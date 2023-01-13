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Советник в офисе Зеленского: Если Соледар будет оставлен, то это не будет бегством ВСУ

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Советник в офисе Зеленского: Если Соледар будет оставлен, то это не будет бегством ВСУ

Соледар


Украинский чиновничий аппарат осторожно подбирает слова для того, чтобы объяснить утрату контроля ВСУ над Соледаром и окрестностями.

Одним из тех, кто и ранее был «делегирован» из состава украинских властей для пояснений ситуации, снова стал Алексей Арестович, находящийся в штате многочисленных советника офиса Зеленского. В очередном эфире Арестович сделал заявление следующего характера:

Если Соледар будет оставлен, то это не будет бегством, это – плановое решение командования.

Подготовка «общественного мнения», как видно по этому высказыванию, на Украине начата.

И Арестович, продолжая развивать свою мысль, объявил, что «пока командование украинских вооруженных сил удерживает Соледар».

Арестович:

Там просто принимается решение, как сейчас лучше – в соответствии с планом оборонительной операции на этом направлении.

«Бегством» из Соледара это действительно уже не будет. Потому что, из сформировавшегося «котла» тем, кто в нём остаётся, убежать уже не получится. Были отбиты две попытки ВСУ деблокировать остатки своих бригад под Соледаром, но это для них привело к новым потерям и отсутствию результата.

Сам Соледар уже третьи сутки под контролем российских войск, в городе побывали уже несколько российских военкоров. Однако украинские чиновники по-прежнему твердят о том, что ситуация «под контролем украинского командования». Если отсутствие контроля – тоже контроль, и если это нормально воспринимается на самой Украине, то это их проблемы.
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13 комментариев
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  1. Dos
    Dos Сегодня, 06:52
    +1
    hi Бла-бла советник - предполагатель! С такими "советниками" и врагов не нать!
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 07:14
      +3
      Советник в офисе Зеленского: Если Соледар будет оставлен, то это не будет бегством ВСУ
      это будет "перегруппировка"...
      1. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Сегодня, 08:16
        0
        Цитата: Аэродромный
        Советник в офисе Зеленского: Если Соледар будет оставлен, то это не будет бегством ВСУ
        это будет "перегруппировка"...

        Или выравнивание линии фронта.
  2. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 06:55
    +5
    Плановая ликвидация собственных войск тогда получается.
  3. K._2
    K._2 Сегодня, 07:01
    +1
    Так Люсик не в курсе, что вроде уже оставили Соледар и гум коридор требуют для вывода пленных фашистов. Надеюсь, наши не поведутся, или плен и восстановление Донбасса или в гости к Бандере.
    1. стар
      стар Сегодня, 07:20
      +1
      Так Люсик не в курсе, что вроде уже оставили Соледар

      И не только Люсик - все наперебой. При этом в украинских пабликах под этими хероическими постами тыщи ржущих смайликов..
    2. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 08:17
      0
      Цитата: K._2
      Так Люсик не в курсе, что вроде уже оставили Соледар и гум коридор требуют для вывода пленных фашистов. Надеюсь, наши не поведутся, или плен и восстановление Донбасса или в гости к Бандере.

      Да в курсе он всего, его тупой трёп только на свою публику и заточен.
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 07:01
    +3
    Да заявляйте что хотите.А мы будем идти в перед и давить вас вместе с вашими хозяевами.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:01
    +1
    Соледар уже третьи сутки под контролем российских войск, а Арестович поет
    Если Соледар будет оставлен, то это не будет бегством
    Те кто блокирован в городе (около 500 чел) и не сдадутся будут просто уничтожены о чем заявил Пригожин и что происходит сегодня. Западные аналитики уже предлагают Зеленскому организованно отступить из Артемовска, чтобы сберечь остатки боеспособных частей, на что тот вероятно не пойдет. Значит потеряет еще несколько десятков тыс своих "хероев" и объявит об очередных планах захвата Крыма.
  6. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 07:02
    +3
    Знаем. Перегруппировка.

    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
  7. Снегопад
    Снегопад Сегодня, 07:03
    +5
    Скорее всего пока ВСУ не могут организовать арьегардный бой, то есть бой заслонной группы прикрывающей отход основных сил. Это на самом деле отдельный вид военного искусства, фактически это маневренный бой с открытыми флангами, в ходе которого нужно и противника затормозить, и самим не попасть в окружение, постоянно маневрируя и оступая вслед за основными частями, но на пару шагов ближе к противнику. Подготовленные части Росгвардии сумели организовать арьегардные бои в той же Балаклее, и серьезно затормозили наступление. Поэто часть всушников осталась в окружении в Соледаре.
  8. Комментарий был удален.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:51
    +1
    Ну если считать что они считают всю украину кроме западной, оккупированной россией, царями и т.д то они могут так говорить про каждый оставленный ими город. Не своё же нежалко.они же цеуевропейцы
  10. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:19
    +1
    Однако украинские чиновники по-прежнему твердят о том, что ситуация «под контролем украинского командования».
    Кто бы сомневался - все по геббельсовской пропаганде. Одного поля ягодки.