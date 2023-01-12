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Российские войска продолжают активные наступательные действия в Артемовске, на Авдеевском и Красно-Лиманском направлениях

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Российские войска продолжают активные наступательные действия в Артемовске, на Авдеевском и Красно-Лиманском направлениях

В течение дня 12 января российские вооруженные силы демонстрировали высокую наступательную активность на Артемовском, Авдеевском и Красно-Лиманском направлениях. Это следует как из данных Министерства обороны Российской Федерации, так и из выступления заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.


Украинское военное ведомство встревожено наращиванием военной мощи российских войск на основных направлениях. По утверждению Маляр, количество частей и подразделений, участвующих в боевых действиях с российской стороны, постоянно увеличивается.

Так, 12 января продолжался штурм Артемовска, российская артиллерия обстреливала позиции ВСУ в Авдеевке и на Красно-Лиманском направлении. Огонь по противнику велся на Купянском направлении. Здесь были уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Продолжается зачистка Соледара. Так, военкоры сообщают, что двое украинских военных, не пожелавших сдаться, были уничтожены в частном секторе города при проводимых российскими войсками мероприятиях по зачистке. Кроме того, российские силы продолжают штурмовать расположенный рядом поселок Благодатное и подавлять сопротивление противника на железнодорожной станции Соль.

Украинские формирования продолжают нести потери и в боевой технике. Например, был сбит самолет ВСУ Су-25, уничтожены две артиллерийские системы М777 и М109 американского производства, а также бронемашины и автомобили противника.

В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога. Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне, который сейчас оккупирован формированиями киевского режима. Кроме того, паблики Украины пишут и о взрывах в оккупированном ВСУ Краматорске.

В отместку за высокую активность российских войск украинские формирования продолжают обстреливать жилые районы Донецка. В результате ударов гибнут мирные жители города. Так, мирный житель погиб при обстреле Ленинского района Донецка, еще два человека получили ранения.
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1 комментарий
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 17:36
    +1
    давление на боевые порядки врага должно быть постоянным ... не давать ему перегруппировываться и доукомплектовывать подразделения на линии соприкосновения ...