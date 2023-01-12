Военное обозрение
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Предложение отдельных конгрессменов сократить военный бюджет было негативно воспринято в Белом доме и ВПК США

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Предложение отдельных конгрессменов сократить военный бюджет было негативно воспринято в Белом доме и ВПК США

Предложение отдельных конгрессменов частично сократить раздутый военный бюджет Пентагона в сумме 858 миллиардов долларов, одобренного в прошлом месяце, хотя и является далекой перспективой, стало хорошей новостью для американских налогоплательщиков. Но оно же сильно расстроило представителей военно-промышленного комплекса США.


И Белый дом также негативно воспринял такое предложение.

Пресс-секретарь президента Эндрю Бейтс пожаловался, что новые правила сделают США менее способными обеспечивать безопасность американского народа и продвигать интересы национальной безопасности США.

Нагнетатели паники привели кавалькаду смертельных угроз, против которых Америка как бы беспомощная, несмотря на то, что у нее одна из сильнейших в мире армий. Среди врагов Конгрессом США были названы следующие:

Россия, которая может перебросить свою армию через Берингов пролив, как только расправится с Украиной. Китай готовится к морскому вторжению на западное побережье после завоевания Тайваня. Северная Корея готова нанести первый ядерный удар после завоевания Юга. И Иран, готовый противостоять Америке, как только уничтожит Израиль, Саудовскую Аравию и других своих врагов.

- такие апокалиптические картины рисуют авторы в американских СМИ, стоя за то, чтобы военный бюджет раздувался и дальше.

Вашингтон не устраивает сфера своего влияния только в западном полушарии. Вместо этого американские политики настаивают на праве Америки продвигать свой европейский альянс к границам России и доминировать над азиатскими землями и водами, граничащими с Китаем.

Пхеньян угрожает Америке только в той мере, в какой Вашингтон размещает гарнизоны в Южной Корее и окружает Север военными базами и войсками. Точно так же Тегеран является проблемой для Вашингтона, потому что последний сам фактически окружил его базами, бомбардировщиками и кораблями от имени врагов Ирана.

Что касается террористов, то военные действия Вашингтона распространились на 85 различных стран. И что, им всем угрожают террористы?

Ну и несколько слов о Китайских угрозах. Пекин не угрожает напрямую США и не планирует ядерный удар. Он не собирается устраивать десантное вторжение или зарываться в землю, чтобы начать внезапную атаку. Если будет война с Китаем, это будет связано с решимостью Вашингтона удержать своё влияние на Тайвань или натравить Тайвань на Пекин в той или иной мере.

Американскому народу следует обсудить, считает ли он, что навязывание своей воли этому региону стоит войны, и готов ли он принять высокие издержки и риски, связанные с такого рода политикой.
Автор:
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7 комментариев
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  1. Osmodey
    Osmodey Сегодня, 18:02
    -1
    Избранники народа, всегда категорически плохо реагируют на снижение бюджета. По всему миру
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:08
      +2
      Цитата: Osmodey
      Избранники народа, всегда категорически плохо реагируют на снижение бюджета. По всему миру

      Для "избранников народа" - бюджет, это жизнь с куском белого хлеба намазанным маслом, положенным на толстый слой чёрной икры.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 18:52
        0
        Предложение отдельных конгрессменов сократить военный бюджет было негативно воспринято в Белом доме и ВПК США
        Вполне ожидаемо. Ибо:

        Во-первых. У Зеленского с Вашингтоном налажена коррупционная система "откатов" американской помощи Киеву для США, благодаря которой только 10% денег, выделенных Вашингтоном Киеву от американских кредитов, оседает в Киеве - причём в руках самого Зеленского, - а остальные 90% даже не покидают территорию США и идут:
        - на развитие американских ВПК в США,
        - на поддержание бизнеса сына самого Байдена;
        - на содержание (финансирование) Демократической партии США! Причём как в конгрессе, так и в сенате США.

        А во-вторых. США зарабатывают ещё и на %% по КРЕДИТАМ, выделяемых Вашингтоном Киеву от всей 100%-ой суммы в качестве т.н. "помощи" киевскому режиму - ибо эта "помощь" вовсе не безвозмездный дар США киевскому режиму!
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:05
    +1
    И Белый дом также негативно воспринял такое предложение

    Только сумасшедший, может такое предложить, сразу весь Белый дом, конгрессы сенаты, но тем более ВПК, лишаются огромных кушей и откатов, на которые могут жить не только они, но и еще три поколения.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:10
    0
    Разумеется, разумные реформы.
    Гл-они не сокращают "на продвижение демократии".
    И др "мирные статьи".
    Зацикленность "во" на военных темах понятна, но огорчает.
  4. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 19:01
    0
    Урезание военного бюджета - это покушение на священную корову
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:02
    0
    Предложение отдельных конгрессменов сократить военный бюджет было негативно воспринято в Белом доме и ВПК США
    . Да прикопают таких предложенцев там же, не отходя от... где ни будь недалеко и скажут, что так и было.