Командование ВСУ пыталось организовать контратаку с целью остановить продвижение штурмовых групп ЧВК "Вагнер" в Соледаре и прорвать кольцо для выхода оставшихся в городе подразделений, однако попытка закончилась еще большими потерями.
Утром 10 января командование "Восток" ВСУ попыталось организовать контрнаступление с целью прорвать окружение и помочь выйти из Соледара остаткам украинских войск. Для проведения операции были привлечены силы 46-й и 77-й бригад ВСУ, хотя с личным составом у них было совсем плохо, а артиллерия была уничтожена ударами российской авиации и РСЗО.
Несмотря на большое количество "двухсотых" и "трехсотых", обе бригады были брошены в контратаку, огневое прикрытие должна была обеспечивать 17-я отдельная танковая бригада и оставшаяся артиллерия, однако этого не случилось. Кроме того, у подразделений ВСУ, брошенных в контратаку, не было командиров уровня рота-батальон. Да и с бронетехникой тоже было все плохо, кроме французских БТР VAB и британских противоминных БТР Wolfhound ничего не было. Впрочем, и это не помогло, они были обнаружены нашей разведкой, которая навела на них звено штурмовиков.
В общем, попытка контратаковать провалилась, потеряв порядка двухсот человек только убитыми, остатки 46-й и 77-й бригад ретировались в Парасковиевку. По данным ТГ-канала RT, большинство убитых было записано в категорию "пропавшие без вести".
Между тем военкор Александр Сладков побывал в Соледаре, где был впечатлен темпами работы штурмовых групп "музыкантов", зачищающих территорию города от оставшихся там подразделений ВСУ. Побеседовал он и с местными жителями, которые очень рады приходу российской армии. Общий смысл выступлений местных - Россия Мариуполь отстроила, значит и Соледар отстроит.