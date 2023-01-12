В Генштабе ВСУ назвали сроки сохранения угрозы наступления российской группировки со стороны Белоруссии

Исходя из указанного, в течение года потенциальная угроза наступления ВС РФ с территории Беларуси будет сохраняться. В настоящее время мер по формированию противником ударной группировки для возобновления наступления с территории Беларуси не наблюдается

Генштаб ВСУ не видит на данный момент приготовлений к возможному наступлению российских войск с территории Белоруссии, но такая угроза существует и будет сохраняться еще длительное время. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.Громов призвал быть готовыми к отражению атаки с северного направления в любой момент, потенциальная угроза будет сохраняться на протяжении всего года. Все дело в том, что Россия не только не намерена выводить свою группировку с белорусской территории, но и непрерывно наращивает ее. А обвинять Москву в подготовке к нападению бесполезно, на 2023 год Россия и Белоруссия запланировали ряд военных учений на территории республики, часть из них крупных.В частности, в течение этого года на полигонах Министерства обороны РБ пройдут учения "Щит союза-2023", а также "Запад - 2023" вместо учений "Центр-2023". Оба этих учения довольно масштабные и силы для их проведения будут подтягиваться соответствующие. В украинском Генштабе не исключают, что в рамках одного из этих учений будет развернута группировка, которая и ударит на Киев или в сторону западных регионов.- заявил Громов.Между тем подготовка к потенциальному вторжению российской армии со стороны Белоруссии на Украине продолжается, как уже сообщало "Военное обозрение" в одном из своих новостных материалов, в приграничных областях создаются линии обороны для сдерживания наступления. Ранее в Генштабе заявили, что сил и средств, сосредоточенных на украинской границе, хватит не только для отражения возможной атаки, но и для контрнаступления.