В ВСУ распространяются «листовки» с призывами к бдительности в связи с заходом спецназа ЧВК «Вагнер» в тыл к западу от Соледара

Противник зашёл на огневые позиции 17-й танковой бригады. Дошёл до командного пункта батальона ( как - …, наверное, через дыры в обороне), вооружённый пистолетами с глушителями. Потери среди личного состава уточняются. Довести до личного состава! Проявляйте бдительность.

Украинские военнослужащие распространяют своеобразную «листовку», в которой призывают своих «побратимов» быть бдительными в прифронтовой зоне к западу от Соледара и в районе Артёмовска. Связан этот призыв к проявлению повышенной бдительности с тем, что, как указывается в самой листовке, небольшие группы спецназа ЧВК «Вагнер» проникают в тылы ВСУ на данном направлении и фактически проводят мероприятия по ликвидации украинских военнослужащих.Заявлено, что бойцы группы «Вагнера» якобы переодевается в украинскую военную форму («пиксель»), используют жёлтые или зелёные повязки, которые характерны для ВСУ, украинских пограничников или территориальной обороны, и при выходе на украинских военных произносят фразу «Доброго вечера» (характерное для украинских военнослужащих приветствие).Из распространяемого в ВСУ «предупреждения»:Тем временем из Соледара, окрестностей этого города, а также других населённых пунктов Артёмовской агломерации приходят сообщения о том, что несколько попыток противника ограниченными силами отбить потерянные территории обернулись для ВСУ полным фиаско. Мало того, действия российских войск (возможно, и упомянутого спецназа ЧВК «Вагнер») позволили свести к минимуму эффективность прифронтовой украинской артиллерии, которая, по большому счёту, потеряла возможность работать по деблокированию оказавшихся в «котле» остатков нескольких бригад ВСУ и ТрО.