Депутаты Верховной Рады приняли закон, легализующий иностранцев в составе нацбата «Азов»

Определён порядок прохождения военной службы иностранцами. Законопроект касается, в частности, полка "Азов"*, который является подразделением НГУ, и иностранцы, служившие там, не могли находиться на территории Украины легально, а в будущем - не могли рассчитывать на гражданство Украины. Теперь это исправлено

На Украине легализовали иностранных наемников, воюющих в рядах запрещенного в России и признанного террористической организацией нацбата "Азов"*, соответствующий закон приняла Верховная Рада.Депутаты ВРУ приняли ряд законопроектов, регулирующих вопросы прохождения службы гражданами иностранных государств в подразделениях Нацгвардии. Теперь иностранные наемники, воюющие в рядах того же "Азова"*, который официально входит в Нацгвардию, могут легально находиться на территории Украины и подавать документы на получение украинского гражданства. Ранее Верховная Рада приняла ряд законов, касающихся прохождения службы иностранцами, но касались они только ВСУ, а не Нацгвардии.- заявил депутат ВРУ Гончаренко.За принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формированиях" проголосовал 321 депутат Верховной Рады.В составе Нацгвардии Украины имеется несколько националистических батальонов, в составе которых воюют иностранцы, в том числе граждане России и Белоруссии. Теперь и они смогут претендовать на украинское гражданство.