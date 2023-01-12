В Минобороны РФ показали боевую работу РСЗО «Град», разрушающей оборону ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристам Воздушно-десантных войск России поставлена задача по уничтожению позиций противника на днепровском правобережье. Они ее выполняют, применяя реактивные системы залпового огня «Град».В пресс-службе Минобороны РФ показали на видео боевую работу установки РСЗО «Град», разрушающей оборону на правом берегу Днепра.Расчет боевой машины получил целеуказание от беспилотного летательного аппарата и нанес удар по позициям украинских военных, расположенным на другом берегу великой реки, разделяющей Украину на две части.Как только пакет реактивных снарядов был выпущен по противнику, расчет перевел боевую машину в транспортное положение, чтобы оперативно покинуть место, откуда велась стрельба. Это необходимо, чтобы не попасть под ответный удар.Точно не известно, какой конкретно ущерб был нанесен «Градом» противнику, но можно с большой долей уверенности предположить, что огонь был результативным.В ходе специальной военной операции реактивные установки «Град» находят самое широкое применение. С их помощью российские военные успешно поражают опорные пункты и огневые позиции противника, разрушают оборонительные укрепления, уничтожают склады боеприпасов ВСУ. Такая боевая работа проводится на всех участках фронта.Специальная военная операция Вооруженных сил РФ идет с 24 февраля прошлого года. Как было объявлено руководством страны, одной из ее главных целей является защита населения Донбасса от агрессии киевского режима.