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В ВСУ распространяются «листовки» с призывами к бдительности в связи с заходом спецназа ЧВК «Вагнер» в тыл к западу от Соледара

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В ВСУ распространяются «листовки» с призывами к бдительности в связи с заходом спецназа ЧВК «Вагнер» в тыл к западу от Соледара

Украинские военнослужащие распространяют своеобразную «листовку», в которой призывают своих «побратимов» быть бдительными в прифронтовой зоне к западу от Соледара и в районе Артёмовска. Связан этот призыв к проявлению повышенной бдительности с тем, что, как указывается в самой листовке, небольшие группы спецназа ЧВК «Вагнер» проникают в тылы ВСУ на данном направлении и фактически проводят мероприятия по ликвидации украинских военнослужащих.


Заявлено, что бойцы группы «Вагнера» якобы переодевается в украинскую военную форму («пиксель»), используют жёлтые или зелёные повязки, которые характерны для ВСУ, украинских пограничников или территориальной обороны, и при выходе на украинских военных произносят фразу «Доброго вечера» (характерное для украинских военнослужащих приветствие).

Из распространяемого в ВСУ «предупреждения»:

Противник зашёл на огневые позиции 17-й танковой бригады. Дошёл до командного пункта батальона ( как - …, наверное, через дыры в обороне), вооружённый пистолетами с глушителями. Потери среди личного состава уточняются. Довести до личного состава! Проявляйте бдительность.

Тем временем из Соледара, окрестностей этого города, а также других населённых пунктов Артёмовской агломерации приходят сообщения о том, что несколько попыток противника ограниченными силами отбить потерянные территории обернулись для ВСУ полным фиаско. Мало того, действия российских войск (возможно, и упомянутого спецназа ЧВК «Вагнер») позволили свести к минимуму эффективность прифронтовой украинской артиллерии, которая, по большому счёту, потеряла возможность работать по деблокированию оказавшихся в «котле» остатков нескольких бригад ВСУ и ТрО.
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26 комментариев
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  1. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 21:55
    +11
    Круто. Хорошо работают.......
    .......Текст
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 22:29
      +2
      Это наверное они бдительность повышают судя по видео от первого лица. Смотрел вчера ещё. Ну там то ли с фланга, то ли с тыла атакуют и это во время боя и слова там не совсем лестные были )))
    2. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 22:54
      -8
      Цитата: Dizel200
      Круто. Хорошо работают.......

      Хорошо... Но что хотелось бы сказать, чем хотелось бы поделиться... На шоу Соловьёва военный экспЭрт заявил, что мы бы вдарили ЯО по Украине и Европе, если бы ЯО было только у нас... а так как бы ссыкотно...
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 23:26
        +2
        Цитата: Гиперион
        На шоу Соловьёва военный экспЭрт заявил, что мы бы вдарили ЯО по Украине и Европе, если бы ЯО было только у нас... а так как бы ссыкотно...

        Ну как бы правду-матку зарубил парень. Только неясно, с чего он вдруг решил это сделать.
        Очевидно, что ЯО ультимативное оружие, которое каждый хотел бы применить, резко приблизив свою победу. Но есть проблема. По тебе применит кто-то другой. Но, будь ты монополистом, применил бы обязательно. Тут даже скрывать нечего - это очевидно. США бы тоже жарили всех тактическим ЯО, будь они монополистами в области ОМП и межконтинентальных вооружениях. И мы бы жарили. Да все бы жарили. А кто б не жарил - тот может отправляться на свалку истории.
  2. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 21:59
    +12
    До чего же приятно такие новости читать, душа радуется. Дай вам Бог, ребята, всю эту укробандеровщину зачистить и уничтожить полностью.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 21:59
    +15
    ,,Вагнер,, не философствует. Воюет. Всеми доступными способами. Даже свиномову учат,когда надо.
  4. _Валерий_
    _Валерий_ Сегодня, 22:05
    +13
    Занятно. Таким "макаром", украинцы с препугу сами по своим будут в тылу стрелять. Вот веселуха начнется)))
  5. VicVic
    VicVic Сегодня, 22:10
    +3
    "...при выходе на украинских военных произносят фразу «Доброго вечера» (характерное для украинских военнослужащих приветствие)."
    Конечно, если днём или тем более, утром с таким приветствием приходить, то можно и спалиться. Хотя, может у укропов, это просто пароль такой, независимо от времени суток.
    Работайте, братья!
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 23:32
      +1
      Конечно, если днём или тем более, утром с таким приветствием приходить, то можно и спалиться...

      А утром :доброго ранку хлопці ! Те, кто живет на юге России, особенно в приграничных районах, очень хорошо владеют украинским диалектом (но не западенским) или українською мовою.
  6. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 22:11
    +5
    При выходе на украинских военных произносят фразу «Доброго вечера»

    Где то я это уже слышал . Точно - Вечер в хату сидельцы !
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 22:46
      +3
      Послание от "музыкантов" Вагнера:

      Вечер в хату хлопцы ! Руки в гору! sad
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:12
    +12
    Давно бы использовать такие методы. Спецназ должен будоражить тылы противника постоянно. ВСУ спать бояться должны.
  8. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 22:13
    0
    бойцы группы «Вагнера» якобы переодевается в украинскую военную форму
    Да! Да! Истинная правда! Сам видел! Кругом в тылу ходят, вагнеровцы - точно! Страшные такие! Все в украинской форме! ( ..белийй- белийй-, очень горячий!..©) По этому как увидете - стреляйте сразу, а потом только разбирайтесь!!!
  9. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 22:15
    +4
    wassat
    и фактически проводят мероприятия по ликвидации украинских военнослужащих

    Ну уж простите Поросята, что Оркестранты не принесли вам Новогодних подарков! wassat
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:24
    0
    Громадяне!
    Ежели увидите кого сильного, здорового, чернявого, як шо кавказец, или русявоглавого, як шо новгородец или скобарит, так не мешкая, требно бечь до управы. И там усе ето говорить и писаюси как околотошный велит.
    А после идтить до дому, хватать скарб имевшиевся, вилы, кто имае, да бечь до месту для заховання.
    1. Путник_2
      Путник_2 Сегодня, 23:16
      0
      Громадяне ! Якшо побачите кого чорнявого, та справного як кавказец, чи русого, як новьгородиц чи скобарит, так ...
  11. polinet
    polinet Сегодня, 22:27
    +4
    У них там вообще веселье, по случаю. Какой-то свой мир сплошных перамог.
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 22:34
    +4
    Заявлено, что бойцы группы «Вагнера» якобы переодевается в украинскую военную форму («пиксель»), используют жёлтые или зелёные повязки, которые характерны для ВСУ

    После таких заявлений нацики начнут стрелять в своих. Везде им будут мерещиться «музыканта », главное панику развести.
  13. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 22:42
    +3
    Правильно, на то и Вагнер на фронте, что бы бандерлог спать боялся, а во сне от кошмара ссался.
    После такой листовки они сами друг друга за "добрый вечор" от страха перестреляют.
  14. carpenter
    carpenter Сегодня, 22:56
    +3
    Опубликовано еще одно подтверждение применения запрещенного химического оружия боевиками ВСУ. Ранее на Бахмутском участке «музыканты» сообщали о том, что получили химические ожоги слизистых в результате атаки. К счастью, бойцы выжили.

    Военный репортер Ярем докладывает с мест событий, что видео записал командующий группой аэромобильной разведки «Птицы Мадьяра» — Владимир Бацко, он же Роберт Бровди. На записи украинские боевики подготавливают малые беспилотники для сброса самодельных снарядов с химией. С огромной долей вероятности они несут запрещенные химические вещества.
  15. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 23:01
    +3
    За всеми придут … плохие парни. Ждите. Бойтесь.
  16. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 23:09
    +1
    Наконец то, хоть "музыканты" занялись этим. Я уже полгода тут вопрошаю:" Где же наша диверсионная работа? Где все эти спецназы ? Где новые Николаи Кузнецовы? Он ведь просто подходил к немецким генералам и высоким чинам, стрелял в них в упор и скрывался с места происшествия".
  17. Uno
    Uno Сегодня, 23:09
    -1
    А есть источник этой новости? Ну подробности почтитать
  18. zenion
    zenion Сегодня, 23:14
    0
    Прямо, как "В августе 44". И стреляют они пулями со змейками, которые кусают в шею, потом влезают в штаны и кусают окончательно. Восстановлению не подлежит. Все укушенные умирают насмерть. Потом змейки превращаются в червей и ждут лохов, рыболовов, что бы выпустить в них остатки яда. Некоторые прикидываются то ли рыбкой, то ли русалкой, ещё не понятно, как они это делают, выживших нет.
  19. cpls22
    cpls22 Сегодня, 23:34
    0
    Странный способ оповещения своих солдат - через листовки.
    Неужели ни у кого здесь даже мысли не шевельнулось в сторону сомнения ?
    Да...
  20. Normann
    Normann Сегодня, 23:41
    0
    Тише, тише... Мы свои, кто командир?