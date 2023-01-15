Трансформаторная трагедия Украины

Источник: live24.ru
Гуманная избирательность
Интеграция с ЕС у Киева не сложилась даже на уровне электроэнергии. За тридцать лет самоопределения Украина так и не смогла адаптировать свою инфраструктуру под европейские стандарты. Возможно, об этом руководство даже не задумывалось, но разрушенные под ударами «Гераней» и крылатых ракет трансформаторные подстанции нечем восстанавливать. Правда, и само поле для восстановления пока не столь обширно, как хотелось.
10 октября армия России начала методично расстреливать объекты энергоснабжения Украины. Спустя три месяца нельзя сказать, что противник погрузился в тотальную темноту. Налицо чрезмерно гуманное отношение к гражданской инфраструктуре Украины. Правда, гражданская она только на словах – на самом деле сейчас каждый киловатт работает на националистский режим и ВСУ.
Киев достаточно оперативно перераспределяет электроэнергию, подключая критически важные для обороны объекты. Поэтому не стоит обольщаться, когда на спутниковом снимке Украина видится черным пятном – это говорит лишь об экономии на уличном освещении и периодических блэкаутах в спальных районах.
За примерами далеко ходить не надо. В Харькове на конец прошлого года вполне функционировали предприятия оборонки. До сих пор не разрушены подстанции на 110 кВ и 330 кВ, питающие заводы им. Малышева и «Коммунар». Первый способен если не производить, то ремонтировать танки, а второй – выпускать высокоточные боеприпасы и ракеты «Нептун». По предприятиям наносились ракетные удары, но это гигантские по площади комплексы, требующие многомесячного «калибрования». Гораздо проще и эффективнее методично лишать эти предприятия электроэнергии. Аналогичная ситуация, как утверждает ресурс «Рыбарь», и вокруг завода «Турбоатом», который не только не разрушили, но также не лишили электроэнергии.
Гражданская специфика предприятия не должна смущать – сейчас на Украине чуть ли не в гаражах стряпают тачанки с ДШК. На заводском оборудовании ожидаемо можно сделать гораздо больше. Кто даст гарантии, что дроны, которыми наносились удары по аэродромам в Энгельсе, не собирались в «Турбоатоме» и «Коммунаре»? Гарантию может дать либо уничтожение предприятия, либо отключение от электроэнергии. Лучше и то, и другое.
И это только один пример из десятков, если не сотен, по всей Украине. Излишняя гуманность и избирательность в выборе целей дорого обходится России.
Но есть подающие надежды нюансы.
Различные технические решения
С самого начала ударов по энергоструктуре Украины подозрения вызывала реакция Запада. Вместо того, чтобы компенсировать Киеву потери автотрансформаторов, Евросоюз начал массово поставлять генераторы. Немного помогли бывшие республики Советского Союза, предоставив устаревшую технику 30–40-летней давности.
Отличился Азербайджан со своими агрегатами на 10 кВ. Помощь выглядит усмешкой – на Украине горят трансформаторы на 330 кВ и 750 кВ, а подарки из Баку можно на полку поставить. Используется такая техника для электропитания дачных поселков и не входит в список приоритетных целей России.
Трансформаторы на 10 кВ из Баку. Источник: telegram
Европейцы обещают помочь несколькими сотнями генераторов и тридцатью миллионами энергосберегающих диодных лампочек.
У данного решения две стороны медали.
Во-первых, это позволит часть объектов перевести на автономное электропитание, что резко снизит зависимость от ударов России по ключевым подстанциям и ТЭС. Какой-нибудь обесточенный ранее пункт управления ВСУ в глубине обороны теперь будет обходиться генератором. А в случае опасности ничего не помешает перебросить военное командование в любое заброшенное здание и оперативно развернуться, благо для этого есть генераторы.
Учитывая нежелание России уничтожать коммуникации на Украине, проблем с топливом для генераторов не будет. Миллионы диодных фонарей действительно могут снизить энергопотребление, а во фронтовых условиях полезно еще и уменьшение тепловой сигнатуры объекта.
Но это ситуативное решение вопроса – никогда генераторы не заменят многомиллионной стране централизованное электроснабжение.
И вот здесь кроется второй аспект европейской помощи. «Укрэнерго» просто негде взять разрушенные Россией автотрансформаторы. Большая часть западного оборудования не совместима с украинской техникой советского образца. Такие трансформаторы работают при более высоком напряжении, и это просто сожжет импортные агрегаты. Переводить Украину на электростандарты Евросоюза необходимо с оснастки гидро-, тепло- и атомных электростанций, а здесь дешевле будет все снести и заново построить.
Ассортимент уничтоженного оборудования пока не столь широк, но и он критически важен для Украины. По разным оценкам, повреждено до 40 процентов вражеской энергосистемы. Удары наносились преимущественно по трехфазным автотрансформаторам 330/110 кВ и однофазным 750/330 кВ. Принцип последовательного понижения напряжения с 750 до 330 и 110 кВ нигде больше не встречается в мире, кроме как на постсоветском пространстве. И в этом главная проблема «Укрэнерго».
Помимо этого, большие сложности с доставкой трансформаторов. Например, агрегат на 750 кВ тянет на двести тонн, и не совсем понятно, как его тянуть сотни километров из Европы, если бы он там присутствовал. Недавно ракетному удару подвергся профильный завод «Запорожтрансформатор», который потенциально мог помочь в восстановлении подстанций. Предприятие остановлено в первые месяцы прошлого года и с тех пор не подавало признаков жизни.
Между тем на складских площадках могли оставаться готовые изделия, например, для Литвы и Казахстана. Контракты на поставки трансформаторов в эти страны были подписаны в конце 2021 года. Сейчас же, наоборот, страны бывшего СССР и Восточного блока помогают Украине трансформаторами.
Известно о подарках из Литвы, Румынии и Болгарии. Вильнюс недавно отказался от Игналинской АЭС и мог поделиться трансформаторами с этого объекта. Но эти запасы далеко не бесконечны, а вероятнее всего, все уже отдали Украине.
У сложившейся ситуации есть и еще один аспект – восстановление разрушенных подстанций не имеет особого смысла.
Россия в любом случае не откажется от поставленных целей, а все объекты «пристреляны» с октября. К слову, наша армия уже несколько раз это отлично демонстрировала, выбивая на восстановленных объектах агрегаты из старых запасов. Поэтому стратегия европейцев с генераторами не кажется такой смешной.
Владимир Курлицкий, глава «Укрэнерго», сетует на трансформаторную катастрофу в стране американцам через The Financial Times. Дескать, русские привлекли к операции по уничтожению электросистемы не только военных, но гражданских энергетиков. Ничего удивительного в этом нет – до прошлого февраля Украина по дешевке покупала российское электричество, а потом перепродавала в Европу. Было бы странно, если бы ценные знания не нашли свое применение в военной операции.
Но для украинцев, оставшихся по разным причинам на другой стороне фронта, есть хорошая новость – у России есть возможность в считанные месяцы восстановить все подстанции. Для этого хватит и запасов, и производственных мощностей. Осталось только вспомнить о законных интересах России, и Украина больше не будет черным пятном на спутниковых снимках.