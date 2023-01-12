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Британский генерал назвал символической отправку Лондоном 12 танков Киеву

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Британский генерал назвал символической отправку Лондоном 12 танков Киеву

В начале текущей недели ряд СМИ растиражировал новость о том, что британские власти рассматривают вариант с передачей Киеву свыше 10 танков Challenger 2 в качестве военной помощи.


Стоит отметить, что на Украине уже давно просят западных лидеров передать ВСУ тяжелую бронированную технику натовского образца, включая танки. Однако до сих пор подобный вариант США и их партнерами не рассматривался. Хотя в ряде случаев шли поставки, например, самоходных гаубиц, включая немецкие PzH 2000.

В среду, 11 января, представитель канцелярии премьера Великобритании Риши Сунака подтвердил озвученное ранее намерение властей. С его слов, в британском правительстве считают, что предоставление Киеву военных технологий следующего поколения поможет Украине выиграть войну с Россией.

В свою очередь, экс-глава британского генштаба генерал Ричард Даннат крайне скептически отнесся к вышеупомянутому заявлению. По мнению высокопоставленного военного, для реальных изменений на фронте, а тем более для победы над Россией, ВСУ понадобится не менее 50 английских танков. Свою точку зрения он выразил в ходе беседы с ведущим Sky News.

Даннат подчеркнул, что на Украину стоит отправить 25, 30, а то и сразу 50 танков Challenger. Лишь такое количество боевых машин сможет принести реальную пользу украинским войскам.

В то же время, передача 12 (по другой версии 14) британских боевых машин Киеву, по мнению генерала, является чисто символическим жестом и не улучшит положение ВСУ на поле боя.
Автор:
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12 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:54
    +4
    Все поставки начинались с символических, не надо обращать на это внимание. Не перекроем "трубу", еще не то увидим.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:55
    +1
    Вот в этом весь запад. Не быть а казаться. Сплошные понты и иллюзии. Помогать но так шоб в долги не напряжно. А вы воюйте хлопчики воюйте, заграница вам поможет.
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 17:10
      +1
      Цитата: голос_разуma
      А вы воюйте хлопчики воюйте, заграница вам поможет.
      Они и воевали в 1918/20. не поняли с первого разу, пошли на повторку в 1941/45... Но как говорится бог любит троицу....
  3. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 17:00
    +1
    Корреспондент итальянской газеты la Repubblica Даниэл Райнери пишет, что Киев недооценил российских новобранцев, призванных в рамках частичной мобилизации в 2022 г.

    "Теперь они научились держать позиции. Сотня страшилок о том, как несчастны русские мобилизованные, отправленные на фронт без подготовки и без снаряжения, заставили нас забыть, что в этом конфликте количество - это качество: 300 тысяч человек не могут все быть непригодными для того, чтобы быть солдатами", - пишет автор.

    «За три месяца в Донбассе многие новобранцы начали адаптироваться и воевать с русской настойчивостью», — подчеркнул он.
  4. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 17:03
    +1
    В то же время, передача 12 (по другой версии 14) британских боевых машин Киеву, по мнению генерала, является чисто символическим жестом и не улучшит положение ВСУ на поле боя.

    Здесь уже обсуждалось , какое количество танков нужно Украине . Называлась цифра в 300 , но столько нет даже во всём НАТО . Придётся ВСУ удовлетвориться 12 .
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 17:09
      0
      Цитата: Vyacheslav57
      Придётся ВСУ удовлетвориться 12 .

      Дюжина сожженых кошек не так сильно ударит по престижу как табун в три сотни. И всегда можно сказать, что русские подкрались с тыла к одиночно стоящему и напихали во все щели целой ротой.
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 17:03
    +1
    По моему мнению, эти танки должны утонуть в проливе вместе с посудиной их транспортирующей. Это тоже будет символический жест, который не ухудшит экономического положения Британии, но отобьёт всякое желание повторять подобные "символические жесты", так как экипаж английского судна (ну ладно - моряки индусы или малазийцы какие, но капитан, первый помощник и боцман - точно англичайники), по мнению электората не должен, кормить рыбок за амбиции сумасшедшего клоуна. Я буду очень разочарован в нашем политическом и военном руководстве, если эти танки доплюхают до Польши, а потом ещё и Украины дошкандыбают.
  6. К-50
    К-50 Сегодня, 17:07
    0
    У мелкобритых у самих почти нет танков, а туда же, раздают, как котят новорождённых. lol
    1. PSih2097
      PSih2097 Сегодня, 17:22
      0
      Цитата: К-50
      У мелкобритых у самих почти нет танков, а туда же, раздают, как котят новорождённых. lol

      ну у них есть что то около 150 - 200 танков, но вот в каком они состоянии - сие тайна покрытая мраком.
  7. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 17:17
    0
    Поражаюсь «терпению» Главнокомандующего...Чем дальше, тем круче поставки...
    Это план такой - измотать самих себя сберегая никому не нужного супостата?!
    Или на годовщину ДАМ привезёт оружие на новых физических принципах?
    ВВП! Мы вытерпим! Нам изысков не нужно! Обратите внимание на снабжение армии, ВПК и своё окружение миллионеров!!!
    С кем они?! Явно не со страной...Эти отговорки, как будто они из забоя каждый день выходят...
    Простите, эта лоснящаяся сытость не имеет прав быть на фоне бед и горя миллионов УЖЕ РОССИЯН!!!
  8. Tusv
    Tusv Сегодня, 17:19
    0
    Пишут, что Т-90 закошмарил уровермахт., без Челленджеров и Леопардов фронт не удержать. А если Мы будем успешно с ними бороться?
  9. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 17:30
    0
    и далеко уедет эта штука под 80 тонн по украинским дорогам и мостам?