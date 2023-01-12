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Депутаты Верховной Рады приняли закон, легализующий иностранцев в составе нацбата «Азов»

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Депутаты Верховной Рады приняли закон, легализующий иностранцев в составе нацбата «Азов»

На Украине легализовали иностранных наемников, воюющих в рядах запрещенного в России и признанного террористической организацией нацбата "Азов"*, соответствующий закон приняла Верховная Рада.


Депутаты ВРУ приняли ряд законопроектов, регулирующих вопросы прохождения службы гражданами иностранных государств в подразделениях Нацгвардии. Теперь иностранные наемники, воюющие в рядах того же "Азова"*, который официально входит в Нацгвардию, могут легально находиться на территории Украины и подавать документы на получение украинского гражданства. Ранее Верховная Рада приняла ряд законов, касающихся прохождения службы иностранцами, но касались они только ВСУ, а не Нацгвардии.

Определён порядок прохождения военной службы иностранцами. Законопроект касается, в частности, полка "Азов"*, который является подразделением НГУ, и иностранцы, служившие там, не могли находиться на территории Украины легально, а в будущем - не могли рассчитывать на гражданство Украины. Теперь это исправлено

- заявил депутат ВРУ Гончаренко.

За принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формированиях" проголосовал 321 депутат Верховной Рады.

В составе Нацгвардии Украины имеется несколько националистических батальонов, в составе которых воюют иностранцы, в том числе граждане России и Белоруссии. Теперь и они смогут претендовать на украинское гражданство.
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16 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 21:12
    +5
    О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формированиях"
    Замечательно, но нужно ввести пункт, о гарантиях получения чернозема 2х1 метр, для повышения плодородности почвы. feel
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 21:51
      -1
      "Определён порядок прохождения военной службы иностранцами. Законопроект касается, в частности, полка "Азов"*, который является подразделением НГУ, и иностранцы, служившие там, не могли находиться на территории Украины легально, а в будущем - не могли рассчитывать на гражданство Украины. Теперь это исправлено" - заявил депутат ВРУ Гончаренко.

      Цель понятна - а именно придать нелегальным ИНОСТРАННЫМ наёмникам - русофобам и нацистам со всего мира в рядах ВСУ и особенно в подразделениях неуёмных укронацистам в подразделениях НГУ, международный статус ВОЕННОПЛЕННЫХ, чтобы сохранить им в российском плену здоровье и жизнь!

      Всё остальное - дело десятое.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:34
    +3
    Значит раньше они были на птичьих правах на Украине?
    А почему этих гусей, что в плен попали в Мариуполе, отпустили? Они ж были сами по себе. Ну хотя бы просто освободили на временное поселение на пару лет на Новую Землю.
    Трагикомедия.
    Сами мы не местные, кто то зёрна разбросал, вот мы, гуси перелётные, и прилетели поклевать...
    И не надо их под вышку. Просто на пару зим в Арктику. Кто переживёт, тот станет или настоящим врагом (а это быстро даже на лице и в общении проявится), или в сторонники мира для всех подастся.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 22:01
      +4
      Ну хотя бы просто освободили на временное поселение на пару лет на Новую Землю.

      Роман , Вам от этого легче стало бы ? Не уверен . А вот то , что их отпустили , стало легче всем нам это 100% . Постараюсь обьяснить . За них попросил эмир Арабских Эмиратов ( не в курсе для чего это было ему нужно ) , взамен мы получили поддержку в ОПЕК ( у Байдена глаза вылезли на лоб от удивления и досады ) и наши цены на нефть не обвалились , соответственно , бюджет страны выдержал удары от санкций .Вот такая она политика , иногда приходится чем то жертвовать .
  3. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 21:44
    +3
    Теперь иностранные наемники, воюющие в рядах того же "Азова"*, который официально входит в Нацгвардию, могут легально находиться на территории Украины и подавать документы на получение украинского гражданства.

    Под стенами ВР Украины стояли толпы этих иностранцев и только ждали выхода этого закона , а значит и вожделенного желания получения украинского гражданства . Счастье то какое . Может мы чего не понимаем , и вместе с гражданством выдают по хохлушке с приданным .
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 22:04
      +2
      Да уж. По пышнотелой и грудастой,шокоющей хохлушке. И кабанчика- в нагрузку.) Жизнь- удалась))
  4. Алексей Лантух
    Алексей Лантух Сегодня, 21:48
    +3
    Рада может что угодно узаконить, но РФ не обязана это выполнять. Новоиспечённых украинцев можно по прежнему считать иностранцами.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 22:02
    +2
    Что только не сдеьаешь,чтобы ,,иметь счастье,, получить грамадянство ,,вильной и незалежной,, украины. ))))
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 22:48
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Что только не сдеьаешь,чтобы ,,иметь счастье,, получить грамадянство ,,вильной и незалежной,, украины.

      Ага, сейчас вся Эуропа и США, стоят в очередь за руинским грамодянством ( выдача ограничена, в одни руки, один паспорт ).
  6. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 22:17
    +2
    и подавать документы на получение украинского гражданства

    когда с дыркой в дурной бошке закопают в навозе, поневоле станут гражданинами недоСтраны 404 wassat
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 22:23
    0
    Ну, а нашим надо легализовать принятие иностранных нацистов в состав выключенных бандеровских труппаков.
  8. Боромир1941
    Боромир1941 Сегодня, 22:24
    +1
    у них похоже конкретно так мозги посыпались
  9. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 22:25
    +2
    В составе Нацгвардии Украины имеется несколько националистических батальонов, в составе которых воюют иностранцы, в том числе граждане России и Белоруссии. Теперь и они смогут претендовать на украинское гражданство.
    Не знаю на какое гражданство они могут претендовать, но на пулю в череп, или петлю на шею рассчитывать могут однозначно.
  10. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 22:29
    -3
    нудк в польше 1200 бмп тока скопили а ише и танки есть амбрамсы там сотни штук и других ! вот мне интересно что РФ делать будет если они все войдут в украину под флагами украины и форме всу ????????? ядерный удар или бодатся будут как в 40годах ?
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 22:42
    +2
    могут легально находиться на территории Украины и подавать документы на получение украинского гражданства.

    Неужто в мире дэбылы не перевелись, когда вся Украина считает за счастье, нигерийское гражданство получить .
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 23:29
    0
    А какая нам разница, чего они там принимают и легализуют?
    Всех под суд!