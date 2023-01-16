Курилы – не Япония, пусть кому-то верится с трудом

«Солнце» в кино
Злосчастный Новый год принёс неприятные сюрпризы и в Дальневосточном регионе. Но этого следовало ожидать, поскольку конфликт России с Японией назревал давно, и почвой для него были, как все помнят, Курильские острова.
Отношение японских правых к иностранцам хорошо известно. Причём Россия в шкале ненависти местных националистов занимает одно из первых мест. В частности, в 2005 году ультраправые протестовали против показа в клубе журналистов FCCJ российского фильма «Солнце».
В нём, снятом, между прочим, не кем-нибудь, а Александром Сокуровым, рассказано о встрече победоносного генерала Дугласа Макартура и побежденного императора Хирохито 27 сентября 1945 года. Ни один японский кинотеатр этот фильм не показал, опасаясь насилия со стороны ультранационалистов.
Впрочем, не одни только россияне становятся объектом их агрессии.
Любой приезд автобуса с белыми туристами обязательно сопровождается воплями невесть откуда появившихся националистов, которые обзывают европейцев обезьянами и т. п.
А ведь и у японских мужчин тоже нередко неплохо растут бороды (хотя третичный волосяной покров на теле обычно слабо развит, сказываются элементы айнской расы, близкой к полинезийской). Русский ты или англосакс – роли не играет.
Пора учить японский мат
Со времен Второй мировой войны сохранилось в лексиконе слово «гайдзин» (в сокращенной форме «человек вне страны»), которое приравнивается к инвективной лексике, и им обзывают всех подряд иностранцев. Фактически, это аналогично словам «хач», «чурка» и «недочеловек», в официальной лексике оно не употребляется, но в бытовой – на каждом шагу.
Тем не менее главной мишенью японских националистов традиционно служит посольство России. И тема различных митингов перед ним одна: отдайте нам как минимум Южные Курилы. А как максимум – ещё и Южный Сахалин и заодно Северные Курилы, что обеспечит Японии контроль над значительным участком северной части Тихого океана.
Официальный Токио о таком исходе даже, видимо, и не думал. Но если бы все это было пустыми акциями японских нацистов, то можно было и не обратить внимание. Однако выдвинутый накануне Нового года план Токио по размещению сверхзвуковых ракет на острове Хоккайдо сбрасывать со счетов невозможно.
Реальная угроза для России на фоне риторики японских ультраправых сформировалась в 2017 году. Тогда премьер-министр страны Синдзо Абэ, не так давно трагически покинувший этот мир, обнародовал план пересмотра конституции Японии, принятой после Второй мировой войны под давлением США. Она предусматривала отказ от содержания постоянной армии, но не запрещала иметь силы самообороны.
Абэ решил переформировать самооборону, выросшую к тому времени до огромного количества личного состава, в полноценную армию. В ноябре прошлого года правительство Японии приняло решение увеличить финансирование вооруженных сил до рекордного объема 51 млрд долларов на 2023 финансовый год.
В связи с этим отнюдь не лишней будет цитата из нашей публикации ещё четырёхлетней давности («Курилы – это Россия. Единая и неделимая!»):
«Россия, извините за пафос, если хочет оставаться великой державой, не может позволить себе ни сомнительного политического торга по статусу Курил, ни уж тем более стратегических потерь. А они, даже при запрошенном с подачи японской стороны раскладе, хитроумно названным «формальным», неизбежны.
И точно так же неизбежны и масштабные экономические потери, которые в ближайшей или отдалённой перспективе могут якобы обернуться какими-то приобретениями. Если, конечно, речь не идёт о приобретениях некой отдельной группы лиц, благодаря которой, к примеру, мировые прилавки на рыбных рынках буквально завалены камчатским крабом.
Самое страшное в данной ситуации – заниматься самообманом. Уж лучше и дальше вводить в заблуждение оппонента, пусть даже его высокопоставленный представитель (имеется в виду как раз Синдзо Абэ) давно зачислен нашим лидером в «друзья» или что-то вроде того».
И точно так же неизбежны и масштабные экономические потери, которые в ближайшей или отдалённой перспективе могут якобы обернуться какими-то приобретениями. Если, конечно, речь не идёт о приобретениях некой отдельной группы лиц, благодаря которой, к примеру, мировые прилавки на рыбных рынках буквально завалены камчатским крабом.
Самое страшное в данной ситуации – заниматься самообманом. Уж лучше и дальше вводить в заблуждение оппонента, пусть даже его высокопоставленный представитель (имеется в виду как раз Синдзо Абэ) давно зачислен нашим лидером в «друзья» или что-то вроде того».
Впрочем, о дружбе многие годы заговаривали как раз в Токио, но ещё в сентябре 2018 года о ней сказал и сам президент России Владимир Путин. Он предложил Японии договор о мире без каких-либо предварительных условий.
«А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы».
При чём здесь Сенкаку?
Стратегия национальной безопасности Японии также была пересмотрена, Токио ввёл туда некие «контрударные возможности», что, по сути дела, означает наращивание ракетных сил. Россия, правда, в новой военной доктрине не фигурировала, упоминались угрозы только со стороны Китая и Северной Кореи. Это крупнейшее в мире наращивание военной мощи со времен Второй мировой войны.
Действительно, Япония столкнулась с угрозой своей безопасности со стороны Китая, претендующего на острова Сенкаку. Поэтому подобные действия не противоречат конституции страны, которой разрешена только самооборона, но ни в коем случае не нападение. Но размещение ракет на Хоккайдо как-то не вяжется с такой оборонительной стратегией, поскольку Сенкаку находится в противоположной стороне Японии.
Япония терпеливо не упоминает о российской угрозе, но западные СМИ видят ее в наращивании присутствия Российских войск на островах. Протесты были уже и со стороны России, и со стороны Китая. Но Японию это не сдерживает даже на фоне молчания КНДР.
Ошибка России заключается даже не в том, что она действительно стала стягивать вооруженные силы на Южные Курилы. Она из-за поддержки Японией западных санкций в марте прошлого года вышла из переговоров по итогам Второй мировой войны с этой страной. Но это же и фактически развязало Японии руки. Стягивание вооружений на Курилы и Хоккайдо обеими сторонами – уже следствие этого.
В российском МИД должны были понимать, что у Японии не было другого выхода, кроме как поддержать санкции. Хоть она и не является членом НАТО, но имеет на своей территории натовские военные базы и после Второй мировой находится в орбите интересов США, как военных, так и экономических.
Мы первые на Курилах
В годы перестройки и в девяностые происходил вялотекущий процесс переговоров СССР (а затем – РФ) с Японией, где всерьёз рассматривался вариант продажи Курильских островов Японии. Затем власти, видимо, поняли, что острова имеют стратегическое значение, и продавать их нельзя.
Россия была первым государством, установившим свою власть на Курилах. Но в 1786–1787 гг. японцы вторглись на южные острова и вытеснили оттуда русских рыбаков, уже создавших там поселения. В 1855 году Симодский трактат признал острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи японскими. До этого не было документов, закреплявших власть какого-либо государства над островами, там просто жили русские рыбаки и купцы.
В 1875 году Россия отдала Японии полностью все Курилы, но в обмен получила Сахалин, который до этого управлялся совместно с Японией. После советско-японской войны 1945 года СССР занял Курильские острова, но японцы отказались подписать мирный договор, хотя и подписали капитуляцию.
Юридически спорность принадлежности Курильских островов обусловлена тем, что в приложении к Портсмутскому мирному договору 1905 года Япония аннулировала все предыдущие соглашения, соответственно, Симодский трактат утратил юридическую силу.
Мирного договора между СССР и Японией также нет, равно как и между Россией и Японией. Потому Россия, свернув переговоры, продлила их на неопределенный срок. И чем более этот срок неопределенный, тем всё неопределеннее и статус Курильских островов, и тем сильнее Япония будет милитаризовать пограничные территории.