Модернизированный десантный катер «Мурена» готов к производству

Катер "Мурена" выходит на берег. Фото "Рособоронэкспорт"
С начала десятых годов обсуждалась возможность запуска серийного производства модернизированных десантных катеров на воздушной подушке типа «Мурена-М». Также предприятия из состава Объединенной судостроительной корпорации вели разработку проекта и готовили производство. Как сообщается, постройка первых катеров нового типа может стартовать уже в этом году на Хабаровском судостроительном заводе.
Планы на год
9 января телекомпания «Вести.Хабаровск» показала интервью с главным инженером АО «Хабаровский судостроительный завод» (ХСЗ) Сергеем Королевым. Главной темой беседы стали планы предприятия на новый 2023 г. и особенности их выполнения. Так, большое внимание уделили вопросам работы с персоналом, привлечению молодежи и т.д. Кроме того, С. Королев рассказал о ведущемся и запланированном строительстве кораблей и судов.
Главный инженер предприятия напомнил, что на данный момент сотрудничество ХСЗ с военно-морским флотом ограничивается только ремонтом техники. Тем не менее, в ближайшее время может начаться и строительство новых боевых единиц для ВМФ. По словам С. Королева, это будет важная веха в истории завода.
Главный инженер рассказал, что именно будет строить ХСЗ. Так, завод вместе с организацией-проектантом недавно защитили инициативный проект модернизации десантного катера на воздушной подушке (ДКВП) под шифром «Мурена». В этом году завод рассчитывает получить заказ министерства обороны на строительство такой техники. С. Королев надеется, что первые катера новой серии будут заложены так же до конца года.
Министерство обороны пока никак не комментировало планы руководства ХСЗ. Если оно и намерено разместить заказ на новые катера, подробности таких планов пока остаются неизвестными. Неясно, как скоро появится контракт, какими будут размеры и стоимость серии и т.д. Впрочем, если руководство ХСЗ правильно оценивает ситуацию, все эти подробности могут стать известны уже в ближайшие месяцы.
Катер готов к высадке десанта. Фото "ОСК"
По базовому проекту
Базовый вариант ДКВП пр. 12061 «Мурена» был разработан еще в начале восьмидесятых годов ленинградским ЦМКБ «Алмаз». К середине десятилетия бюро подготовило техническую документацию и передало ее на Хабаровский судостроительный завод для освоения серийного строительства. Вскоре состоялась закладка первых катеров.
Головную «Мурену» с бортовым номером Д-453 передали заказчику в 1985 г. С 1987 по 1992 гг. ХСЗ построил и сдал еще семь катеров. Все эти вымпелы предназначались для десантных сил Тихоокеанского флота. Их зачислили в одно подразделение с базированием в порту Хабаровска. Новые ДКВП несколько раз привлекались к участию в различных маневрах и учениях.
В ноябре 1994 г., в связи с общими проблемами ВМФ России, было принято решение о передаче всех «Мурен» из десантных сил в береговую охрану Федеральной службы безопасности. В составе этой структуры катера служили до середины двухтысячных, когда их решили списать в связи с выработкой ресурса. Первые семь катеров в дальнейшем утилизировали за ненадобностью. Последний представитель серии, Д-143, попал в цех ХСЗ, где был законсервирован.
В первой половине двухтысячных ХСЗ получил единственный экспортный заказ на «Мурены». Три российских ДКВП приобрели ВМС Южной Кореи. Эти катера заложили в 2004 и 2005 г., а к концу 2006-го они были переданы заказчику и начали службу. В дальнейшем не исключалось появление новых южнокорейских заказов.
Возобновление строительства
Строительство ДКВП пр. 12061 для российского флота остановилось в начале девяностых годов. Единственный экспортный контракт выполнили в середине двухтысячных. Тем не менее, регулярно звучали предложения о возобновлении строительства катеров в интересах российского ВМФ.
Десант в море. Графика "Рособоронэкспорт"
Такие идеи получили развитие в начале десятых годов в связи со строительством универсальных десантных кораблей «Мистраль». Для использования на таких УДК был разработан модернизированный ДКВП «Мурена-М». В 2014 г. сообщалось о возможности строительства пяти таких вымпелов для оснащения двух десантных кораблей. Однако в 2014-15 гг. Франция отказала России в передаче готовых УДК, и дальнейшая судьба модернизированных «Мурен» оказалась под вопросом.
В 2018 г. стало известно, что от этого проекта не отказались. Подобные катера могут быть построены для отечественных УДК нового проекта. Упоминалась возможность строительства серии из восьми единиц в срок до 2027 г. Первые «Мурены-М» могли заложить до конца десятилетия.
Впрочем, такие планы тоже не были выполнены по тем или иным причинам. Как теперь сообщается, лишь к настоящему времени ХСЗ и организация-проектант завершили разработку модернизированной версии катера и подготовили производство. Теперь они рассчитывают на получение контракта Минобороны, после чего приступят к строительству.
Технические особенности
Старый пр. 12061 «Мурена» предусматривал строительство катера на воздушной подушке традиционной конструкции. Такой ДКВП предназначался для перевозки и высадки десанта на необорудованное побережье, а также мог оказывать огневую поддержку. Предусматривалась возможность работы в роли минного заградителя.
Катер «Мурена» получил корпус коробчатой конструкции с внутренней палубой для размещения десанта. По бокам от нее находились агрегаты силовой установки и нагнетательные агрегаты воздушной подушки. Длина катера достигала 31,3 м при ширине 14,6 м. Полное водоизмещение – 150 т, в т.ч. почти 50 т полезной нагрузки.
Макет "Мурены". Фото Wikimedia Commons
Силовая установка катера состояла из двух газотурбинных двигателей мощностью по 10 тыс. л.с. Через редукторы мощность распределялась на два нагнетательных агрегата воздушной подушки внутри корпуса и два воздушных винта для движения. Воздушная подушка обеспечивала движение на небольшой высоте над поверхностью и позволяла преодолевать некоторые препятствия. Катер развивал скорость до 55 узлов и имел дальность плавания до 200 морских миль.
Внутри корпуса находилась танковая палуба, занимавшая почти всю длину катера. Для погрузки и высадки имелась откидная носовая аппарель. «Мурена» могла взять на борт один основной танк, два бронетранспортера или боевые машины пехоты, два орудия с тягачами или до 140 десантников.
Для самозащиты и огневой поддержки десанта катер нес две артиллерийские установки АК-306 и две установки БП-30 с автоматическими гранатометами АГС-17. Также у экипажа имелось несколько ПЗРК. После открытия аппарели десант мог вести огонь из личного оружия или применять вооружение своих боевых машин.
По известным данным, нынешний проект «Мурена-М» предусматривает сохранение основных особенностей конструкции, компоновочных решений и т.д. При этом обновленный ДКВП должен оснащаться современными двигателями, радиоэлектронными системами и вооружением. За счет этого будет получен существенный прирост тактико-технических и эксплуатационных характеристик. Кроме того, удастся обеспечить совместимость с современными контурами управления ВМФ.
В ожидании строительства
Российскому военно-морскому флоту необходимы разные десантно-высадочные средства, в т.ч. катера с водоизмещением до 150 т и грузоподъемностью до 50 т. Эту нишу в прошлом занимали ДКВП пр. 12061 «Мурена», однако они давно были списаны и утилизированы. На протяжении нескольких последних лет рассматривается возможность строительства аналогичных катеров, выполненных с применением современных материалов и технологий.
В силу разных причин разработка проекта «Мурена-М» и подготовка производства существенно затянулись. Однако к настоящему времени организация-проектант и завод-изготовитель завершили требуемую подготовку и готовы начинать строительство. Теперь все зависит от Минобороны, которому предстоит определить, нужны ли подобные катера, в каком количестве и в какие сроки – а затем выдать соответствующий заказ.