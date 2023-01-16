Как начиналось восстание Хмельницкого



Юзеф Бранд. «Возвращение победителей (казак с флагом)»

Общая ситуация

10 лет «золотого покоя»

«их (казаков. – Прим. авт.) крестьянскую веру нарушают, и церкви божие разрушают, и их побивают, и жен их и детей, забирая в хоромы, пожигают и пищальное зелье, насыпав им в пазуху, зажигают, и сосцы у жен их резали, и дворы их и всякое строение разоряли и пограбили».

«жиды все казацкие дороги заарендовали и на каждой миле понаставили по три кабака, все торговые места заарендовали и на всякий продукт наложили пошлину, все казацкие церкви заарендовали и брали поборы».

Вера в «доброго короля»



Канцлер великий коронный Ежи (Юрий) Оссолинский (1595–1650). Худ. Бартоломей Стробель.

Король и Хмельницкий



Король Владислав IV Ваза (1595–1648). Неизвестный мастер, около 1645

Обида чигиринского сотника