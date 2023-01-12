Британский генерал назвал символической отправку Лондоном 12 танков Киеву

В начале текущей недели ряд СМИ растиражировал новость о том, что британские власти рассматривают вариант с передачей Киеву свыше 10 танков Challenger 2 в качестве военной помощи.
Стоит отметить, что на Украине уже давно просят западных лидеров передать ВСУ тяжелую бронированную технику натовского образца, включая танки. Однако до сих пор подобный вариант США и их партнерами не рассматривался. Хотя в ряде случаев шли поставки, например, самоходных гаубиц, включая немецкие PzH 2000.
В среду, 11 января, представитель канцелярии премьера Великобритании Риши Сунака подтвердил озвученное ранее намерение властей. С его слов, в британском правительстве считают, что предоставление Киеву военных технологий следующего поколения поможет Украине выиграть войну с Россией.
В свою очередь, экс-глава британского генштаба генерал Ричард Даннат крайне скептически отнесся к вышеупомянутому заявлению. По мнению высокопоставленного военного, для реальных изменений на фронте, а тем более для победы над Россией, ВСУ понадобится не менее 50 английских танков. Свою точку зрения он выразил в ходе беседы с ведущим Sky News.
Даннат подчеркнул, что на Украину стоит отправить 25, 30, а то и сразу 50 танков Challenger. Лишь такое количество боевых машин сможет принести реальную пользу украинским войскам.
В то же время, передача 12 (по другой версии 14) британских боевых машин Киеву, по мнению генерала, является чисто символическим жестом и не улучшит положение ВСУ на поле боя.