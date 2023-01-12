В МИД Молдавии назвали «новые» сроки вступления страны в Евросоюз

Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Нику Попеску обозначил предположительные сроки полноценного вступления страны в Евросоюз. По мнению главы молдавского МИД, это может произойти через 10-20 лет.В эфире одного из молдавских телеканалов Попеску напомнил, что глава государства Майя Санду ранее обозначила одной из основных целей властей страны завершение всех требуемых Евросоюзом условия для вступления. Однако, по словам главы молдавского внешнеполитического ведомства, в Евросоюзе сильна политическая составляющая, на основании которой имеется возможность ускорить либо затормозить некоторые процессы.Министр также добавил, что после гипотетического вступления в Европейский союз полноценная интеграция, включающая в себя присоединение к Шенгенской зоне, переход на евро и т.д., займет еще несколько лет. По прогнозам Попеску, на все эти процессы может уйти около 10-20 лет.Это уже «новые» сроки, так как ранее было заявлено, что в ЕС Молдавия вступит к началу 2030-х годов.Кроме того, Попеску заявил, что одним из условий, необходимых для вступления Молдавии в ЕС, является мирное решение проблемы с Приднестровьем. По его словам, имеющиеся сейчас последствия вооруженного конфликта затрудняют процесс евроинтеграции республики.Ранее глава МИД Молдавии заявил, что его страна в настоящее время анализирует целесообразность членства в Содружестве независимых государств (СНГ). Он отметил, что власти республики не видят в нахождении в составе СНГ процессов, полезных для Кишинева. Это притом, что сегодня же представители властей РМ заявили, что не собираются выходить из СНГ, так как это может нанести ущерб экономическим интересам страны.