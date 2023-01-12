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«Мы заполним рынок после ухода России»: глава Азербайджана заявил о планах военного экспорта

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«Мы заполним рынок после ухода России»: глава Азербайджана заявил о планах военного экспорта

Глава Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением о намерении добиться ускоренного развития национальной оборонки, в том числе за счёт частичного ухода из мировой торговли России.


Со слов руководителя государства, на данный момент налажено тесное военно-техническое сотрудничество с Турцией и Израилем, подписан целый ряд соглашений с компаниями из этих стран, которые предполагают развёртывание производства военной продукции в Азербайджане.

Начинается новая эра национальной оборонной промышленности. Сначала мы удовлетворим собственные потребности, а затем будем экспортировать. Уже сегодня мы продаём продукцию военного назначения более чем в 30 стран мира

- отметил Алиев.

Как он пояснил, большие возможности для роста военно-промышленного производства открылись в связи со свёртыванием внешней торговли РФ [из-за санкционной политики США и их сателлитов].

С тех пор, как Россия ушла с рынка, на мировом рынке вооружений образовалась брешь. Мы должны заполнить этот рынок. Мы можем превратиться в экспортёра продукции военного назначения на уровне $ 100 млн. Это наша цель

- заявил президент, слова которого приводит издание SavunmaSanayiST.

Со своей стороны отметим, что ожидаемые в Баку $100 млн дохода – это довольно скромный финансовый результат по сравнению с объёмом оружейного экспорта России (менее 1%). Видимо, имелось ввиду, что Азербайджан займёт лишь некоторые позиции на мировом рынке, оставленные Москвой. Возможно, что речь шла об экспорте автоматов линейки «Калашников» и ряда боеприпасов (выстрелы для РПГ, гранаты для АГС, снаряды для РСЗО), выпуск которых освоен в Азербайджане.
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Использованы фотографии:
Сайт президента Азербайджана
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11 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 17:19
    +2
    Дяденька , ты влез не в свою тему , ответить придётся как и за....
    1. кредо
      кредо Сегодня, 17:34
      0
      ...на мировом рынке вооружений образовалась брешь. Мы должны заполнить этот рынок. Мы можем превратиться в экспортёра продукции военного назначения на уровне $ 100 млн. Это наша цель

      Когда одни считают что брешь это путь к успеху, другие, те кто проделал эту брешь, знают что это хитрая ловушка для излишне самоуверенных. wink
  2. PROXOR
    PROXOR Сегодня, 17:20
    +2
    Ну что ещё от торгашей ждать? Заполонилка то выросла?
  3. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 17:21
    +3
    Глава Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением о намерении добиться ускоренного развития национальной оборонки, в том числе за счёт частичного ухода из мировой торговли России.

    Да, с такими друзьями враги излишни...
    Только сильных уважают в этом мире, а слабаков «мочат» по сортирам...
  4. Николай310
    Николай310 Сегодня, 17:22
    0
    наивный персонаж предполагает,что Турция создаст производство в Азербайджане,чтобы Баку потом зарабатывал??? а что мешает Турции напрямую продавать свою продукцию без хитрозадого Алиева?
  5. Seal
    Seal Сегодня, 17:23
    -1
    Судя по очень хорошим личным отношениям между Владимиром Владимировиче и Ильхамом Гейдаровичем, Азербайджан скорее всего будет заполнять нишу нашим же вооружением.
    Но с "Made in Azerbaijan" hi
    1. Дровосек_2
      Дровосек_2 Сегодня, 17:26
      +2
      А за лицензию платить тому же Калашникову не надо? А в наш бюджет налоги платить кто будет?
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 17:37
        0
        Поинтересуйтесь сроками лицензий, вопросы отпадут.
  6. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 17:23
    +3
    Взрастили поколение "союзников" и пожинаем плоды... как с Казахстаном, так и с армянами, так и тут с Азербайджаном.. Играли, помогали, делали жесты доброты, а получили как всегда. Отдельно стоит Беларусь - вот это брат, союзник и друг
  7. Sith
    Sith Сегодня, 17:26
    +3
    А что Айзеры кроме гранатового сока могут делать то?)
  8. fiv
    fiv Сегодня, 17:37
    0
    Один папуас собирается продавать калаши другим папуасам. Оно, конечно, плохого в этом нет ничего, но что же это Россия у них никак с языка не слазит? Похоже, зависть гложет. Хочется быть большим и самостоятельным, а не выходит каменный цветок. А турки с евреями подкинут на бедность каждый по паре процентов, вот и их азербайджаныч, с потрошками