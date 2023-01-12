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Министр обороны ФРГ Кристен Ламбрехт пояснила, когда Киев может ожидать поставку обещанных БМП Marder

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Министр обороны ФРГ Кристен Ламбрехт пояснила, когда Киев может ожидать поставку обещанных БМП Marder

Украина может получить обещанные Германией боевые машины пехоты Marder в конце первого квартала этого года, т.е. примерно в марте, но это пока не точно. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристен Ламбрехт.


Глава немецкого военного ведомства выступила на брифинге, где ответила на ряд вопросов, касающихся поставок бронетехники на Украину. По ее словам, БМП Marder Киев получит, возможно, в конце первого квартала 2023 года, Берлин будет стараться поставить машины в оговоренные сроки, а также обучить к тому времени украинские экипажи. Всего немцы обещали Зеленскому 40 БМП.

Мы побеспокоимся о том, чтобы до конца первого квартала 40 Marder и обученных [пользоваться ими] украинских солдат отправились на Украину

- заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.

Пояснила она и ситуацию с танками Leopard, которые в Киеве уже "получили" и чуть ли не отравляют на фронт "громить" российские войска. Как подчеркнула немецкий министр обороны, Германия не принимала никаких решений о передаче танков Украине и не давала никому разрешений на реэкспорт техники. По ее словам, ФРГ не будет делать односторонних шагов в вопросах передачи вооружений Украине.

Между тем в Киеве подсчитали, что в Европе, в общей сложности, находится примерно 2 тысячи танков Leopard и пришли к выводу, что такого количества вполне хватит для победы над Россией. Правда, с условием, что все эти танки им дадут, научат пользоваться и еще ремонтировать будут.
Использованы фотографии:
https://www.bundeswehr.de/de
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15 комментариев
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  1. красноярск
    красноярск Сегодня, 18:15
    +1
    А не пора ли нам предупредить всех желающих поставлять танки (Абрамсы, Леклерки,Леопарды) Окраине, что этими поставками они, по сути, объявляют нам войну. Со всеми вытекающими последствиями. И что мы оставляем за собой право ответить ударом по базам расположения этой техники.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:25
      0
      Простите, вы готовы начать ядерную, последнюю для этой цивилизации войну с учётом фактических обстоятельств (как не крути, но с учётом вовлечённых сил это не глобальный военный (не путать с политическим) конфликт и существованию России он не угрожает)?
      Может хватит уже играться с ядерным оружием? Мы не в компьютерной игре и у нас нет кнопки перезагрузки.
      Возможно, не ближе к "в ядерный пепел" надо двигаться, а к тому, что бы использовать полноценно иные имеющиеся возможности, потенциал?
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 18:41
        +1
        последнюю для этой цивилизации войну
        ..с чего вы это взяли...так ради интереса поинтересовался...поясни
      2. Комментарий был удален.
      3. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 19:18
        0
        как сделать так что бы они перестали поставлять оружия ????? ваша версия !
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 19:25
          +1
          как сделать так что бы они перестали поставлять оружия ?????
          ну как бы просто..так как СП-1 и СП-2 подорвали сами, то можно и Дружбу подорвать сославшись на подобной диверсии сил коллективного запада, а так же на этой почве рвануть и то что идёт по турецкому потоку..ну а там как мудрое правительство порешает...во всяком случае Сила Сибири перекрывает все потери на западном направлении
  2. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 18:17
    +1
    Правда, с условием, что все эти танки им дадут, научат пользоваться и еще ремонтировать будут.

    Ага, и чтоб в танках воевали немецкие пацерзольдатен...
    Xoxлизм головного мозга! wink
    1. agoran
      agoran Сегодня, 18:27
      0
      Нет такого слова в немецком языке. Что-то подобное : Panzerfahrer.
      С остальным согласен.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 18:37
        0
        Нет такого слова в немецком языке. Что-то подобное : Panzerfahrer.
        ...ключевое слово-приставка ПАНЦЕР ..а всё остальное прилагается
  3. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 18:28
    0
    на реэкспорт техники. По ее словам, ФРГ не будет делать односторонних шагов в вопросах передачи вооружений Украине.
    ...пральна ..гендерам не положено рыпаться пока не была отмашка из за большой лужи....как в борделях работницам не положено грубить хозяину борделя....с лео-2 посмеялись в Сирии да в ираке...ну теперь пущай в нау ещё огадятся
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:31
      +1
      Вы сами будете в окопах при сеансе их "огаживания", коллега? Если нет, то полагаю, что не вам тут со смешками подавать новость в стиле "да шлите, мы их тут шапками закидаем".
      Вообще ничего хорошего не вижу даже в передаче хотя бы одного патрона к оружию, не то, что тяжёлого вооружения.
      Потому, что зачастую, за уничтожением каждого из полученных образцов стоят жизни наших ребят
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 18:51
        0
        Если нет, то полагаю, что не вам тут со смешками подавать новость
        ...а какие смешки...хочешь на личку мне скинь это твоё замечание...а я тебе кое что поведаю...а загаживать инет- эфир на этом ресурсе новостей постами личного характера это лишнее
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:00
    0
    Министр обороны ФРГ Кристен Ламбрехт пояснила, когда Киев может ожидать поставку обещанных БМП Marder
    . Очередная ду у ра, со своими тараканами в голове.
  5. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 19:32
    0
    Э-хе-хе ...! "Брэдли" , "Мардеры" , "Страйкеры"...Сколько металлолома прибавится на землях Новороссии ! На смену "Дню жестянщика" приходит "День ,,чёрного металлурга,, " ! Я бы сказал,что самыми успешными бизнесменами станут собственники пунктов приёма металлолома и металлобаз ...;но "опасаюсь",что черный лом сильно подешевеет ! А теперь можно поговорить и о способах перевода техники из фазы сложнотехнологических изделий в фазу чёрного лома ! Одним из таких эффективных(!) способов является массовое применение кассетных боеприпасов ! Кассетные арт.снаряды , БЧ РСов , авиабомбы...это должно быть нашим ответом укровермахту ! Это ,надо сказать , всё же весьма эффективное оружие ! Но,к сожалению, частенько и в СМИ,и в,частности,интернете муссируют фразу,что кассетные боеприпасы являются "неконвенциальными ",потому что запрещены некой Конвенцией ! С какого кия ? Не надо забывать,что Россия не подписывала (не ратифицировала!) никакие "конвенции" о запрете кассетных боеприпасов и ПП мин !Более того, такие "дОкументы" не подписывали (не ратифицировали) и США,Китай, Индия,Бразилия, Израиль ! Да,многие из них "давали" ,,честное слово,, не применять...! Но...как говорится: Моё слово ! Захотел- дал...захотел- забрал ! Тем более, укровермахт не связывает себя никакими конвенциями , обязательствами...и если что-то из "кассетников" пока не применяется , то лишь по причине невозможности укровермахту пока(!)это достать !Также, время от времени "озвучиваются" сообщения о применении ВСУ кассетных арт.снарядов,РСов ещё советского производства и "импортных"...!
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 19:37
      0
      но "опасаюсь",что черный лом сильно подешевеет
      чё опасаться..он у нас вполовину подешевел...цветмет ещё на уровне...а чермет..ну вот как то так
  6. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 19:52
    0
    Ну то есть вообще ничего партнеры не опасаются. супер.