Президент Эрдоган обсудит по телефону с президентом РФ предоставление «гуманитарного коридора» для выхода раненых военных ВСУ из района Соледара

Подчёркиваю: наши подразделения, защищающие Соледар и Бахмут, будут оперативно обеспечиваться всем необходимым.

Для обсуждения открытия гуманитарного коридора по вывозу раненых.

Глава киевского режима заявил о проведении очередного заседания ставки верховного главнокомандования. По некоторым данным, заседание это проводилось на западе Украины – во Львовской области, и присутствовали на нём и высшие натовские офицеры. Зеленский этой информации, по понятным причинам, не комментирует, но однозначно даёт понять, что заседание было посвящено критической для ВСУ ситуации в Соледарско-Артёмовской агломерации.Зеленский:На таком фоне внимание на себя обращает заявление пресс-службы президента Турции Эрдогана. Там говорят о том, что завтра (13 января) и послезавтра (14 января) Реджеп Тайип Эрдоган собирается провести телефонные переговоры с российским и украинским коллегами. Примечательно, что в пресс-службе Эрдогана называют и цель таких переговоров:В турецкой прессе пишут, что речь идёт о ситуации в районе Бахмута (Артёмовска) и Соледара.Турецкий омбудсмен подтверждает данные о том, что Анкара собирается запрашивать гуманитарный коридор «для пострадавших украинских военных».Ситуация интересна тем, что официальный Киев опровергает то, что ВСУ находятся в котле в районе Соледара и что идёт фактическая ликвидация группировки, находящейся ещё и между Соледаром и Артёмовском. Но заявления турецкой стороны говорят о том, что Киев просто не хочет открыто признать реальное положение вещей в этом районе ДНР. Но только вряд ли инициатива о «гуманитарном коридоре» для раненых украинских военных исходит исключительно от президента Турции. Есть большая вероятность того, что к Эрдогану снова обратилась именно украинская сторона, чтобы тот попросил об упомянутом коридоре Владимира Путина.Какие решения будут в связи с этим приняты, судя по всему, покажут уже ближайшие двое суток.