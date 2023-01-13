Мы ведём работу по нейтрализации деятельности этой ЧВК. Мы уже ввели санкции протия ряда лиц и организаций, которые с ней связаны. Мы работаем и с правительством Сербии, и с остальным миром, чтобы нейтрализовать ЧВК «Вагнер» более эффективно.

Британская разведка, которая любит «постить» сведения о событиях после того, как они уже произошли, или после того, как информация о них появилась в социальных сетях, «не довела до сведения украинского командования опасности, которую представляла собой концентрация сил ЧВК «Вагнер» в районе Бахмута и Соледара». Такая формулировка о «недоведении до сведения» теперь используются украинскими «военным экспертами», а также обсуждается в западных СМИ, которые часто перепечатывали заявления, выходящие от имени «британской разведки».Активность группы «Вагнера» в Соледарско-Бахмутской (Артёмовской) агломерации и не только комментирует и Госдепартамент США. В частности, делает это прибывший с визитом в Белград (Сербия) советник госсекретаря США Дерек Шолле. Обсудив виток эскалации на Балканах, Шолле коснулся и успеха российских войск в Соледаре.По словам американского чиновника, «активность ЧВК «Вагнер» на Украине и за её пределами вызывает обеспокоенность у властей США».Шолле:Ранее американская пресса сообщала, что «разведка США активно отслеживает деятельность «Вагнера» за пределами Украины, включая Сербию». В самой Сербии какой-либо деятельности «Вагнера» на их территории не комментируют.Напомним, что накануне глава сербского МИД отметил, что позиция Сербии по отказу от введения санкций против России является принципиальной. В Москве поблагодарили сербские власти за такой подход в двусторонних отношениях.