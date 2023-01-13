Посол Польши в Берлине: Варшава выступает за создание крупных танковых соединений ВСУ, способных остановить наступление ВС России

Польша будет призывать к созданию более крупных военных частей, которые будут иметь важное значение для обороны Украины (...) такое профессионально оснащенное подразделение будет в состоянии стать серьезной блокадой на пути российских войск

Польша выступает за передачу Украине большого количества танков и создания крупных танковых соединений, которые могли бы остановить продвижение российской армии. Об этом заявил польский посол в Германии Дариуш Павлось.Рота танков Leopard, обещанных президентом Польши Анджеем Дудой Зеленскому, должна выступить в качестве "первого шага", сделанного западными странами на пути создания крупных танковых соединений ВСУ. В Варшаве надеются, что и другие страны присоединятся к этой инициативе и создадут коалицию, способную насытить Украину тяжелой бронетехникой. Подчеркивается, что без танков ВСУ не способны остановить наступление российской армии.- заявил Павлось.В настоящее время Варшава ведет консультации с партнерами по НАТО, намереваясь сколотить коалицию, способную передать Киеву большое количество танков. Основные надежды в Польше возлагают на предстоящую встречу в Рамштайне, которая запланирована на 20 января. Ее уже прозвали "танковой", так как именно передача танков Украине будет основной темой встречи.Германия пока отказывается принимать решение по передаче танков заявляя, что не намерена делать это в одиночку. При этом не исключается, что в случае создания коалиции Берлин прогнется под Вашингтон, и Киев начнет получать танки. В США не против передачи ВСУ немецких танков, но собственные "Абрамсы" отдавать не хотят.Между тем в Киеве считают вопрос с поставками танков решенным и уже подсчитывают, какое количество тяжелой бронетехники и из каких стран могут получить.