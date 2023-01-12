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Командир полка «Ахмат-1» опроверг сообщения о своем пленении в Артёмовске

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Командир полка «Ахмат-1» опроверг сообщения о своем пленении в Артёмовске

Командир созданного в Чечне осенью прошлого года полка "Ахмат-1", подполковник Замид Чалаев выступил с опровержением распространившихся в ряде источников новостей о своем пленении ВСУ во время боевых действий в окрестностях города Артемовск (Бахмут) в Донецкой Народной Республике.


В сообщении на официальном Telegram-канале министра Чечни по национальной политики Ахмеда Дудаева, Чалаев подчеркнул, что в настоящее время находится в Гудермесе, где занимается подготовкой военнослужащих перед их отправкой в зону проведения спецоперации на Украине.

Чалаев также добавил, что он отличается от командира украинского националистического полка "Азов"* (*является террористической организацией, запрещенной на территории России), готового "снять штаны и сдаться в плен".

Чалаев в 2021 году был удостоен звания Героя России за мужество, проявленное при ликвидации на тот момент последней на территории Чечни организованной преступной группировки под предводительством Аслана Бютукаева.

В октябре прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров также выступал с опровержением информации о пленении на Украине командира ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзора Бисаева. По словам Кадырова, о Бисаеве регулярно поступает информация о его якобы ранении, пленении и даже гибели, однако, подобные новости не соответствуют действительности.
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4 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:07
    +2
    Для укровояк, видимо, все кавказцы на одно лицо.
  2. Osmodey
    Osmodey Сегодня, 17:19
    +1
    Кому то Зеля отсыпал кокса, запрещенного в РФ вещества, и под действием препарата информация у журнолидзов выходят патриотичные и интересные
  3. Ирек
    Ирек Сегодня, 17:22
    -1
    Может пора откалибровать это "помещение" , где эти гнуси обитают...
  4. Гиперион
    Гиперион Сегодня, 17:30
    0
    Слава те Господи! Защитник нашего Русского Мира не пострадал! Герой России, не простой боец. Элита страны! Будущее нашей страны, чего уж там. Такие воины нам нужны.
    Вообще, вдохновляет, когда наша могонациональная и многоконфессиональная страна таким образом проявлят свои свойства. Ахмат-Сила!