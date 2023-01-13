Советник в офисе Зеленского: Если Соледар будет оставлен, то это не будет бегством ВСУ

Соледар

Если Соледар будет оставлен, то это не будет бегством, это – плановое решение командования.

Там просто принимается решение, как сейчас лучше – в соответствии с планом оборонительной операции на этом направлении.

Украинский чиновничий аппарат осторожно подбирает слова для того, чтобы объяснить утрату контроля ВСУ над Соледаром и окрестностями.Одним из тех, кто и ранее был «делегирован» из состава украинских властей для пояснений ситуации, снова стал Алексей Арестович, находящийся в штате многочисленных советника офиса Зеленского. В очередном эфире Арестович сделал заявление следующего характера:Подготовка «общественного мнения», как видно по этому высказыванию, на Украине начата.И Арестович, продолжая развивать свою мысль, объявил, что «пока командование украинских вооруженных сил удерживает Соледар».Арестович:«Бегством» из Соледара это действительно уже не будет. Потому что, из сформировавшегося «котла» тем, кто в нём остаётся, убежать уже не получится. Были отбиты две попытки ВСУ деблокировать остатки своих бригад под Соледаром, но это для них привело к новым потерям и отсутствию результата.Сам Соледар уже третьи сутки под контролем российских войск, в городе побывали уже несколько российских военкоров. Однако украинские чиновники по-прежнему твердят о том, что ситуация «под контролем украинского командования». Если отсутствие контроля – тоже контроль, и если это нормально воспринимается на самой Украине, то это их проблемы.