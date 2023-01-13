Турецкая армия использовала БПЛА «Байрактар» для ударов по поддерживаемым США курдским отрядам в Сирии

Турецкая армия нанесла авиаудары по позициям вооружённых курдских формирований на севере Сирии. Напомним, что несколько дней назад сирийская пресса писала о якобы готовности Турции вывести свой контингент из северных районов САР. К настоящему моменту нет данных, подтверждающих того, что турецкие войска эти районы Сирии покинули. Зато есть свидетельства того, что турецкие беспилотники осуществили целую серию атак так называемых «Сирийских демократических сил» - это курдские вооружённые формирования, поддерживаемые Соединёнными Штатами Америки.По последним сведениям, турецкие войска использовали разведывательно-ударные беспилотники «Байрактар» для выявления целей с последующим нанесением им огневого поражения.Известно о том, что среди бойцов СДС есть потери. О точном их количестве на данный момент не сообщается.Есть информация о том, что удары были нанесены после того, как курдские отряды начали концентрироваться в нескольких районах провинции Хасеке, в том числе неподалёку от границы с Турцией. В частности, речь идёт о концентрации вооружённых отрядов СДС к юго-западу от города Эль-Камышлы.В США заявили, что «турецкие удары по СДС вносят дестабилизирующий фактор в обстановку на территории Сирии». В Анкаре на этот комментарий американской стороны к настоящему моменту официально не отреагировали.