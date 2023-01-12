Военное обозрение
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Генерал Салюков прибыл в Беларусь для проверки боеготовности региональной группировки войск

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Генерал Салюков прибыл в Беларусь для проверки боеготовности региональной группировки войск

Главком сухопутных войск генерал Олег Салюков, который вчера получил назначение заместителя командующего группировкой войск в СВО, прибыл в Белоруссию во главе комиссии Минобороны РФ.


В ходе визита проведена проверка боевой готовности российского контингента в составе региональной группировки войск. После оценки качества занятий по боевому слаживанию, комиссией была дана оценка готовности наших военных выполнить задачу по обеспечению безопасности Союзного государства.

Стоит отметить, что основной целью формирования вышеупомянутой группировки войск является предотвращение возможного вторжения войск противника на территорию РБ.

Напомним, что под предлогом защиты своей территории от «российской агрессии» после начала нашей СВО Польша и страны Балтии значительно нарастили свой военный потенциал, что представляет непосредственную угрозу для Белоруссии.

Между тем, учения и занятия по боевому слаживанию региональной группировки войск на белорусских полигонах воспринимается киевскими властями, как подготовка наступления ВС РФ с территории РБ.

Буквально сегодня сообщалось, что в Ровенской и Киевской областях активно возводятся фортификационные сооружения близ границы с Белоруссией. Кроме того, 11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел совещание с военным командованием, темой которого стала защита граничащих с Белоруссией областей от возможного «российского вторжения».
Автор:
Использованы фотографии:
vk.com/minoborony_by
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13 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:48
    +1
    Во еще один повод, противнику усиливать пограничную группировку войск и заниматься копанием укреплений тратя ресурсы и человеко-часы...
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:00
      +2
      Белорусский балкон нужно всемерно укреплять: это угроза удара в тыл ВСУ, гарантия строительства Сувалковского коридора и замечательный тоник для Варшавы, чтобы поляки не борзели.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:14
        0
        Гарантия чего?Кратчайшего пути в Калиниград?Ну,тогда надо истребить НАТО.Мы готовы уничтожить врага ЯО?И быть самим уничтоженными их ЯО?А!Ну да,мы же все в рай...А они сдохнут...
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 19:56
          +1
          Если враги не будут боятся сдохнуть, то у нас есть шанс отправиться на суд Божий в одиночку, а так м.б. задумаются партнеры, настолько ли сви.но.р.е.йх им дорог.
  2. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 17:48
    -4
    А что не на Донбасс? Там стреляют.
    Не хотят. Петухи.
  3. Лаврентия_НаВасНет
    Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 17:55
    -1
    инспектировать будут как обычно? - начищена ли обувь/пришит ли подворотничок/уставные ли берцы/заправлены ли кровати....чо там обычно еще инспектируют?
    1. красноярск
      красноярск Сегодня, 18:03
      +3
      Цитата: Лаврентия_НаВасНет
      инспектировать будут как обычно? - начищена ли обувь/пришит ли подворотничок/уставные ли берцы/заправлены ли кровати....чо там обычно еще инспектируют?

      Есть еще один вариант. А что если он прибыл не просто с инспекцией, а чтобы возглавить еще одно направление СВО - Ровно - Львов? Может такое быть? Вполне. И, желательно, еще одно направление - Харьков - Сумы, под водительством Кима, с выходом на Чернигов. Вот было бы здорово.
      1. Normann
        Normann Сегодня, 19:19
        0
        А западное напраление оставить без защиты?
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 18:11
      -1
      А пробу обильную на кухне снимать? Не делать этого?
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:57
    0
    Читайте старые карты 44-45гг.
    Там все написано. Кто, сколько, время,..
    Гл-дерибан агентов вбрит и франции с дойчами.
    И запоминайте лозунги от калинина, молотова и чаще слушайте левитана
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 17:58
    -2
    мне вот интересно, сколько им лет??? все, кроме сурового значительно старше 60?
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 18:16
      +1
      Если бы молодость знала, если бы старость могла... hi
    2. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 18:27
      0
      22 февраля 2019 года Олегу Салюкову присвоено воинское звание «генерал армии»[2]. Он стал 65-м в истории современной России военачальником, получившим это воинское звание.

      Честно говоря офигел.. не думал, что за 30 лет-целых 65 генералов армии было.. больше 2х в год