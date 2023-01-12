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В Минобороны Польши сообщили о скором размещении на территории страны «немецких» ЗРК Patriot

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В Минобороны Польши сообщили о скором размещении на территории страны «немецких» ЗРК Patriot

Польша получит немецкие зенитные комплексы Patriot уже в ближайшие дни, Варшава и Берлин согласовали сроки и места размещения противоракетных систем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Польши.


Немецкие ЗРК Patriot будут отправлены в Польшу на следующей неделе, вместе с комплексами прибудут и немецкие расчеты, именно они будут обслуживать системы ПРО. Разместят ЗРК Patriot в Люблинском воеводстве на востоке Польши, граничащем и с Украиной, и с Белоруссией.

Ракетные установки Patriot из Германии прибудут в нашу страну со дня на день

- заявил заместитель главы польского Минобороны Войцех Скуркевич.

История с немецкими ЗРК Patriot началась сразу же после падения в Польше украинских ракет, министр обороны ФРГ Кристен Ламбрехт предложила прикрыть Польшу немецкими зенитными комплексами, разместив их на польской территории. Предложение было положительно воспринято в Варшаве, Берлин получил согласие, но министр национальной обороны Мариуш Блащак вдруг предложил разместить данные зенитные системы не в Польше, а на Украине, типа там они будут лучше защищать воздушное пространство.

В Берлине от такого предложения отказались, предложив Варшаве передать Киеву собственные комплексы, которые только ожидаются, но поляки от такого предложения тоже отказались. В общем было решено, что немцы разместят свои ЗРК Patriot на польской территории, чтобы прикрыть ее на случай очередного прилета украинских ракет. Находиться там они будут, видимо, до момента получения Польшей собственных комплексов Patriot, заказанных в США.

Как ранее заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, польские системы должны защищать польское небо.
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18 комментариев
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  1. lubesky
    lubesky Сегодня, 19:08
    -2
    Сегодня Росавиация из кожи вон лезла, помогая американским диспетчерам вести американские самолёты из-за сбоя в их системе. В такой шпагат сели, что даже Волочкова покраснела! Меня уже тошнит от наших подобных действий, а они поставляют оружие для убийства наших парней, обеспечивают онлайн разведкой ВСУ.

    Парни, когда этот цирк прекратится? Я не удивлюсь, если Эрдоган сегодня уболтает Верховного на гум коридор из солидара am
    1. Osmodey
      Osmodey Сегодня, 19:17
      -2
      Про диспетчеров не понял. Вы призываете позволить американским самолетам на головы нашим же изумленным гражданам?
      1. lubesky
        lubesky Сегодня, 19:21
        +2
        Цитата: Osmodey
        Вы призываете позволить американским самолетам на головы нашим же изумленным гражданам?

        А включить голову? Над нашей территорией любые самолёты ведут НАШИ, над Россией помощь американским диспетчерам не нужна
        1. Abbot
          Abbot Сегодня, 19:28
          0
          Польша получит немецкие зенитные комплексы Patriot уже в ближайшие дни, Варшава и Берлин согласовали сроки и места размещения противоракетных систем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Польши.


          Смахивает на фейк, на сайте Министерства национальной обороны Польши об этом нет сообщений. Ссылка на источник в заметке не помешала бы.
    2. Abbot
      Abbot Сегодня, 19:32
      0
      Цитата: lubesky
      помогая американским диспетчерам вести американские самолёты из-за сбоя в их системе

      Над какой территорией, где?
    3. agoran
      agoran Сегодня, 19:41
      +1
      У вас есть авиационное образование?
      В воздухе как и на море есть неписанное правило помогать терпящим бедствие. Замолчите, за умного сойдете.
      1. lubesky
        lubesky Сегодня, 19:56
        0
        Цитата: agoran
        Замолчите, за умного сойдете.

        Лётчику люфтваффе тоже поможете? Не затыкайте людям рот и вас не отправят лесом! Народную мудрость слышали?

        Бедствие они не терпели, был сбой в проге-помогайке. Летать можно, если у вас есть авиационное образование... wassat

        Так у вас есть авиационное образование???
      2. lubesky
        lubesky Сегодня, 20:15
        0
        Цитата: agoran
        Замолчите, за умного сойдете.

        Ну вот вы мне нахамили, теперь тишина. И вот вы молчите, но за умного не сходите, не так ли? Какая ирония...
  2. BartoszPL
    BartoszPL Сегодня, 19:09
    0
    Czy Rosja ma pociski uranowe do czołgów?
    1. agoran
      agoran Сегодня, 19:45
      -1
      Jest. Iskandery z Kaliningradu w 15 minut zamienią Warszawę i Kraków w radioaktywną pustynię.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:10
    -1
    может хоть немецкие "патриоты" спасут польских трактористов от украинских зенитных ракет....
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:10
    +4
    Польша - львов.
    Немцам - бреслау.
    Миру - сала, кохлам - к бандере.
    Мексика-это техас или наоборот?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 19:42
      +2
      и Косово - это Сербия!! не надо забывать
  5. ANB
    ANB Сегодня, 19:23
    0
    А как же репарации в 1.3 триллиона евро?
    Немцам не ЗРК надо ставить, а танки в Варшаву вводить.
    Хотя, возможно, ЗРК это первый шаг. Не будут же немцы свои самолёты и ракеты валить.
  6. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 19:30
    0
    Честно говоря, МИД РФ должен сделать предупреждение Польше, что в случае продолжения оказания помощи Россия проверит ТТХ этих комплексов «Цирконами» в равном соотношении с поставками...
    А чего нам бояться? Били мы поляков, когда те много выступали...И сейчас есть возможности...
    1. agoran
      agoran Сегодня, 19:48
      0
      Самое интересное. Военкоры говорят о большой численности поляков, а пленных нет. Скорее всего не берут.
  7. Skif
    Skif Сегодня, 19:59
    0
    Мутно это. Гордые тевтоны, продажные поляки... . Бисмарк, поди, в гробу вертится. Что происходит с Германией? Чьих холоп Шольц? Нет логики, нет понимания.
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:35
    0
    Патриоты теперь немецкие? И будут защищать тех, кто от Германии решил потребовать репараций? А в стороне постоят США, потирая ладони в предвкушении конфликта, который Россию ослабит, Европу вгонит в бег по кругу, Китаю покажет, как США могут развивать военно-экономическое сотрудничество с Европой на примере трёх наперстков, а Канаде, Японии, Австралии и немногим другим странам, подмигнут... Присоединяйтесь!