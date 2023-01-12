Министр обороны ФРГ Кристен Ламбрехт пояснила, когда Киев может ожидать поставку обещанных БМП Marder

Мы побеспокоимся о том, чтобы до конца первого квартала 40 Marder и обученных [пользоваться ими] украинских солдат отправились на Украину

Украина может получить обещанные Германией боевые машины пехоты Marder в конце первого квартала этого года, т.е. примерно в марте, но это пока не точно. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристен Ламбрехт.Глава немецкого военного ведомства выступила на брифинге, где ответила на ряд вопросов, касающихся поставок бронетехники на Украину. По ее словам, БМП Marder Киев получит, возможно, в конце первого квартала 2023 года, Берлин будет стараться поставить машины в оговоренные сроки, а также обучить к тому времени украинские экипажи. Всего немцы обещали Зеленскому 40 БМП.- заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.Пояснила она и ситуацию с танками Leopard, которые в Киеве уже "получили" и чуть ли не отравляют на фронт "громить" российские войска. Как подчеркнула немецкий министр обороны, Германия не принимала никаких решений о передаче танков Украине и не давала никому разрешений на реэкспорт техники. По ее словам, ФРГ не будет делать односторонних шагов в вопросах передачи вооружений Украине.Между тем в Киеве подсчитали, что в Европе, в общей сложности, находится примерно 2 тысячи танков Leopard и пришли к выводу, что такого количества вполне хватит для победы над Россией. Правда, с условием, что все эти танки им дадут, научат пользоваться и еще ремонтировать будут.