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В Минобороны РФ показали боевую работу РСЗО «Град», разрушающей оборону ВСУ на правом берегу Днепра

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В Минобороны РФ показали боевую работу РСЗО «Град», разрушающей оборону ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристам Воздушно-десантных войск России поставлена задача по уничтожению позиций противника на днепровском правобережье. Они ее выполняют, применяя реактивные системы залпового огня «Град».


В пресс-службе Минобороны РФ показали на видео боевую работу установки РСЗО «Град», разрушающей оборону на правом берегу Днепра.

Расчет боевой машины получил целеуказание от беспилотного летательного аппарата и нанес удар по позициям украинских военных, расположенным на другом берегу великой реки, разделяющей Украину на две части.

Как только пакет реактивных снарядов был выпущен по противнику, расчет перевел боевую машину в транспортное положение, чтобы оперативно покинуть место, откуда велась стрельба. Это необходимо, чтобы не попасть под ответный удар.

Точно не известно, какой конкретно ущерб был нанесен «Градом» противнику, но можно с большой долей уверенности предположить, что огонь был результативным.

В ходе специальной военной операции реактивные установки «Град» находят самое широкое применение. С их помощью российские военные успешно поражают опорные пункты и огневые позиции противника, разрушают оборонительные укрепления, уничтожают склады боеприпасов ВСУ. Такая боевая работа проводится на всех участках фронта.

Специальная военная операция Вооруженных сил РФ идет с 24 февраля прошлого года. Как было объявлено руководством страны, одной из ее главных целей является защита населения Донбасса от агрессии киевского режима.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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9 комментариев
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  1. Abbot
    Abbot Сегодня, 16:04
    +1
    Точно не известно, какой конкретно ущерб был нанесен «Градом» противнику, но можно с большой долей уверенности предположить, что огонь был результативным.

    А в чистом поле система "Град"...
    (без комментариев)
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 16:44
      +1
      Плохая погода на Украине последний год: каждый день то Град, то Смерчь, то Ураган, то Торнадо. Да ещё всякие Чебурашки и Змей Горынычи развлекаются. am laughing
    2. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 16:55
      +1
      Цитата: Abbot
      А в чистом поле система "Град"...

      Кстати стреляют не пакетом а одиночным, Причём так не торопясь, словно ждут, ну-ка кто стрельнёт сюда.
  2. Adler77
    Adler77 Сегодня, 16:07
    -2
    Это оружие позавчерашнего дня.
    Можно целый вагон снарядов выпустить и даже один укреп не будет уничтожен.
    Все поля на Украине как лунный пейзаж… давно пора иметь аналог хаймерса. А не это вот показывать….
    1. Sith
      Sith Сегодня, 16:22
      +2
      Град по определению ж не делался для уничтожения тех , кто укрылся в беседке ... он нужен для останова наступлений на открытой местности крупными мобильными группами)
    2. Abbot
      Abbot Сегодня, 16:30
      +1
      Цитата: Adler77
      Можно целый вагон снарядов выпустить и даже один укреп не будет уничтожен.

      Дык, "грады" не предназначены для этого. Основная задача - поражение площадных целей, минирование.
    3. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 17:03
      0
      .
      Цитата: Adler77
      давно пора иметь аналог хаймерса
      Хаймерс он ведь вон как точно, по жилым кварталам Донецка снаряды ложит...
      Цитата: Adler77
      А не это вот показывать….

      Где пиндсовские 777е и "польские" крабы, вместе с британцами и их учениками, к бандере оружие позавчерашнего дня отправляет. https://youtu.be/wchHh8-KPrI, музыка душевная, реально не Гребенщиков с Макаревичем наигрывали. laughing
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:31
    0
    Точно не известно, какой конкретно ущерб был нанесен «Градом» противнику, но можно с большой долей уверенности предположить, что огонь был результативным.

    Важен результат, а так это показуха. А вот для определения результата должна работать разведка, именно она должна не только находить цели, но и определять эффективность удара, в современных условиях вплоть до фото и видео фиксации. Тогда и генералам не придётся выглядеть смешно при работе с представителями сми.
  4. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 16:51
    +1
    Имхо ,похоже на какието старые кадры. Не зима.
    Типа, посмотрите, чтоб отстали....