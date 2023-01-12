«Динамическая защита повредит машину»: в польской прессе обратили внимание на бронирование российской БМП-2

Сила взрыва заряда внутри патрона [ДЗ] может быть достаточно сильной, чтобы привести к обратному результату и повредить такую легкобронированную технику. Возможен даже разрыв сварных швов брони или образование внутренних осколков, которые нанесут ранения экипажу и перевозимому десанту.

После начала проведения СВО российские бойцы стали прибегать к кустарному усилению защиты различной техники, включая БМП. На дополнительное бронирование одной из них обратили внимание в польской прессе, раскритиковав «дилетантский» подход «разработчиков» из экипажа.Как указывается в издании Defence24, БМП-1/2 изначально не имели хорошей защиты для перевозимого внутри корпуса десанта, что было вызвано желанием заказчика придать технике плавучесть и требовало уложиться в пороговые значения массы. В 2015 году был разработан комплект дополнительного бронирования 675-сб3КДЗ, однако он не получил широкого распространения в армии.В итоге после начала боевых действий на Украине в войсках развернулись кустарные работы по усилению защиты БМП. В ход пошли деревянные балки, поддоны, стальные плиты, элементы других машин и отдельные блоки динамической защиты танков В качестве примера приводится БМП-2, получившая дополнительное бронирование в виде ДЗ. На борта и верхнюю плиту корпуса были установлены блоки «Контакт-1», а на нижнюю плиту лобовой брони – элементы «Контакт-5». На башне рядом с основным вооружением размещены блоки «Контакт-1», при этом большая часть поверхности башни защищена более совершенным «Контактом-5».Как отмечается в издании, установленные на БМП блоки ДЗ, предназначенные для тяжело бронированных танков, представляют опасность для самой машины: