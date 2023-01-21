Лунная база Horizon должна была принять военных в 1965 году

Общий вид лунной базы на стадии строительства в представлении художника. Видны собранные модули и строительная техника
Еще в пятидесятых годах, на старте своей космической программы, США начали прорабатывать вопросы использования небесных тел, в т.ч. в военной сфере. Так, в 1959 г. был создан проект постоянной лунной базы под шифром Project Horizon. Исследования показали принципиальную возможность строительства такого объекта и его полноценной эксплуатации в интересах армии. Однако такое строительство было бы неприемлемо сложным и дорогим – и от реализации проекта отказались.
Общие идеи
До конца пятидесятых годов основная масса американских проектов в космической сфере разрабатывалась различными организациями министерства обороны. В частности, ведущую роль играло Управление армии по баллистическим ракетам (Army Ballistic Missile Agency, ABMA). Оно изучало пути дальнейшего развития ракетной техники, а также предлагало различные варианты космических станций, орбитальных или стационарных.
В 1958-59 гг. специалисты ABMA всерьез занялись проработкой концепции долговременной базы на Луне, пригодной для использования в интересах армии. Исследование получило кодовое обозначение Project Horizon («Проект «Горизонт»). В начале июля 1959 г. военному и политическому руководству США представили итоги этой работы.
Проект «Горизонт» предусматривал строительство на Луне небольшой постоянной базы с гарнизоном всего в 12 чел. При помощи того или иного оборудования с такой базы предлагалось осуществлять оптическую или радиотехническую разведку Земли и околоземного пространства, поддерживать военные операции, проводить исследования и т.д. Также не исключалась возможность размещения на Луне того или иного вооружения.
Конструкция модулей - жилого и шлюзового
С учетом технических характеристик имеющихся ракет, а также в связи с характером решаемых задач нашли оптимальные районы размещения новой базы. Объект мог быть развернут в северной или южной части Залива Зноя, а также в юго-западной части Моря Дождей, севернее Аппенинских гор.
Отмечалась высокая живучесть и устойчивость лунной базы. Объект проектировался с учетом естественных угроз, а прочие риски фактически отсутствовали. У вероятного противника на тот момент не было никаких вооружений, способных атаковать базу на Луне, и они не ожидались в будущем. При этом предусматривались некоторые меры на случай высадки вражеского десанта.
По расчетам 1959 г., на подготовку к строительству базы требовалось несколько лет. В 1964 г. на земную орбиту предлагалось вывести все основные элементы и грузы, и затем отправить их к Луне. Посадка на спутник при участии двух военнослужащих-астронавтов была запланирована на 1965 г. За несколько месяцев им предстояло развернуть базу и подготовить ее к приему всего гарнизона. К концу 1966 г. «Горизонт» мог бы начать службу.
Предварительные расчеты показали, что такой проект будет крайне сложным и дорогим. На его реализацию требовалось ок. 6 млрд долл. в ценах того времени – почти 60 современных миллиардов. Примечательно, что военный бюджет США в 1959 г. не превышал 40 млрд долл.
Модульный принцип
Базу Horizon предлагалось строить по модульному принципу. Такая архитектура позволяла разделить все сооружение на отдельные блоки, которые можно было бы отправлять на Луну существующими или перспективными ракетами-носителями.
Возможная планировка станции
Для основных компонентов станции предназначались «лежачие» цилиндрические корпуса диаметром 10 футов (ок. 3 м) и длиной 20 футов (ок. 6 м). На торцах предусматривались устройства для соединения модулей в сооружение необходимой конфигурации. Также не исключалось использование блоков иного вида и конструкции или различных контейнеров. Станция типового состава могла иметь массу порядка 320-340 т.
В ходе строительства необходимое количество модулей должно было собираться в линейную или L-образную конструкцию. Для защиты от внешних воздействий и негативных факторов ее предлагалось помещать в траншею и сверху засыпать лунным грунтом. Естественно, предусматривались шлюзы-выходы на поверхность и гаражи для транспорта.
Энергоснабжение станции возлагалось на компактные ядерные реакторы. Такие энергоблоки тоже предлагалось монтировать в стандартных корпусах. Однако в целях безопасности эти модули не следовало присоединять к основному сооружению базы. Наоборот, реакторы должны были устанавливаться в котлованах на удалении от жилых и рабочих модулей.
Для доставки людей и небольших грузов на Луну, а также для их возвращения на Землю предлагался специальный спускаемый аппарат. Он имел возможность мягкой посадки на лунную поверхность, а также мог взлетать с нее и выходить на орбиту для дальнейшего полета. Для перемещений по Луне прорабатывались транспортные средства и спецтехника, в т.ч. несколько видов строительных машин.
Корабль для полетов на луну. Слева - посадочный модуль, справа - орбитальный аппарат
Модули «Горизонта» предлагалось наполнить разнообразным бытовым, научным и иным оборудованием. С его помощью гарнизон станции должен был нести длительное дежурство и выполнять поставленные задачи разного рода. По расчетам, автономность станции достигала нескольких месяцев, однако грузовые корабли должны были прибывать чаще.
Проект предусматривал наличие на станции 12 человек. Половина гарнизона фактически являлась техническим персоналом и должна была следить за работой основных систем. Другие шесть человек были операторами, им предстояло эксплуатировать разведывательные комплексы, вооружения и т.д. Расчетам предлагалось работать вахтовым методом – со сменой длиной в несколько недель, в зависимости от возможностей логистики.
Авторы проекта рассмотрели вопросы защиты базы. Так, астронавтам предлагалось использовать специально разработанное стрелковое оружие, адаптированное для характерных условий Луны. Не исключалось применение более мощных вооружений, в т.ч. артиллерии. Кроме того, вокруг объекта могли создаваться заграждения из специальных противопехотных мин.
Процессы строительства
Модули станции Project Horizon отличались значительными размерами и массой, что предъявляло особые требования к ракетам-носителям. Их предлагалось отправлять к Луне при помощи ракет Saturn A-1 и A-2, а также новых разгонных блоков, создававшихся в тот период.
Скафандр для работы на Луне
В рамках проекта «Горизонт» был проработан график пусков и проведения работ на Луне. Так, в конце 1964 г. планировалось провести первые пуски «Сатурнов» с грузами. Модули должны были скапливаться на орбите Земли, готовиться к перелету и затем отправляться к Луне.
В январе 1965-го первые модули должны были совершить посадку в районе строительства. Через несколько месяцев, в апреле, на Луну собирались отправить двух астронавтов. Им предстояло выполнять монтаж уже прибывших конструкций, а также принимать новые модули и устанавливать их на свои места.
На первый этап строительства станции и монтажа оснащения давалось до полутора лет. В конце 1966 г. на станцию собирались отправить 12 чел. основного гарнизона и дополнительные модули, аппаратуру и т.д. На этом этапе станция Horizon уже могла начинать боевое дежурство, но ей все еще требовались определенные доработки, развертывание некоторых систем и т.д.
В соответствии с составленным планом, для строительства базы требовалось более 210 пусков ракет-носителей с разнообразной полезной нагрузкой. В среднем, в месяц следовало выполнять не менее 5-6 запусков. Дальнейшая эксплуатация и дежурство тоже были связаны с регулярными пусками и полетами на Луну и обратно. Именно необходимость большого количества ракет и регулярных запусков привела к росту расчетной стоимости программы.
Ракета-носитель Saturn A-1
Без перспектив
В июле 1959 г. военное и политическое руководство США ознакомилось с докладом ABMA и вынесло свое решение. Президент Дуайт Эйзенхауэр и другие должностные лица оценили оригинальные идеи и смелые решения, но не одобрили дальнейшее развитие проекта. Материалы по «Горизонту» отправились в архив.
Причины такого решения достаточно просты. Project Horizon сулил массу преимуществ разного рода, но имел ряд характерных проблем. Главной посчитали неприемлемо высокую стоимость. На строительство всего одной лунной станции требовалось потратить порядка 15% годового военного бюджета. При этом можно было ожидать, что стоимость программы, по мере ее реализации, будет постепенно увеличиваться и выйдет за разумные рамки.
Кроме того, проект был чрезмерно сложным. На тот момент США имели ограниченный круг ракет-носителей и только работали над пилотируемыми полетами. Проект Horizon от ABMA фактически оказывался за пределами возможностей науки и техники. Его реализация в указанные сроки была, как минимум, под вопросом. Более того, был повод сомневаться и в принципиальной возможности выполнения такого строительства.
Таким образом, американское руководство, прекрасно понимая всю ценность и важность космической программы, не стало тратить ресурсы на неприемлемо сложный и дорогой проект с сомнительными перспективами. Было решено сосредоточить усилия на более важных проектах, которые вскоре дали желаемый результат. Также вскоре запустили лунную программу – не менее амбициозную и весьма дорогую, но более скромную и реалистичную.