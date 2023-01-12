Предложение отдельных конгрессменов сократить военный бюджет было негативно воспринято в Белом доме и ВПК США

Россия, которая может перебросить свою армию через Берингов пролив, как только расправится с Украиной. Китай готовится к морскому вторжению на западное побережье после завоевания Тайваня. Северная Корея готова нанести первый ядерный удар после завоевания Юга. И Иран, готовый противостоять Америке, как только уничтожит Израиль, Саудовскую Аравию и других своих врагов.

Предложение отдельных конгрессменов частично сократить раздутый военный бюджет Пентагона в сумме 858 миллиардов долларов, одобренного в прошлом месяце, хотя и является далекой перспективой, стало хорошей новостью для американских налогоплательщиков. Но оно же сильно расстроило представителей военно-промышленного комплекса США.И Белый дом также негативно воспринял такое предложение.Пресс-секретарь президента Эндрю Бейтс пожаловался, что новые правила сделают США менее способными обеспечивать безопасность американского народа и продвигать интересы национальной безопасности США.Нагнетатели паники привели кавалькаду смертельных угроз, против которых Америка как бы беспомощная, несмотря на то, что у нее одна из сильнейших в мире армий. Среди врагов Конгрессом США были названы следующие:- такие апокалиптические картины рисуют авторы в американских СМИ, стоя за то, чтобы военный бюджет раздувался и дальше.Вашингтон не устраивает сфера своего влияния только в западном полушарии. Вместо этого американские политики настаивают на праве Америки продвигать свой европейский альянс к границам России и доминировать над азиатскими землями и водами, граничащими с Китаем.Пхеньян угрожает Америке только в той мере, в какой Вашингтон размещает гарнизоны в Южной Корее и окружает Север военными базами и войсками. Точно так же Тегеран является проблемой для Вашингтона, потому что последний сам фактически окружил его базами, бомбардировщиками и кораблями от имени врагов Ирана.Что касается террористов, то военные действия Вашингтона распространились на 85 различных стран. И что, им всем угрожают террористы?Ну и несколько слов о Китайских угрозах. Пекин не угрожает напрямую США и не планирует ядерный удар. Он не собирается устраивать десантное вторжение или зарываться в землю, чтобы начать внезапную атаку. Если будет война с Китаем, это будет связано с решимостью Вашингтона удержать своё влияние на Тайвань или натравить Тайвань на Пекин в той или иной мере.Американскому народу следует обсудить, считает ли он, что навязывание своей воли этому региону стоит войны, и готов ли он принять высокие издержки и риски, связанные с такого рода политикой.