровозы, танкеры и прочий крупнотоннажный флот? Где-то засел Чубайс, не иначе.
            Это не Чубайс. Это его соплеменник Михельсон. Он газовозы для СПГ строит, а то, что нужно ВМС, он не строит. Невыгодно.
            1. bk316
              bk316 Сегодня, 17:04
              0
              Почему у нас не строят плавучие доки, контейнеровозы, танкеры и прочий крупнотоннажный флот?

              А это что?
              https://1sn.ru/v-primorskii-krai-pribyl-krupneisii-v-rossii-plavucii-dok
    3. wladimirjankov
      wladimirjankov Сегодня, 17:11
      0
      Это же не АПЛ и потом индусы не дураки как мы. Они все таки думают о моторесурсе старой подлодки.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 16:07
    0
    Что-то не понял, лодка с ремонта а своим ходом что не судьба дойти ? Индия нейтральная страна ее субмарину все пропустят. Присылайте в Северодвинск экипаж и семь футов под килем.
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 16:35
      +1
      Маршруты боевых кораблей и лодок прокладываются в основном в нейтральных водах. Проливы и каналы проходят по- согласованию. А, вот заход в порт- это да! Наши корабли часто заходили в Сеуту( испанский полуэксклав в Африке),для пополнения МТС, испанцы долго упирались, но американцы их поломали и теперь Наши корабли заходят в Алжир.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:18
    +2
    Ну не шмогла так не шмогла. Как построят свой плавдок так заберут.
  5. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 16:20
    +3
    Очень весело было смотреть на индусов из экипажей ремонтирующихся лодок, в Северодвинске, зимой в морозы! А, они туда приезжали с семьями. Им да же общагу, усиленно отапливали!!!)))
  6. Sadok
    Sadok Сегодня, 16:27
    +1
    Цитата: Silver99
    только в сопровождении атомного ледокола

    и то вряд ли. л/к не на километр же льды разгоняет, только вскрывает. и будет лодка легким корпусам все это толкать. "одни уши останутся" к базе