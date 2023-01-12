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Президент Эрдоган обсудит по телефону с президентом РФ предоставление «гуманитарного коридора» для выхода раненых военных ВСУ из района Соледара

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Президент Эрдоган обсудит по телефону с президентом РФ предоставление «гуманитарного коридора» для выхода раненых военных ВСУ из района Соледара

Глава киевского режима заявил о проведении очередного заседания ставки верховного главнокомандования. По некоторым данным, заседание это проводилось на западе Украины – во Львовской области, и присутствовали на нём и высшие натовские офицеры. Зеленский этой информации, по понятным причинам, не комментирует, но однозначно даёт понять, что заседание было посвящено критической для ВСУ ситуации в Соледарско-Артёмовской агломерации.


Зеленский:

Подчёркиваю: наши подразделения, защищающие Соледар и Бахмут, будут оперативно обеспечиваться всем необходимым.

На таком фоне внимание на себя обращает заявление пресс-службы президента Турции Эрдогана. Там говорят о том, что завтра (13 января) и послезавтра (14 января) Реджеп Тайип Эрдоган собирается провести телефонные переговоры с российским и украинским коллегами. Примечательно, что в пресс-службе Эрдогана называют и цель таких переговоров:

Для обсуждения открытия гуманитарного коридора по вывозу раненых.

В турецкой прессе пишут, что речь идёт о ситуации в районе Бахмута (Артёмовска) и Соледара.

Турецкий омбудсмен подтверждает данные о том, что Анкара собирается запрашивать гуманитарный коридор «для пострадавших украинских военных».

Ситуация интересна тем, что официальный Киев опровергает то, что ВСУ находятся в котле в районе Соледара и что идёт фактическая ликвидация группировки, находящейся ещё и между Соледаром и Артёмовском. Но заявления турецкой стороны говорят о том, что Киев просто не хочет открыто признать реальное положение вещей в этом районе ДНР. Но только вряд ли инициатива о «гуманитарном коридоре» для раненых украинских военных исходит исключительно от президента Турции. Есть большая вероятность того, что к Эрдогану снова обратилась именно украинская сторона, чтобы тот попросил об упомянутом коридоре Владимира Путина.

Какие решения будут в связи с этим приняты, судя по всему, покажут уже ближайшие двое суток.
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117 комментариев
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  1. topol717
    topol717 Сегодня, 18:45
    +43
    Возможно организовать только 2 коридора. 1й это сдача в плен, 2й к Бандере. На другое соглашаться нельзя.
    1. Комментарий был удален.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 18:50
      +28
      Третий вариант (турецкий) тоже ох как возможен. Мало мы подобного за год от наших руководителей видели?
      1. Дмитрий Иванов_8
        Дмитрий Иванов_8 Сегодня, 19:01
        +14
        Там Пригожин. Плевал он на договорняки. украинцев сразу к Бандерере утилизируют. Эрдоган с Зелебобой оттуда трупы тока может вывезти. Смотрите телегу и видео Вагнера - там пленных нет.
        1. Osmodey
          Osmodey Сегодня, 19:22
          +10
          Вы правда верите в чушь которую несете? По вашему Пригожин не подчиняется не кому? Захотят да отпустят всех на волю. Было уже с уродами из Азовстали.
          1. Простой
            Простой Сегодня, 19:43
            +5
            Цитата: Osmodey
            ... не кому?


            У вас в одном слове - две ошибки.
            1. Shurik70
              Shurik70 Сегодня, 20:05
              -5
              Цитата: topol717
              Возможно организовать только 2 коридора. 1й это сдача в плен, 2й к Бандере. На другое соглашаться нельзя.

              Понятно, что окружённый противник сможет по коридору отступить.
              Однако, штурм укреплённых позиций неизбежен потерями с нашей стороны.
              Достаточно Мариуполь вспомнить.
              Так что либо даём противнику отступить по договорному коридору, при этом занимая освобождённые позиции, либо уничтожаем, кладя за это и наших ребят.
              И не скажешь, что лучше.
              На месте виднее.
              1. котик-русич
                котик-русич Сегодня, 20:19
                0
                Цитата: Shurik70

                Так что либо даём противнику отступить по договорному коридору, при этом занимая освобождённые позиции, либо уничтожаем, кладя за это и наших ребят.
                И не скажешь, что лучше.
                .
                Лучше обработать врага артиллерией до состояния груз 200.
                am
                1. ramzay21
                  ramzay21 Сегодня, 20:34
                  +1
                  Эрдоган умеет убеждать Путина и знает куда надавить, поэтому с большой вероятностью коридор дадут.
                  Помнится здесь все смеялись когда украинцы заявляли что Азов не сдается а эвакуируется из Мариуполя и судя по тому что в плену не осталось самых отмороженных нациков украинцы оказались правы. К сожалению.
        2. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 19:25
          +9
          Эрдоган будет разговаривать с г-ном Путиным, это его "договорняки", вряд ли они обсуждаются нижестоящими. А разговор такой стал возможен потому, что господин Путин их позволяет и вероятно у Эрдогана прокатывало нечто похожее.
          1. Bad_gr
            Bad_gr Сегодня, 20:39
            0
            Интересно, а если наш президент попросит у Эрдогана коридор для вывода раненых боевиков курдов в безопасный для них район, каков будет ответ ?
        3. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 19:49
          0
          После того как там побывал ,,Вагнер,, вряд ли там останутся,раненные. Только труппы или остатки ВСУшников. Не особо я и набеюсь на то что чубатые выйдут из Соледара.
        4. Rusticolus
          Rusticolus Сегодня, 19:57
          +1
          Там Пригожин.
          Все верно. Пусть у пригожина добровольцы толерастят. Братаны валите их всех наглухо. Бог потом разберется кому из нас куда.
      2. zloybond
        zloybond Сегодня, 19:02
        +28
        А потом будут бубнить, что нас опять обманули)))
        Да и Эрдогаша совсем нам не посредник. Начал с убийства наших летчиков в Сирии. Потом рых нациков Азова вывез на отдых к себе. Потом Байрактары, теперь снаряды и прочее, что может убивать наших солдат... а теперь он посредник ????
        1. ramzay21
          ramzay21 Сегодня, 20:39
          0
          Эрдоган лишь делает то что ему позволяют. Слабых и трусливых всегда обижают более сильные, особенно когда они из себя корчат мачо.
      3. El Barto
        El Barto Сегодня, 19:19
        +2
        Да ну. Ерунда какая то. В самом городе нет уже никого, кому такой "коридор" нужен. Одни трупы да несколько беглых вояк, которых еще по погребам не отловили.
        А те, которых вытеснили из города, имеют сообщение со своими. Так что пусть корридор у Зеленского просят. Это он их не пускает смыться оттуда
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 19:28
          +12
          Раненым нацистам такой коридор нужен. Представляете в 1942 такой разговор со Сталиным о выходе раненых армии Паулюса на лечение в Германию?
          1. Rusticolus
            Rusticolus Сегодня, 20:11
            +1
            Представляете в 1942 такой разговор со Сталиным о выходе раненых армии Паулюса на лечение в Германию?
            думаю Сталин, за такое, сам себя бы расстрелял.
        2. ramzay21
          ramzay21 Сегодня, 20:44
          0
          В Соледаре десятки если не сотни километров подземных соляных шахт, в которых могут находится тысячи людей, в том числе раненых всушников. В советское время там хранились сотни тысяч стволов оружия.
          Это отличное место и для госпиталей и для пункта временного размещения, на глубине в сотню метров никакая ракета не достанет.
      4. V.B.
        V.B. Сегодня, 20:14
        -1
        Не руководителей, а руководителя. А они наши? Почему мы всё время ждём от него только договорняка, замирения, отхода, прекращения огня? "Я давно антиресуюсь, Ты не засланная к нам?" (Л. Филатов)
      5. fif21
        fif21 Сегодня, 20:48
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Третий вариант (турецкий) тоже ох как возможен.

        Четвертый вариант - телефон абонента выключен и временно не доступен . hi
    3. certero
      certero Сегодня, 19:21
      +10
      Цитата: topol717
      Возможно организовать только 2 коридора. 1й это сдача в плен, 2й к Бандере. На другое соглашаться нельзя

      Ну кого интересует ваше или моё мнение? Если уж мнения солдат которые рискуют жизнями, никого не интересует, о чём говорить.
      После того как руководителей азова отправили в Турцию можно предположить любое развитие событий.
      1. V.B.
        V.B. Сегодня, 20:26
        -2
        А азовцы долечиваются в литве, в частности, которая готовится сделать большую проблему с Калининградом и напряжённую обстановку на границе с Белоруссией. С Россией, после одиннадцатимесячного топтания на месте, отбития мелких городков, выдающую это за большой успех, за неимением других, считаются всё меньше и меньше. Во время ВОВ за 11месяцев куда продвинулись? Доставку вражеской техники на окраину курирует Путин? Уничтожают её только на линии фронта, а по дороге низзяя. Если не ЯО, то уже не считались-бы вообще.
    4. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 19:40
      +1
      так бы оно хорошо было но думаю Абрамович не для того в Турции торчит айфонов на всех не накупишься((
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:45
    +25
    Достали эти гуманитарщики.Или плен,или -смерть
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 18:57
      +12
      Может это и кровожадно звучит, но пошли они лесом, самым дремучим и темным!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:02
        +25
        Смотрите,когда окружали наших в Красном Лимане никто не заикался о "гуманитарном коридоре".Чем эта свинота дороже наших бойцов?
        1. Alien From
          Alien From Сегодня, 19:08
          +3
          Ничем, у руководства видимо бизнес первее!!!
        2. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:15
          +3
          Цитата: dmi.pris1
          Смотрите,когда окружали наших в Красном Лимане никто не заикался о "гуманитарном коридоре".Чем эта свинота дороже наших бойцов?

          Да, Эрдоган мог бы и не встревать, тихо постоять в сторонке.
          Вывоз нациков на турецкие курорты мы помним.
          1. ИванИванов
            ИванИванов Сегодня, 19:34
            +2
            дак не встревал бы, если бы ждал от верховного категорический фак, но видимо не ожидает. какие уж тут удары по центрам принятия решений.
  3. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 18:45
    +24
    Никакого коридора. Иначе выпущенные опять будут на поле боя.
    1. arthh
      arthh Сегодня, 19:02
      +1
      Так ведь это и есть их замысел. В том и суть. Надеюсь вагнера сделают грамотно, раненых не оставлять если что то подпишут
  4. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 18:46
    +3
    Ну раненых-то можно и отдать.
    Взамен наших.
    Похоже не зря яхта Абрамовича в Стамбул прибыла...
  5. K._2
    K._2 Сегодня, 18:47
    +12
    Не да Бог нашим опять провернуть какую то зерно-газовую сделку. Только плен или Бандера.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:51
      +8
      Так она и сейчас действует, что ее проворачивать то? Просто об этом не говорится...
  6. ААК
    ААК Сегодня, 18:47
    +3
    Скотство, опять турецкая обезьяна баламутит... и ведь не пошлёшь скота пешим маршрутом, через Босфор пока ещё проходить надо... нужно начинать готовить события, чтобы Эрдоган на следующих выборах или не избрался, или не дожил до них... мало-ли, вдруг какой злой курдский террорист объявится...
    1. bairat
      bairat Сегодня, 20:35
      0
      нужно начинать готовить события, чтобы Эрдоган на следующих выборах или не избрался, или не дожил до них...

      И придет ему на смену евро-атлантист, марионетка западная, лучше вам тогда будет? Договоренности по Идлибу накуй, опять война в Сирии, снабжение нашей сирийской группировки через проливы туда же. Всю торговлю зерном/нефтью/газом заморозят, назло бабушке. Местных националистов спустят с паводка, знаете сколько там российских пенсионеров проживает, им мало не покажется, а нам только и останется в бессильной злобе топтать клавиатуру. Так что полегче со своими пожеланиями.
  7. Николай310
    Николай310 Сегодня, 18:49
    +12
    давно столица России в Анкару переехала??? уже даже не смешно...

    чего сразу уйти из Соледара не потребовал???
  8. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 18:49
    +4
    К тому моменту когда обсуждения закончатся, гуманитарный коридор потеряет свою необходимость…
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:18
      +2
      Зависит от того кто эти "раненые".
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:49
    +10
    Какие решения будут в связи с этим приняты, судя по всему, покажут уже ближайшие двое суток.
    Если толкнут ещё один "жест доброй воли", это будет совсем не смешно....
    Пусть создают лагеря на освобождённой территории и там занимаются их лечением.
    Заодно, будет кого обстреливать, тамошние отморозкам...
    Хочется напомнить нашим... "гуманистам", что терпение "человека с ружьём"совсем не безгранично и они его напряги и так до предела!!! soldier
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 19:34
      +1
      Приветствую Виктор hi
      какие решения.....

      А какие варианты? По моему только один---- нет у нас никаких раненых. Кто выздоровел, кто---- в 200х. А то начнут себе сейчас укропы am ранения имитировать
  10. spirit
    spirit Сегодня, 18:50
    +10
    Эрдоган уже как себе домой названивает!Сделай то сделай се. Шойгу с Герасимовым думаю всеми руками поддержат эту идею дабы насолить Пригожину, который говорил о коридорах только в Ад.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 19:09
      +2
      Цитата: spirit
      Эрдоган уже как себе домой названивает!


      Ну так ещё бы, он понимает что все козыри у него: Газовый хаб, АЭС "Аккую", контроль пролива Босфор, зерновая сделка и прочие-прочие..... и самое печальное, что это руками ВВП мы отдали столько преимуществ Турции, что теперь она может нами манипулировать.

      Поэтому Западные лидеры и Зеленский в первую очередь звонят Эрдогану, чтобы принудить Россию к выполнению чего либо...
      1. HattinGokbori88
        HattinGokbori88 Сегодня, 19:20
        0
        К сожалению, Россия может вежливо отклонить турецкое предложение, но она не может наложить санкции на Турцию прямо сейчас. Также впереди выборы НАТО делает большую ставку на поражение Эрдогана.
        США и Европе было бы лучше без разрушительного влияния Эрдогана в мировых делах, особенно по мере усиления их конфронтации с Владимиром Путиным

        https://www.washingtonpost.com/business/energy/the-worlds-most-important-election-in-2023-will-be-in-turkey/2023/01/09/ac2cf916-8fe3-11ed-90f8-53661ac5d9b9_story.html
        1. samarin1969
          samarin1969 Сегодня, 19:33
          +1
          Цитата: HattinGokbori88
          НАТО делает большую ставку на поражение Эрдогана.

          Ну, а Россия тут причём? Одна турецкая вражина заменит другую. Кроме смертей Турция ничего не дала России. А лично, Эрдоган, по Данте, будет гореть в седьмом круге ада. am
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 19:14
      +6
      Самое интересное, если раньше для решения вопросов Эрдоган бежал на самолёт, то сейчас уже только по телефону решает все вопросы.....
  11. 9PA
    9PA Сегодня, 18:50
    -12
    100 человек выпустят с контузиями и оторванными конечностями, хрен они вернутся больше в зону бд, да и зрение с ними. А тут пиар как никак
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 18:54
      +5
      И что? Среди этой сотни точно не будет тех, кто над нашими издевался? Так их болезных выпустить? Даже без проверки?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:04
      0
      Из них там сделают "икону",хероев...Пусть помучаются.Нет,медпомощь безусловно можно оказывать,но не более
    3. Комментарий был удален.
    4. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 19:54
      +5
      Наших военнослужащих мало в украинском плену? Может стоит всушников на наших обменять, а не пиар акции очередные устраивать?
  12. TRex
    TRex Сегодня, 18:51
    +11
    ВВП лично меня очень разочарует, если в очередной раз его, "великого комбинатора", обведут вокруг пальца, как лоха... Сколько раз можно на одни и те же грабли наступать?
    Да и "площадки" и фильтрационные пункты для пленных надо переносить подальше от зоны боевых действий - за Уралом столько прекрасных, живописных мест.
    После фильтрации нациков в Харп, обычных мужиков - на стройки Новороссии.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:23
      +5
      Цитата: TRex
      ВВП лично меня очень разочарует, если в очередной раз его, "великого комбинатора", обведут вокруг пальца, как лоха...

      Разочаровывать в очередной раз невозможно.
      Что состоялось, - то состоялось.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 20:42
      +1
      Разочарует???- 11 месяцев и 22 года.
  13. fiv
    fiv Сегодня, 18:51
    +9
    Случись что, не дай Бог, конечно, ради наших раненых ни одна с волочь не шевельнется. Слать бы надо этого гуманиста турецкого.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 19:37
      +6
      Хуже гуманиста турецкого могут быть только гуманисты кремлевские.
    2. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 20:00
      +2
      Случись что, не дай Бог, конечно, ради наших раненых ни одна с волочь не шевельнется.

      Да ладно, если турецкие не шевельнутся - не сильно и надеялись. Хуже, что и в Кремле и МО не сильно напрягутся. Сейчас прекрасная возможность - пусть забирают всех своих до единого, но как военнопленных, после фильтрации, проверки на совершение военных преступлений, а дальше в порядке обмена - одного на одного. Но вот будет кому из принимающих решения охота заморачиваться из-за наших рядовых пленных бойцов? Проще широкий жест доброй воли сделать. А если после этого жеста у кого-то из уважаемых людей арест с части активов снимут, то это просто совпадение.
  14. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:55
    +7
    какой нафиг коридор !!!!!!!!! или в плен или к бандере другова не дано хватит уже слушать всяких шавак мы или войну ведем или фигней занимаемся !
  15. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:57
    +9
    Похоже общественное мнение обо всех этих "обменах, жестах доброй воли, зерновых сделках" и т.д. до Гаранта доводит его пресс-секретарь.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:29
      +5
      Цитата: Дилетант
      Похоже общественное мнение обо всех этих "обменах, жестах доброй воли, зерновых сделках" и т.д. до Гаранта доводит его пресс-секретарь.

      Опять бояре плохи, а Гарант весь в белом?
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 19:39
      0
      А сам Гарант неужели здравый смысл Пескову делегировал?
  16. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:57
    +3
    Каким боком Эрдоган к украинским окруженцам?
  17. arthh
    arthh Сегодня, 18:57
    +3
    Если разговор будет значит интерес есть, нас как всегда опрокинут.

    Ну что, нужно надеятся что Вагнера просто мимо ушей это все дело пустят ЛИБО пленных не брать, как вам такая ответочка турки, а?
  18. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 18:58
    +5
    Гуманитарии хреновы!
    Что не понятно. Они сил наберутся, опыт передадут и опять воюй с ними заново.
    Глупость какая то.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 19:45
      +2
      Еще чего протащут в город под прикрытием всяких там медиков из красного креста, чего нибудь химическое или радиоактивное.
  19. panov_panov
    panov_panov Сегодня, 18:59
    +11
    Это какой то театр абсурда!!! Как только мы прижимаем хвост гаденышам, начинаются гуманитарные коридоры! Доколе!? И кто их организовывает ребятки которые напрямую поставляют оружие на Украину. Воистину деньги для наших олигархов не пахнут((
    1. arthh
      arthh Сегодня, 19:06
      +1
      Так в чем проблема послать их в одно место была бы воля
  20. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:00
    +1
    Эрдоган лезет не в свое дело... ЭТО НЕ ЕГО ВОЙНА soldier
  21. Fisher
    Fisher Сегодня, 19:02
    +5
    А почему по совещанию во Львове не был нанесён удар? Хороший шанс же.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:33
      +2
      Цитата: Fisher
      А почему по совещанию во Львове не был нанесён удар? Хороший шанс же.

      Видимо, в главном центре принятия решений сказали что нельзя.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 19:50
      +2
      Потому же, почему кориидоры и мосты целы - лишний раз злить партнеров нельзя категорически.
  22. Lako
    Lako Сегодня, 19:04
    +4
    А может их ещё вылечить, да отправить на реабилитацию, в Турцию. Не много ли Эрдоган берет, на грудь. Если еще раз руководство РФ пойдёт у него на поводу, пленных лучше не брать.
  23. Комментарий был удален.
  24. Погоны
    Погоны Сегодня, 19:05
    +2
    Цитата: Дмитрий Иванов_8
    Там Пригожин. Плевал он на договорняки. украинцев сразу к Бандерере утилизируют. Эрдоган с Зелебобой оттуда трупы тока может вывезти. Смотрите телегу и видео Вагнера - там пленных нет.


    И что Пригожин? Пойдёт против воли Путина?
    1. arthh
      arthh Сегодня, 19:18
      +1
      А что разве Пригожин в перемирие играл? Нет. Открыто не пойдет, но пленных брать не будет. Все.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 19:43
        +3
        Ну Пригожин м.б. и сыграет свою игру, но это ненормально, здравый смысл Путина в этом случае беспокоит.
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 20:10
          +1
          Тут сложно предметно о чём-то говорить. К сожалению, проверку сохранности когнитивных функций высших должностных лиц медицинское наблюдение за этой категорией не включает. А жаль. По мне, так было бы правильно, если те, кто по нынешнему законодательству обязан публиковать свою декларацию, был бы обязан ежегодно проходить проверку на психическое и интеллектуальное здоровье. Как говорится - во избежание и для успокоения граждан.
  25. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 19:06
    +6
    Никаких коридоров. Хватит нам позорного зернового. Если путин пойдет опять на эту похабную сделку то отобьет у наших солдат всякую мотивацию бить нацистов под его руководством.
  26. Абзац
    Абзац Сегодня, 19:08
    +3
    Раз Пригожин с "Вагнером" взял Соледар пусть он и объяснит Эрдогану. Что поздно предоставлять " гум корридор" там остались только пленные и мёртвые.
  27. HattinGokbori88
    HattinGokbori88 Сегодня, 19:09
    -1
    Только раненые солдаты могут быть отправлены, если они остаются в Турции на протяжении всей войны. Но что турки могли дать России взамен? На этот раз Украина должна пожертвовать чем-то большим, поскольку сейчас она отступает.
  28. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 19:09
    +9
    Опять "экстракшн"? Как надоели эти "договорняки" - неужели Путин не понимает, что он по пути Николая II прям бежит!?!?
    1. HattinGokbori88
      HattinGokbori88 Сегодня, 19:25
      0
      Только на этот раз Распутин является тюркским исламистом вместо славянского монаха.
    2. samarin1969
      samarin1969 Сегодня, 19:37
      +3
      Цитата: Дмитрий Карабанов
      Опять "экстракшн"? Как надоели эти "договорняки" - неужели Путин не понимает, что он по пути Николая II прям бежит!?!?


      О чём-то догадывается. Надеется на Лейб-гвардию и Дикую дивизию. laughing
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 20:08
        +2
        "Дикая дивизия" вряд ли поддержит, учитывая мнение Кадырова об "особенностях" СВО
    3. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 19:42
      +2
      Так не зря же царя тряпку так пиарят в стране. Надо и соответствовать образу.
  29. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:10
    +5
    С учётом того, что в последнее время все хотелки Эрдогана исполняются, как бы не организовали "коридор"....
    1. arthh
      arthh Сегодня, 19:37
      -1
      Ну как бы не все, он запрашивал после перемирия продлить и этого не случилось.
  30. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 19:10
    +7
    Кто ни будь отрежьте телефонный провод ведущий в Кремль...
  31. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 19:11
    +2
    Может быть, пятая колонна одержит еще одну победу, например, соглашение о вывозе зерна морем. Вспомним солдат, погибших, когда в конце года звонили по телефону родственникам. Неужели Эрдоган у нас в России главный?
  32. мерцание
    мерцание Сегодня, 19:12
    +2
    Хорошо бы, чтобы этот "гуманитарий" Эрдоган прекратил поставлять Украине Байрактары и прочие бронеавтомобили Кирпи.
  33. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 19:14
    +3
    Снова этот "голубь мира", ясно дело он обслуживает Нато и все его звонки это чтобы всушников вытащить живыми, подлечить и снова отправить против наших войск ну или использовать их в пиар компании Украины на Западе.
    Посмотрим что будет, но как бы смотря что прошлые просьбы проходили.. Тут есть о чём задуматься.
  34. Z_пчелка_Z
    Z_пчелка_Z Сегодня, 19:16
    +5
    Не дай бог уговорит на коридор.... Во позорище будет.
  35. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 19:18
    +4
    Если решение по оставлению коридора на выход из Соледара будет положительно -я укреплюсь в уверенности, что в моей стране власть не у президента.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 19:47
      +2
      Ну почему, президент же вслед за Зорькиным считает, что смертная казнь даже в сложившихся условиях не нужна. Это егомнение.
    2. Попуас
      Попуас Сегодня, 20:26
      +1
      Я уже 15 лет уверен,что это Петрушка...мужик сказал,мужик сделал! А этот только говорит hi
  36. Napayz
    Napayz Сегодня, 19:21
    +2
    Пусть "раненые" роют подземный коридор... ну, сколько смогут. Если не смогут, то там и закопать
  37. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 19:23
    +1
    Видимо осталось много укропов в окружении. Сидят мерзнут в шахтах. Повторяется мариупольская история. Нельзя идти на поводу у Эрдогана. Наши бойцы что зря работали? Зря погибали?
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 19:40
      +2
      Ниче, счас леопольд популярно и проникновенно обьяснит что мы за мир, гуманизм и очередной шаг доброй воли и т.д и т.п.
  38. Погоны
    Погоны Сегодня, 19:24
    0
    Цитата: arthh
    А что разве Пригожин в перемирие играл? Нет. Открыто не пойдет, но пленных брать не будет. Все.


    А куда он денется?
    С ним свяжется кто надо и скажет: "Женя, из н.п. должно выйти столько-то человек, под счёт. И не дай бог они не выйдут, Женя."

    И что он сделает?
    1. arthh
      arthh Сегодня, 19:27
      +1
      Сначала пусть свяжутся.
      В Соледаре все передохли почти так что выйдут в мешках.
      Про перемирие тоже указ был и что, это другое? Как наступали так и делали. Он не человек кто на поводу идет
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 19:37
        +4
        Кому надо - тот свяжется, даже не сомневайтесь.
        Вы не забывайте, что Пригожин фигура не самостоятельная. И без дозволения лично Путина никакое ЧВК в зоне СВО никогда бы не оказалось. И уж тем более не смогло бы вербовать заключённых по колониям. Так что как Путин скажет - так Пригожин и сделает. А то ведь очень быстро можно впасть в немилость.
        Если Гарант пообещает уважаемым турецким партнёрам коридор для раненных - будет коридор.
        А иначе выйдет дискредитация Гаранта в глазах уважаемых турецких партнёров. Сами должны понимать, чем это чревато.

        Лично я уверен, что коридор будет.
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 20:11
          0
          А чем это в действительности чревато? Такое впечатление что Турки нужны нам больше чем мы туркам.
        2. isv000
          isv000 Сегодня, 20:36
          0
          Цитата: Погоны
          Лично я уверен, что коридор будет.

          Уважаемый, какой коридор? Соледар зачищен, если только в шахтах кто в прятки играет...
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 20:40
      0
      Цитата: Погоны
      А куда он денется?
      С ним свяжется кто надо и скажет: "Женя, из н.п. должно выйти столько-то человек, под счёт. И не дай бог они не выйдут, Женя."
      И что он сделает?

      Ничего. Просто не найдёт никого живого, дохлых сколько угодно, а живые кончились, или огородами ушли... request ...
  39. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 19:28
    +3
    Не в коем случае. Они хотят вывести наёмников и нацистов, а заодно перессорить военных и чвк.
  40. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 19:28
    +2
    Раньше должны были уходить- пока были в полуокружении с трех сторон. Досиделись. Наши бойцы зря гибли. А теперь: Эрдоган выручай!
  41. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:38
    +5
    Эрдоган, гум коридор один-минус наш крейсер и минус мост, плюс навозцы на море пузо греют.
    Эрдоган,гум коридор еще один предлагает-чего на этот раз лишимся?
  42. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 19:39
    +1
    А какие есть сомнения? Эрдоган сказал "Надо" - Путин отвелил "Есть!"
  43. Слон
    Слон Сегодня, 19:48
    0
    Нечего нашему Главному вестись на уловки Эрдогана
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 20:30
      -1
      Цитата: Слон
      Нечего нашему Главному вестись на уловки Эрдогана

      Думаю, Эдик троллит Зелёного. У Залежалой начался некроз, а Путин вот он - рядом, с газом и нефтью. Помидоры, опять же, толкать куда то надо... request
  44. НСВ
    НСВ Сегодня, 19:52
    +1
    Какой коридор????Куда он лезет????Кто хотел остаться ,тот сдался в плен!!!А оставшуюся укронечистоту выжечь!!!По другому,это будет называться неуважение к памяти наших павших воинов!!!Хочется верить,что оркестр уже принял меры,чтоб этот коридор не потребовался 404м!!!
  45. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 19:52
    +2
    ...представление гуманитарного коридора...

    СКIЛЬКИ МОЖНА ?
  46. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:56
    0
    Президент Эрдоган обсудит по телефону с президентом РФ предоставление «гуманитарного коридора»
    им только одну дорогу нужно предоставить
  47. Konung
    Konung Сегодня, 19:58
    0
    Как только запахло жареным для Украины на фронте - так снова стали всякие «миротворцы» вылезать со своими предложениями о коридорах и т.п
    По хорошему - слать бы всех таких советчиков в пешее эротическое путешествие...
  48. Gromit
    Gromit Сегодня, 19:58
    +1
    Раненым нужно оказать необходимую помощь.
    Пусть капитулируют и помощь будет оказана.

    Интересно. Пригожин заявил о взятии, МО о блокаде, турки и украинцы о просьбе гуманитарного коридора.

    Кто врёт? Пригожин или МО?
  49. likana
    likana Сегодня, 20:07
    +2
    Если тема разговора озвучена, значит, решение уже принято.
  50. isv000
    isv000 Сегодня, 20:25
    0
    О каких коридорах они бредят?! Город ещё вчера вечером был в стадии зачистки, или там кто то заныкался в глубокой норке? Надеюсь, Пригожину хватит твёрдости пресечь все эти коридорные попытки и растворить в пространстве кто в прятки играет...