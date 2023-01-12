Министр ВМС США: Скоро придется решать, кого вооружать – себя или Украину

В США сокращается количество вооружений на складах. Об этом заявил министр Военно-морских сил США Карлос дель Торо, сообщает Newsweek. К такой ситуации привела длительная масштабная поддержка киевского режима.
Уже почти год Соединенные Штаты направляют большое количество оружия и боеприпасов украинским вооруженным силам. Поскольку ВСУ ведут боевые действия, боеприпасы постоянно расходуются, а военная техника выходит из строя или уничтожается российскими войсками, нуждаемость в поставках вооружений не пропадает.
В течение следующих шести месяцев ВМС США, возможно, придется решить, кого вооружать — самих себя или Украину
- заявил Карлос дель Торо, комментируя плачевную для американских вооруженных сил ситуацию с запасами вооружений на военных складах.
Чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем сильнее ощущается и нехватка вооружений в арсеналах американской армии. Военная промышленность за растущими потребностями ВСУ не поспевает, да и те же квалифицированные кадры предприятиям оборонно-промышленного комплекса брать негде.
Кроме того, запасы вооружений сокращаются и в Европе. Между тем, арсеналы европейских стран тоже нуждаются в пополнении, иначе окажется подорванной обороноспособность самого Североатлантического альянса. В начале специальной военной операции США обещали, что если страны Европы передадут Украине военную технику советского / российского производства, то затем Вашингтон пополнит их арсеналы американским вооружением и военной техникой. Но теперь встает вопрос и о количестве вооружений в распоряжении самих США.