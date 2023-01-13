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Посол Польши в Берлине: Варшава выступает за создание крупных танковых соединений ВСУ, способных остановить наступление ВС России

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Посол Польши в Берлине: Варшава выступает за создание крупных танковых соединений ВСУ, способных остановить наступление ВС России

Польша выступает за передачу Украине большого количества танков и создания крупных танковых соединений, которые могли бы остановить продвижение российской армии. Об этом заявил польский посол в Германии Дариуш Павлось.


Рота танков Leopard, обещанных президентом Польши Анджеем Дудой Зеленскому, должна выступить в качестве "первого шага", сделанного западными странами на пути создания крупных танковых соединений ВСУ. В Варшаве надеются, что и другие страны присоединятся к этой инициативе и создадут коалицию, способную насытить Украину тяжелой бронетехникой. Подчеркивается, что без танков ВСУ не способны остановить наступление российской армии.

Польша будет призывать к созданию более крупных военных частей, которые будут иметь важное значение для обороны Украины (...) такое профессионально оснащенное подразделение будет в состоянии стать серьезной блокадой на пути российских войск

- заявил Павлось.

В настоящее время Варшава ведет консультации с партнерами по НАТО, намереваясь сколотить коалицию, способную передать Киеву большое количество танков. Основные надежды в Польше возлагают на предстоящую встречу в Рамштайне, которая запланирована на 20 января. Ее уже прозвали "танковой", так как именно передача танков Украине будет основной темой встречи.

Германия пока отказывается принимать решение по передаче танков заявляя, что не намерена делать это в одиночку. При этом не исключается, что в случае создания коалиции Берлин прогнется под Вашингтон, и Киев начнет получать танки. В США не против передачи ВСУ немецких танков, но собственные "Абрамсы" отдавать не хотят.

Между тем в Киеве считают вопрос с поставками танков решенным и уже подсчитывают, какое количество тяжелой бронетехники и из каких стран могут получить.
Использованы фотографии:
https://www.bundeswehr.de/de
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6 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 06:26
    0
    Бог любит большие батальоны. (С) Наполеон.
    Для создания украинских танковых армий НАТО придется отдать Укровермахту все свои танки и БТР. Едва ли НАТО готово к этому.
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:26
    0
    Очевидно , что на рамштайне будут принимать коллективное решение. Весь этот информационный фон направлен на формирование повестки данного совещания
  3. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 06:26
    +1
    Большое количество танков есть только у США. Во всей Европе танков меньше, чем было уже утилизировано на Украине. Вопрос на засыпку - где Польша собралась набирать танковые орды?
    Эти ребята походу будут первыми, вступившими в войну с РФ. С их запалом и не вменяемыми идеями это не станет проблемой.
  4. alexey2073
    alexey2073 Сегодня, 06:28
    0
    Как паны хотят задавит РФ руками холопов..... А вопрос по танкам явно решат положительно. Положили они на озабоченности и т. п. РФ. А мы в очередной раз утремся соплями.
  5. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 06:33
    0
    В кого-то в Польше вселился Гудериан?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:34
    0
    создания крупных танковых соединений, которые могли бы остановить продвижение российской армии.
    И не важно откуда возьмутся эти танковые "армады" (наверное Европе придется отдать все, что имеется сегодня на вооружении), главное в очередной раз показать свою ненависть к России. При этом отчетливо проглядывается огромная заинтересованность Польши западными территориями Украины - ребята европейцы давайте объедим свои усилия против России на более серьезном уровне, а то нам одним боязливо аннексировать часть украинской территории. Польша прямо напрашивается на удар, как прямой участник конфликта.