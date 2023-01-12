В Минобороны Польши сообщили о скором размещении на территории страны «немецких» ЗРК Patriot

Польша получит немецкие зенитные комплексы Patriot уже в ближайшие дни, Варшава и Берлин согласовали сроки и места размещения противоракетных систем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Польши.
Немецкие ЗРК Patriot будут отправлены в Польшу на следующей неделе, вместе с комплексами прибудут и немецкие расчеты, именно они будут обслуживать системы ПРО. Разместят ЗРК Patriot в Люблинском воеводстве на востоке Польши, граничащем и с Украиной, и с Белоруссией.
Ракетные установки Patriot из Германии прибудут в нашу страну со дня на день
- заявил заместитель главы польского Минобороны Войцех Скуркевич.
История с немецкими ЗРК Patriot началась сразу же после падения в Польше украинских ракет, министр обороны ФРГ Кристен Ламбрехт предложила прикрыть Польшу немецкими зенитными комплексами, разместив их на польской территории. Предложение было положительно воспринято в Варшаве, Берлин получил согласие, но министр национальной обороны Мариуш Блащак вдруг предложил разместить данные зенитные системы не в Польше, а на Украине, типа там они будут лучше защищать воздушное пространство.
В Берлине от такого предложения отказались, предложив Варшаве передать Киеву собственные комплексы, которые только ожидаются, но поляки от такого предложения тоже отказались. В общем было решено, что немцы разместят свои ЗРК Patriot на польской территории, чтобы прикрыть ее на случай очередного прилета украинских ракет. Находиться там они будут, видимо, до момента получения Польшей собственных комплексов Patriot, заказанных в США.
Как ранее заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, польские системы должны защищать польское небо.