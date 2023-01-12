Генерал Салюков прибыл в Беларусь для проверки боеготовности региональной группировки войск

Главком сухопутных войск генерал Олег Салюков, который вчера получил назначение заместителя командующего группировкой войск в СВО, прибыл в Белоруссию во главе комиссии Минобороны РФ.В ходе визита проведена проверка боевой готовности российского контингента в составе региональной группировки войск. После оценки качества занятий по боевому слаживанию, комиссией была дана оценка готовности наших военных выполнить задачу по обеспечению безопасности Союзного государства.Стоит отметить, что основной целью формирования вышеупомянутой группировки войск является предотвращение возможного вторжения войск противника на территорию РБ.Напомним, что под предлогом защиты своей территории от «российской агрессии» после начала нашей СВО Польша и страны Балтии значительно нарастили свой военный потенциал, что представляет непосредственную угрозу для Белоруссии.Между тем, учения и занятия по боевому слаживанию региональной группировки войск на белорусских полигонах воспринимается киевскими властями, как подготовка наступления ВС РФ с территории РБ.Буквально сегодня сообщалось, что в Ровенской и Киевской областях активно возводятся фортификационные сооружения близ границы с Белоруссией. Кроме того, 11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел совещание с военным командованием, темой которого стала защита граничащих с Белоруссией областей от возможного «российского вторжения».