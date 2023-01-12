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В МИД Молдавии назвали «новые» сроки вступления страны в Евросоюз

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В МИД Молдавии назвали «новые» сроки вступления страны в Евросоюз

Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Нику Попеску обозначил предположительные сроки полноценного вступления страны в Евросоюз. По мнению главы молдавского МИД, это может произойти через 10-20 лет.


В эфире одного из молдавских телеканалов Попеску напомнил, что глава государства Майя Санду ранее обозначила одной из основных целей властей страны завершение всех требуемых Евросоюзом условия для вступления. Однако, по словам главы молдавского внешнеполитического ведомства, в Евросоюзе сильна политическая составляющая, на основании которой имеется возможность ускорить либо затормозить некоторые процессы.

Министр также добавил, что после гипотетического вступления в Европейский союз полноценная интеграция, включающая в себя присоединение к Шенгенской зоне, переход на евро и т.д., займет еще несколько лет. По прогнозам Попеску, на все эти процессы может уйти около 10-20 лет.

Это уже «новые» сроки, так как ранее было заявлено, что в ЕС Молдавия вступит к началу 2030-х годов.

Кроме того, Попеску заявил, что одним из условий, необходимых для вступления Молдавии в ЕС, является мирное решение проблемы с Приднестровьем. По его словам, имеющиеся сейчас последствия вооруженного конфликта затрудняют процесс евроинтеграции республики.

Ранее глава МИД Молдавии заявил, что его страна в настоящее время анализирует целесообразность членства в Содружестве независимых государств (СНГ). Он отметил, что власти республики не видят в нахождении в составе СНГ процессов, полезных для Кишинева. Это притом, что сегодня же представители властей РМ заявили, что не собираются выходить из СНГ, так как это может нанести ущерб экономическим интересам страны.
Автор:
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15 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 18:10
    0
    Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Нику Попеску обозначил предположительные сроки полноценного вступления страны в Евросоюз. По мнению главы молдавского МИД, это может произойти через 10-20 лет.
    И кому эта нищета в ЕС нужна?
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:32
      +3
      На фото внизу справа у мужика усы зачётные.
      Без фотошопа можно в кино про пиратов или Бармалея снимать
      1. savelii1805
        savelii1805 Сегодня, 19:54
        +1
        Ему бы еще трубку в зубы сунуть и попугая на плечо)))
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:12
    +2
    По мнению главы молдавского МИД, это может произойти через 10-20 лет.

    Да ладно врать, скажи правду молдованам -"это может произойти через 50 лет", но можно и быстрее, если станете румынами ( но голод не пройдет, он останется).
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:12
    -2
    Если болгарам пообещать добружду, то они против румын помогут нам?
    А венграм трансильванию?
    А немцам силезию?
  4. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 18:13
    +2
    ".....примут после Турции, а Турцию - никогда" (В.С.Черномырдин вроде как)
  5. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 18:23
    0
    Хрущев (коммунизм в 80-м) - Горбачев (квартира всем к 2000) - Попеску (ЕС к 2040 году). Велика троица уничтожения своих стран.
  6. Tusv
    Tusv Сегодня, 18:34
    -1
    Появилась мысль. Пока Молдавию будут привечать. Может быть забудут буржуи совать свое грязное рыло в Калашный ряд? Пожалуй Это утопия
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:36
      0
      Цитата: Tusv
      Появилась мысль. Пока Молдавию будут привечать.

      Скорее, пока Румыния не сожрет Молдавию.
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:37
    0
    Еще одним,не теирится.. У них видно, Гагаузия- лишняя.
  8. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 18:43
    0
    Ну да - как раз сразу после Турции их и примут :D
  9. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 18:53
    +1
    По мнению главы молдавского МИД, это может произойти через 10-20 лет

    Начитался анекдотов про Насреддина.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:59
    0
    В МИД Молдавии назвали «новые» сроки вступления страны в Евросоюз
    Однокибитники, в предвкушении, могут очередной фестиваль ай нэ нэ нэ нэ, устраивать, новые сроки вступления им "назначили"!!!
    Вопрос... а гейропейские об этом знают???
  11. Попуас
    Попуас Сегодня, 19:22
    0
    Морковка от осла все дальше и дальше laughing Ну не понимаю я их fool
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:52
    0
    Знакомо, вы то то и это прям счас, а мы вам морковку но потом. Правда эту морковку на отдалении подержат пока другой по харе елозить будут. Да и работать в туалетах заставят по полной, ну для мечты несбыточной и потерпеть можно молдаванам. Впрочем и от СНГ толку никакого.