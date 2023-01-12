Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр ВМС США: Скоро придется решать, кого вооружать – себя или Украину

12
Министр ВМС США: Скоро придется решать, кого вооружать – себя или Украину

В США сокращается количество вооружений на складах. Об этом заявил министр Военно-морских сил США Карлос дель Торо, сообщает Newsweek. К такой ситуации привела длительная масштабная поддержка киевского режима.


Уже почти год Соединенные Штаты направляют большое количество оружия и боеприпасов украинским вооруженным силам. Поскольку ВСУ ведут боевые действия, боеприпасы постоянно расходуются, а военная техника выходит из строя или уничтожается российскими войсками, нуждаемость в поставках вооружений не пропадает.

В течение следующих шести месяцев ВМС США, возможно, придется решить, кого вооружать — самих себя или Украину

- заявил Карлос дель Торо, комментируя плачевную для американских вооруженных сил ситуацию с запасами вооружений на военных складах.

Чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем сильнее ощущается и нехватка вооружений в арсеналах американской армии. Военная промышленность за растущими потребностями ВСУ не поспевает, да и те же квалифицированные кадры предприятиям оборонно-промышленного комплекса брать негде.

Кроме того, запасы вооружений сокращаются и в Европе. Между тем, арсеналы европейских стран тоже нуждаются в пополнении, иначе окажется подорванной обороноспособность самого Североатлантического альянса. В начале специальной военной операции США обещали, что если страны Европы передадут Украине военную технику советского / российского производства, то затем Вашингтон пополнит их арсеналы американским вооружением и военной техникой. Но теперь встает вопрос и о количестве вооружений в распоряжении самих США.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. VicVic
    VicVic Сегодня, 16:14
    0
    "...США возможно, придется решить, кого вооружать — самих себя или Украину"
    Ответ очевиден. Оба варианта хреновые и никчёмные. Сидите тихо.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 16:23
      0
      Ну прямо пробил скупую мужскую слезу банально напрашиваясь на очередные денежные вливания в американский ВПК. crying

      "...Мы бедные овечки
      Никто нас не пасет
      Мы таем словно свечки
      Ну кто же нас спасет
      Спасите несчастных овечек
      Ме-ме..." (из сов. м/ф)
  3. Галеон
    Галеон Сегодня, 16:24
    +2
    В свете сказанного, прекращение военной помощи укрофашистам было бы ярчайшим сигналом для китайских товарищей о том, что Тайвань пора брать. angry
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:24
    0
    Ну вот и западный ВПК не справляется с пополнением объёмов. Сначала радовались паучьи лапки потирали в предвкушении контрактов и увеличении финансирования, а теперь вот что-то кислые лица...
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 16:57
      0
      В начале специальной военной операции США обещали, что если страны Европы передадут Украине военную технику советского / российского производства, то затем Вашингтон пополнит их арсеналы американским вооружением и военной техникой.

      Короче , кинули как обычно своих западных партнёров . Так , ВМФ США мы разоружили , переходим к другой стадии - раздевание сухопутных войск . Видимо для этого и начинали СВО стратеги из Генштаба ВС РФ .
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:26
    +2
    С утра уже была инфа от этого министра.... Как говорится, ремейк хуже оригинала. Из данного опуса можно сделать вывод, судя по профильному министерству визави, что полосатые отдали последние подлодки окраине......
    1. far diu
      far diu Сегодня, 16:46
      0
      Судя по всему не только АПЛ, но и весь АУГ в придачу)))
  6. K._2
    K._2 Сегодня, 16:43
    0
    В начале специальной военной операции США обещали...

    Как показала история - обещания янки и выеденного яйца не стоят, но некоторы должны "вестись" на заявления хихимона в ущерб своим интересам. Одно радует, даже натовцы просыпаться начинают уже потихоньку.
  7. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 16:47
    +1
    Брешет, как сивый мерин.....
    США, как и СССР , готовились к глобальной войне на уничтожение, они подгоняли свою промышленность под это. И если наши эффективные манагеры разрушили и уничтожили наследие СССР, то в Америке, зная их скупердяйство и тягу к обнамам в плане разоружения, можно предположить что на складах ещё пылится куча устаревшего, но смертоностного оружия и боеприпасов.
    Другое дело, что американцам очень накладно доставлять это устаревшее оружие в зону конфликта
    1. Баюн
      Баюн Сегодня, 17:14
      0
      В США и на Западе с "оборонкой" еще хуже, чем в РФ. У нас предприятия выжили благодаря гражданской продукции. В США многие компании были узко-военного профиля и в 90-ые тупо банкротились из-за полного отсутствия заказов с потерей уникальных технологий и уникального оборудования.
  8. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:54
    -1
    Треп это все пустой, за который возможно цепляются тут, в реальности наше бездействие во отношении поставок оценивают как слабость (так по сути и есть) и намерены качать оружие мутным потоком.
  9. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 17:25
    0
    возможно, придется решить, кого вооружать — самих себя или Украину
    возникает ощущение, что такие частые заявления вбрасывают для нашей публики, для отвода глаз, для наивных, кто думает - вот-вот оружие у ов закончится и вот тогда заживём!