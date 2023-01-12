Командир полка «Ахмат-1» опроверг сообщения о своем пленении в Артёмовске

Командир созданного в Чечне осенью прошлого года полка "Ахмат-1", подполковник Замид Чалаев выступил с опровержением распространившихся в ряде источников новостей о своем пленении ВСУ во время боевых действий в окрестностях города Артемовск (Бахмут) в Донецкой Народной Республике.
В сообщении на официальном Telegram-канале министра Чечни по национальной политики Ахмеда Дудаева, Чалаев подчеркнул, что в настоящее время находится в Гудермесе, где занимается подготовкой военнослужащих перед их отправкой в зону проведения спецоперации на Украине.
Чалаев также добавил, что он отличается от командира украинского националистического полка "Азов"* (*является террористической организацией, запрещенной на территории России), готового "снять штаны и сдаться в плен".
Чалаев в 2021 году был удостоен звания Героя России за мужество, проявленное при ликвидации на тот момент последней на территории Чечни организованной преступной группировки под предводительством Аслана Бютукаева.
В октябре прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров также выступал с опровержением информации о пленении на Украине командира ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзора Бисаева. По словам Кадырова, о Бисаеве регулярно поступает информация о его якобы ранении, пленении и даже гибели, однако, подобные новости не соответствуют действительности.