Военное обозрение
Войти Регистрация

Сообщается о попытке ВСУ организовать контратаку на Соледар с целью прорыва окружения

24
Сообщается о попытке ВСУ организовать контратаку на Соледар с целью прорыва окружения

Командование ВСУ пыталось организовать контратаку с целью остановить продвижение штурмовых групп ЧВК "Вагнер" в Соледаре и прорвать кольцо для выхода оставшихся в городе подразделений, однако попытка закончилась еще большими потерями.


Утром 10 января командование "Восток" ВСУ попыталось организовать контрнаступление с целью прорвать окружение и помочь выйти из Соледара остаткам украинских войск. Для проведения операции были привлечены силы 46-й и 77-й бригад ВСУ, хотя с личным составом у них было совсем плохо, а артиллерия была уничтожена ударами российской авиации и РСЗО.

Несмотря на большое количество "двухсотых" и "трехсотых", обе бригады были брошены в контратаку, огневое прикрытие должна была обеспечивать 17-я отдельная танковая бригада и оставшаяся артиллерия, однако этого не случилось. Кроме того, у подразделений ВСУ, брошенных в контратаку, не было командиров уровня рота-батальон. Да и с бронетехникой тоже было все плохо, кроме французских БТР VAB и британских противоминных БТР Wolfhound ничего не было. Впрочем, и это не помогло, они были обнаружены нашей разведкой, которая навела на них звено штурмовиков.

В общем, попытка контратаковать провалилась, потеряв порядка двухсот человек только убитыми, остатки 46-й и 77-й бригад ретировались в Парасковиевку. По данным ТГ-канала RT, большинство убитых было записано в категорию "пропавшие без вести".

Между тем военкор Александр Сладков побывал в Соледаре, где был впечатлен темпами работы штурмовых групп "музыкантов", зачищающих территорию города от оставшихся там подразделений ВСУ. Побеседовал он и с местными жителями, которые очень рады приходу российской армии. Общий смысл выступлений местных - Россия Мариуполь отстроила, значит и Соледар отстроит.
Использованы фотографии:
ТГ-канал ЧВК "Вагнер"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
24 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. максим1987
    максим1987 Сегодня, 20:01
    -4
    на предыдущей ветке новость о том, что Эрдоган опять за укров месится, насчет коридора. Надеюсь, что в случае очередного позорного договорняка со стороны Путина, выходить из Соледара будет некому
    1. Тит_2
      Тит_2 Сегодня, 20:07
      0
      Надеюсь что Абрамовича там нету или подобных персонажей.
      1. обыватель
        обыватель Сегодня, 20:14
        -1
        Цитата: Тит_2
        Надеюсь что Абрамовича там нету

        Пишут, яхта абрамовича в Турции объявилась.
        1. Mitroha
          Mitroha Сегодня, 20:39
          +3
          Чем чаще будут продолжаться такие неорганизованные и самоубийственные попытки "наступа" , тем лучше... Не менее важно доносить до свидомых результаты таких попыток, пусть знают, что укровоины дешевле снарядов для НАТОвской техники
        2. Пленник
          Пленник Сегодня, 20:47
          +1
          На заборах тоже пишут. И что теперь? Заборы в библиотеку сдавать? laughing
      2. azkolt
        azkolt Сегодня, 20:37
        +1
        Вы серьезно думаете. что там Абрамович что то реально решает без высокого на то соизволения?
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 20:09
      +4
      Свиньи теперь начнут как гады ползать, чтобы за них опять кто-нибудь вписался (обмен, коридор, договорняк)! Посылать и добивать, иначе народ уже не поймёт!!!
      1. Osmodey
        Osmodey Сегодня, 20:32
        -6
        Кому во власти интересно мнение народа? Клали они вонючую коричневую субстанцию на эту лирику. Что принесет выгоду - то и сделают
    3. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 20:24
      +7
      на предыдущей ветке новость

      Надо было и оставаться в соседней ветке . Замучили уже , одно и тоже обсуждают . Пригожин однозначно и конкретно сказал -" Никаких коридоров не будет " . Или у Вас есть какие секретные данные , которые не знает общественность , поделитесь с нами .
      Теперь по теме . Двести 200 , плюс раненые за одно контрнаступление , это действительно колосальные потери . Как будут восстанавливаться ?
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 20:51
        0
        "Дрожжи в выгребную яму" или "перевод стрелок" очень распространенная метода у провокаторов. Тема про то как бандерва получила по мордасам в попытке контратаковать, тут пытаются подсунуть вышедшего в тираж Ромку. Стараются.
  2. V.B.
    V.B. Сегодня, 20:12
    -10
    Будет Путин, будут договорняки, будет предательство, будут его абрамовичи, эрдоганы и несть им числа.
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 20:53
      0
      Будет Путин со товарищи, будут вилы прозападным элитам, кирдык бандеровской сволочи, будет сильная Россия. Что из перечисленного мной Вам больше всего не нравится?
  3. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 20:14
    +6
    С потерями не считаются от слова совсем … удивляет уровень промывки мозгов всего шумерского общества … военные идут в заведомо провальные атаки и оказывают бессмысленное сопротивление в котле в Соледаре … ну чтож это их выбор … чем больше таких утилизируем тем и лучше
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 20:21
      +4
      военные идут в заведомо провальные атаки и оказывают бессмысленное

      Как не прискорбно но эта черта у нас с ними схожа. Сам погибай а товарищей выручай. Они же шли на прорыв чтобы дать шанс выйти своим из кольца но удача повернулась к ним задом.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:36
        -2
        Про их мотивированность уже много писано и сказано.И да,это у них есть.Идеологическая накачка там сильная.
        1. БойКот
          БойКот Сегодня, 20:54
          0
          Идеологическая накачка там сильная.
          ага, и плюс наркотическая, о которой тоже неоднократно писали. И я даже знаю, что эффективнее.
  4. agoran
    agoran Сегодня, 20:22
    -1
    Как и говорилось,украинцы пытались вернуться в Соледар:
  5. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 20:26
    -2
    с местными жителями, которые очень рады приходу российской армии

    Интересно, сколько из них - ждуны.
  6. Служу_отечеству
    Служу_отечеству Сегодня, 20:27
    +1
    Цитата: silberwolf88
    С потерями не считаются от слова совсем … удивляет уровень промывки мозгов всего шумерского общества … военные идут в заведомо провальные атаки и оказывают бессмысленное сопротивление в котле в Соледаре … ну чтож это их выбор … чем больше таких утилизируем тем и лучше

    Вот тут соглашусь, только не все там отбитые на башку. Есть и обычные мужики, которые не особо то и желают защищать нацистскую власть, но бояться. Чем больше таких шагов, тем больше будет недовольства и дезертирства в их рядах, а там глядишь и воевать уже некому будет.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:40
      -2
      Чем дольше тянется эта бадяга,скромно называемая "спецоперацией",тем больше простых мужиков там окажутся отбитыми на бошку.
    2. Normann
      Normann Сегодня, 20:40
      -2
      Очень много солдат удачи с различными знаками отличия((
    3. agoran
      agoran Сегодня, 20:41
      +1
      Чего бояться? У вас в руках АК, решайте проблему.. Что к вам должен прийти Иван и за вас все порешать? А вы будете сидеть в саду с Халей и свинкой в куточке?
  7. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 20:45
    +1
    Если почитать украинскуе СМИ, то там всё пишут что Соледар всу держат и всё подконтролем.
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 20:53
    0
    Для проведения операции были привлечены силы 46-й и 77-й бригад ВСУ, хотя с личным составом у них было совсем плохо, а артиллерия была уничтожена ударами российской авиации и РСЗО.
    Обе десантно-штурмовые, 77-я вообще только в ноябре 2022 года закончила формирование и боевое слаживание, в районе Житомира.
    Вот её личный состав и техника на различных пропагандистских фотках