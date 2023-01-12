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«Динамическая защита повредит машину»: в польской прессе обратили внимание на бронирование российской БМП-2

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«Динамическая защита повредит машину»: в польской прессе обратили внимание на бронирование российской БМП-2

После начала проведения СВО российские бойцы стали прибегать к кустарному усилению защиты различной техники, включая БМП. На дополнительное бронирование одной из них обратили внимание в польской прессе, раскритиковав «дилетантский» подход «разработчиков» из экипажа.


Как указывается в издании Defence24, БМП-1/2 изначально не имели хорошей защиты для перевозимого внутри корпуса десанта, что было вызвано желанием заказчика придать технике плавучесть и требовало уложиться в пороговые значения массы. В 2015 году был разработан комплект дополнительного бронирования 675-сб3КДЗ, однако он не получил широкого распространения в армии.

В итоге после начала боевых действий на Украине в войсках развернулись кустарные работы по усилению защиты БМП. В ход пошли деревянные балки, поддоны, стальные плиты, элементы других машин и отдельные блоки динамической защиты танков.



В качестве примера приводится БМП-2, получившая дополнительное бронирование в виде ДЗ. На борта и верхнюю плиту корпуса были установлены блоки «Контакт-1», а на нижнюю плиту лобовой брони – элементы «Контакт-5». На башне рядом с основным вооружением размещены блоки «Контакт-1», при этом большая часть поверхности башни защищена более совершенным «Контактом-5».

Как отмечается в издании, установленные на БМП блоки ДЗ, предназначенные для тяжело бронированных танков, представляют опасность для самой машины:

Сила взрыва заряда внутри патрона [ДЗ] может быть достаточно сильной, чтобы привести к обратному результату и повредить такую легкобронированную технику. Возможен даже разрыв сварных швов брони или образование внутренних осколков, которые нанесут ранения экипажу и перевозимому десанту.
Автор:
Использованы фотографии:
surpher
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13 комментариев
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 19:33
    +7
    А ведь ещё лет 20 назад были в РФ проработаны комплекты ДЗ для лёгкой бронетехники.
    1. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 19:42
      +4
      Цитата: Roma-1977
      А ведь ещё лет 20 назад были в РФ проработаны комплекты ДЗ для лёгкой бронетехники.

      И в мае об этом писали:
      Динамическая защита танков и легкой бронетехники России
      https://topwar.ru/195577-dinamicheskaja-zaschita-tankov-i-legkoj-bronetehniki-rossii-ch1.html
  2. Normann
    Normann Сегодня, 19:36
    +1
    А вот леопарды и абрамсы для нашего ТВД самое-то, с их весом...
  3. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 19:38
    -2
    Когда читаю подобные статьи, понимаю, что тридцать лет прожигали на ПМЭФах и биатлонах, а когда пришло время реальных испытаний, обделались с ног до головы...
    Зато какой Аурус слепили для парадов...
  4. Skif
    Skif Сегодня, 19:53
    0
    Низкий поклон пшековским "спецам"! Или обозревателям? Чего бы мы без вас делали!
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 20:27
      +1
      Чегой то поленья за нас забеспокоились? Юденская натура им покоя не даёт.
  5. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 20:06
    -1
    Сила взрыва заряда внутри патрона [ДЗ] может быть достаточно сильной, чтобы привести к обратному результату и повредить такую легкобронированную технику. Возможен даже разрыв сварных швов брони или образование внутренних осколков, которые нанесут ранения экипажу и перевозимому десанту.

    Бред, это чисто теоретические домыслы!
  6. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 20:12
    +2
    Много тут понимают ,поляки ! становленные на БМП блоки ДЗ, предназначенные для тяжело бронированных танков, представляют опасность для самой машины: Других-то нет !
  7. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 20:18
    +1
    Весьма спорное утверждение от очередного эксперда (типа уровня британских учёных) … во вторую Чечню проходили такое … работает защита)) не без проблем конечно НО защищённость повышает хотя бы от того же РПГ
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:26
    +1
    Если это лишь точка зрения потенциального противника - хорошо, в их словах есть логика. Не результаты испытаний, а логика.
    Но вероятнее это попытка дискредитировать любые дополнительные способы защиты техники. Если что то кустарное поможет, ладно, пусть возможно поможет, сохранить жизнь, лучше использовать, чем ожидать всё, что демонстрировалось.
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 20:48
    0
    За эти БМП должно быть стыдно МО, допотопные. Неужели было сложно было пару сотен машин заказать бронированных. Или теже танки переделать под БМП,
    Проблема наверное в том что БМП эти делают в Кургане, а сам Курган это дыра.
    В плане инженеров Курган это Дыра, которая даже БТР не смогли как машину придумать.
    БМП И БТР это уровень Буханки
  10. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 20:49
    0
    Не знаю на счёт верности их слов. Но что вот на бмп 1,2 не хватает усиленной нормальной защиты-это факт. Странно что за годы не смогли модернизировать бмп в плане защиты. А по хорошему нужна новая современная массовая БМП в воисках. Пока только на выставках и парадах видим.
  11. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 20:52
    0
    Не повредит.
    В дупу польскую прессу,