Курилы – не Япония, пусть кому-то верится с трудом

«Солнце» в кино

Пора учить японский мат

«Россия, извините за пафос, если хочет оставаться великой державой, не может позволить себе ни сомнительного политического торга по статусу Курил, ни уж тем более стратегических потерь. А они, даже при запрошенном с подачи японской стороны раскладе, хитроумно названным «формальным», неизбежны.

И точно так же неизбежны и масштабные экономические потери, которые в ближайшей или отдалённой перспективе могут якобы обернуться какими-то приобретениями. Если, конечно, речь не идёт о приобретениях некой отдельной группы лиц, благодаря которой, к примеру, мировые прилавки на рыбных рынках буквально завалены камчатским крабом.

Самое страшное в данной ситуации – заниматься самообманом. Уж лучше и дальше вводить в заблуждение оппонента, пусть даже его высокопоставленный представитель (имеется в виду как раз Синдзо Абэ) давно зачислен нашим лидером в «друзья» или что-то вроде того».

«А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы».

При чём здесь Сенкаку?

Мы первые на Курилах